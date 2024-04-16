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«Челси» забил шесть голов «Эвертону», Палмер оформил покер

сегодня, 00:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)6 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Челси» разгромил «Эвертон» в матче 33-го тура АПЛ (6:0).

Коул Палмер забил на 13-й, 18-й и 29-й минуте. Николас Джексон отличился на 44-й, на 64-й Палмер реализовал пенальти, а на 90-й отметился Алфи Гилкрист.

После поединка «синие» идут на 9-м месте (47 очков), «ириски» находятся на 16-й строчке (27 баллов).

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Все комментарии
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 00:20
Палмер просто огонь, а не футболист.
FootFun
FootFun
сегодня в 00:17
Пикфорд это полнейшее дно
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:07
Зато мы Нуньеша купили на место своего воспитанника Палмера. Еще и Фримпонг с Байером чемпионами стали и в целом он провел крутой сезон. Ну хоть Фодена сохранили и Льюиса.
azkan
azkan
сегодня в 00:04, ред.
Поздравляю Челси с разгромной победой!
И конечно же Палмера с покером! И он догнал уже Холланда в гонке бомбардиров!
Отдельное поздравление молодому Алфи Гилкристу первым касанием забившему гол!
Челси тихо тихо научились реализовывать создаваемые голевые моменты.
Отлично сыграли Джексон и Мадуэке. Конечно кроме момента спора по пробитию пенальти. Клоунаду устроили дети)) Галахер и Кайседо были на высоте. Легко проходили центр. Вот где стало заметно отсутствие Энцо. Может он посидит еще в запасе)) И Мудрик немного потерялся.
Но нужно отдать должное ирискам. Не опускали руки и шли вперед. Не было ощущения что Челси 100% доведет игру до победы даже при счете 3:0.
Но после пятого гола команды начали доигрывать матч. Челси удалось таки убить игру забив шесть голов))
Очень надеюсь, что эта крупная победа придаст уверенности молодым игрокам Челси и концовку сезона в АПЛ и КА они проведут удачно и попадут наконец в еврокубки.
Молодцы!
Capral
Capral
сегодня в 00:03
Рад за Почетта!!! Того глядишь и игра нормализуется...
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