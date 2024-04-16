«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Атлетико»

«Боруссия Дортмунд» выиграла ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» со счётом 4:2, обеспечив себе выход в полуфинал.
За «шмелей» отличились Юлиан Брандт (34'), Ян Маатсен (39'), Никлас Фюллькруг (71') и Марсель Забитцер (74').
За «матрасников» забил Анхель Корреа (64'). На счету Матса Хуммельса автогол (49').
В полуфинале «Боруссия» встретится с ПСЖ.
Ну а Симеоне не унывать, постараться побороться с Жироной за 3-е место, хотя, сделать это будет не просто, с учетом потерянных очков. А Дортмунду- удачи, они её заслужили!!!
Ну а Симеоне не унывать, постараться побороться с Жироной за 3-е место, хотя, сделать это будет не просто, с учетом потерянных очков. А Дортмунду- удачи, они её заслужили!!!