«Верона» спаслась от поражения в матче с «Аталантой»

«Аталанта» и «Верона» не выявили победителя в 32-м туре Серии А (2:2).
Джанлука Скамакка вывел хозяев поля вперед на 13-й минуте, Эдерсон на 18-й удвоил преимущество команды. Дарко Лазович на 56-й сократил отставание в счете, а Тианни Нослин на 60-й вернул равенство на табло.
Хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й минуте.
После матча «Аталанта» идет на 6-м месте (51 пункт), «Верона» занимает 16-ю позицию (28 баллов).
Счет 2:0, и еще несколько опаснейших моментов не реализовала Аталанта.
забить могли любой из группы атаки Аталанты.
Но было ясно, что оставание в 2 мяча после первого тайма для Вероны - это не приговор.
Но нужны кардинальные действия и проявление характера футболистов Вероны.
И они это сделали!!!
За 15 минут 2 тайма забили ответные 2 гола и сравняли счет.
Гасперини моментально усилил игру заменами.
вышли Миранчук, Колашинац и Лукман.
у Миранчука три моментов чтоб забить.
Ненужные потери очков!
Ливерпуль смотрит этот матч и подготовится как следует)))
Счет 2:0, и еще несколько опаснейших моментов не реализовала Аталанта.
забить могли любой из группы атаки Аталанты.
Но было ясно, что оставание в 2 мяча после первого тайма для Вероны - это не приговор.
Но нужны кардинальные действия и проявление характера футболистов Вероны.
И они это сделали!!!
За 15 минут 2 тайма забили ответные 2 гола и сравняли счет.
Гасперини моментально усилил игру заменами.
вышли Миранчук, Колашинац и Лукман.
у Миранчука три моментов чтоб забить.
Ненужные потери очков!
Ливерпуль смотрит этот матч и подготовится как следует)))