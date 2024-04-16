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Чемпионство «Байера» и гонка в Англии. Обзор тура лиг топ-5 и РПЛ

сегодня, 00:45

В РПЛ «Зенит» оторвался от «Краснодара» после победы в очном матче (2:1): у команд теперь 47 и 43 балла соответственно. На третьем месте идет «Динамо» (38 очков), топ-4 замыкает ЦСКА (37 пунктов). В зоне стыковых матчей находятся «Урал» и «Балтика» (23 и 20 баллов), замыкают таблицу «Ахмат» и «Сочи» (20 и 18 пунктов).

Чемпионство «Байера» и гонка в Англии. Обзор тура лиг топ-5 и РПЛ

В Англии на 1-й строчке расположился «Манчестер Сити» (73 очка), по 71 пункту у «Арсенала» и «Ливерпуля», а топ-4 замыкает «Астон Вилла» (63 балла). В нижней части таблицы находятся «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (25, 20 и 16 очков соответственно).

Чемпионство «Байера» и гонка в Англии. Обзор тура лиг топ-5 и РПЛ

В Ла Лиге лидером является «Реал» (78 очков), 70 баллов у «Барселоны» (2-е место), 65 — у «Жироны» (3-я строчка). Топ-4 замыкает «Атлетико» (61 пункт). В нижней части таблицы идут «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» (25, 17 и 14 очков).

Чемпионство «Байера» и гонка в Англии. Обзор тура лиг топ-5 и РПЛ

В Италии уверенно лидирует «Интер» (83 очка), на 2-й строчке «Милан» (69 пунктов), на 3-й строчке «Ювентус» (63 балла), а топ-4 замыкает «Болонья» (59 очков). Замыкают таблицу «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана» (27, 26 и 15 очков соответственно).

Чемпионство «Байера» и гонка в Англии. Обзор тура лиг топ-5 и РПЛ

«Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу (79 очков), на 2-м месте «Бавария», а на 3-й строчке «Штутгарт» (по 63 балла). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг (56 очков). Замыкают таблицу «Майнц», «Кёльн» и «Дармштадт» (26, 22 и 14 очков).

Чемпионство «Байера» и гонка в Англии. Обзор тура лиг топ-5 и РПЛ

ПСЖ возглавляет таблицу Лиги 1 (63 очка), на 2-м месте «Брест» (53 балла), на 3-й строчке «Монако» (52 балла), а топ-4 замыкает «Лилль» (49 очков). В нижней части таблицы расположились «Лорьян», «Мец» (по 26 очков) и «Клермон» (22 пункта).

Чемпионство «Байера» и гонка в Англии. Обзор тура лиг топ-5 и РПЛ

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:12
Байер выше всяких похвал !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:19
Уверенно, первым из европейских команд Байер оформил чемпионство...
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 06:15
Да, верно, там Штутгарт имеет шансы.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:00
В Германии интересно - по мимо состоявшегося чемпиона и ещё предстоит жаркая борьба за " серебро"!
Гость
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