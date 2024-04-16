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«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Атлетико»

вчера, 23:56
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Боруссия Дортмунд» выиграла ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» со счётом 4:2, обеспечив себе выход в полуфинал.

За «шмелей» отличились Юлиан Брандт (34'), Ян Маатсен (39'), Никлас Фюллькруг (71') и Марсель Забитцер (74').

За «матрасников» забил Анхель Корреа (64'). На счету Матса Хуммельса автогол (49').

В полуфинале «Боруссия» встретится с ПСЖ.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ FERIS (раскрыть)
сегодня в 01:25
У Дортмунда, по мимо четырёх забитых, было, как минимум три убойных момента. Два у Забитцера и один у Фюллькруга.
амурец
амурец
сегодня в 00:42
А немцы молодцы
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:36
вот так и подумалось, наверно он стоит сейчас копейки, но можно его в крайнем случае держать для кубка Испании, это его потолок, ставить в ЛЧ это идея совсем плохая
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 00:34
У них финансовые проблемы, руководство ищет покупателя на клуб, и дальше будут ещё больше - последние покупки все мимо, в атаке всё от уже ветерана Гризи зависит (если нет, это бесконечные тупые забеги по флангам), в защите ветераны Савич, Витцель, Облак днищем стал настоящим в последнее время. В общем, дела очень плохи, поэтому приходится играть кем есть.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:34
У Парижа "легчайшая" сетка ПО вплоть до финала.. Походу это уже с ними было.. Плюс пеналь на последней минуте в матче группы с Ньюкаслом.. Мбаппе играть не хочет.. Боруссия "заставит".. Или нет?.. Хе.. 😀
Capral
Capral ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Я был удивлен, когда видел его еще в Зените.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 00:23, ред.
ещё ранее когда заметил в составе матрасов Витселя, то удивился, брать Витселя это идея так себе изначально
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 00:22
Атлетико очень посредственно играло. Боруссия победила по делу.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:21
Атлетико сравняв счёт, как не сохранил нужный счёт. Атлетико всё таки команда играющая от обороны. Казалось бы это у них в генах. Дортмунд с победой. Желаю им выйти в финал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FERIS (раскрыть)
сегодня в 00:18
Это закономерно, у них, кроме Гризи, куча мускулистых деревянных бегунков. Им, чтобы забить, в три раза больше моментов нужно, чем другой команде)
FERIS
FERIS
сегодня в 00:17
Смотрю повторы и складывается такое впечатление,у Боруссии что не удар то гол,всё залетало. А матрасы запороли не мало своих моментов.
Прохорович
Прохорович
сегодня в 00:16
Облак дырка ничего не смог
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:14
С БД Париж и без арбитров сдюжит... А вот с сегодняшней Барселоной (если бы не арбитр), - далеко был не факт.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:11
У Яйцетряса в этом году американские горки, то волевая победа, то безвольное поражение. Вот и попало то на это)
Маг_тм
Маг_тм ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:10
Все фолы и карточки в принципе были правильными, пенальти 100%, как и удаление, остальные эпизоды даже если и были не верно трактованы, большого влияния на игру не оказали
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:10
Очень рад за Дортмунд! Заслуженная победа, молодцы!!!!
underground_10
underground_10 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:10
Дортмунд дома всегда силён
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:09
молодцы, дортмундские шмели!!!
underground_10
underground_10 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 00:08
Посмотрим
Дортмунд молодцы@
Capral
Capral
сегодня в 00:07
А как все хотели Дортмунд в соперники!!! Честно говоря, жаль мне Атлетико, я болел за Симеоне. Но опять же, купился на скорострельную игру соперника, как однажды с Жироной и проиграл. При счете 2:2 незачем было бежать, в ничем неподкрепленную атаку. Почему бы не подержать мяч. Хотя, конечно, проигрывая 0:2 в гостях и сравнять счет, появляется азарт- ноги сами несут вперед!!! Открытый, атакующий футбол- не для Симеоне. То, что получилось с Интером дома, не сработало в гостях с Боруссией... Но и немцы хороши!!! Таким широким фронтом атаковать, так остро и мобильно!!! Давно не видел такого Дортмунда!!! Молодцы!!!

Ну а Симеоне не унывать, постараться побороться с Жироной за 3-е место, хотя, сделать это будет не просто, с учетом потерянных очков. А Дортмунду- удачи, они её заслужили!!!
Rusens55
Rusens55
сегодня в 00:06
Молодцы, теперь можно отдохнуть в полуфинале, выставить второй состав против такого ПСЖ можно пешком 3-4 гола влегкую забить
allemz
allemz
сегодня в 00:05
ПСЖ в финале???))
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 00:03
Как же хорошо, что выбрал этот матч для просмотра. Когда «Атлетико» сравнял счет, в какой-то момент некоторые подумали, что в полуфинале будут играть именно они. Но «Боруссия» — монстр на своем стадионе.

Арбитр в этом матче судил очень хорошо и ошибок практически не было, чего нельзя сказать о матче Барса-ПСЖ. Дортмунд и ПСЖ в полуфинале. Я думаю, что завтрашние пары будут более интересными. МС с Реалом, Арсенал с Баварией, в обоих матчах будет жарко. И, конечно, хотелось бы, чтобы не было красных карточек. Доброй ночи!
UncleZack
UncleZack
сегодня в 00:03
Все в стиле матраса,пройти мощнейший Интер и вылететь от бесхребетных.
Все таки пожелаю удачи БД против шейхов.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:59
Подарок для Псж
shur
shur
вчера в 23:58
....минус два испанских клуба,во как!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:58
Жаль все же что Интер не прошел атлетов............. Щас бы уже к финалу готовились)))
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:57
У БД нет шансов против ПСЖ с арбитрами.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:57
Поздравляю шмелей и болельщиков с полуфиналом!
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 23:57
Удачи БД в матче с шейхами
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