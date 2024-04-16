«Челси» забил шесть голов «Эвертону», Палмер оформил покер

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сегодня, 00:00

«Челси» разгромил «Эвертон» в матче 33-го тура АПЛ (6:0).

Коул Палмер забил на 13-й, 18-й и 29-й минуте. Николас Джексон отличился на 44-й, на 64-й Палмер реализовал пенальти, а на 90-й отметился Алфи Гилкрист.

После поединка «синие» идут на 9-м месте (47 очков), «ириски» находятся на 16-й строчке (27 баллов).