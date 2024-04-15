«Верона» спаслась от поражения в матче с «Аталантой»

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вчера, 23:49

«Аталанта» и «Верона» не выявили победителя в 32-м туре Серии А (2:2).

Джанлука Скамакка вывел хозяев поля вперед на 13-й минуте, Эдерсон на 18-й удвоил преимущество команды. Дарко Лазович на 56-й сократил отставание в счете, а Тианни Нослин на 60-й вернул равенство на табло.

Хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й минуте.

После матча «Аталанта» идет на 6-м месте (51 пункт), «Верона» занимает 16-ю позицию (28 баллов).