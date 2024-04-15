Сборная России по футзалу разгромила команду Сербии

Сборная России по футзалу в контрольной игре разгромила национальную команду Сербии (5:0).
Игра проходила в Санкт-Петербурге в СК Nova Arena. Голами отметились Артем Ниязов, Арсер Багиров (дубль), Андрей Понкратов и Иван Чишкала.
Ранее эти команды встречались 13 апреля, коллективы сыграли вничью (5:5).
Погодка скурвилась. После, фактически летних нескольких дней пошли дожди, а сегодня, даже ураганный ветер. Но днем неплохо+ 14, играть приятно и комфортно. Завтра, двум мадридцам непросто будет, особенно Реалу. Я конечно за Реал и за Атлетико, но и тем и другим- тяжело придется...
Погодка скурвилась. После, фактически летних нескольких дней пошли дожди, а сегодня, даже ураганный ветер. Но днем неплохо+ 14, играть приятно и комфортно. Завтра, двум мадридцам непросто будет, особенно Реалу. Я конечно за Реал и за Атлетико, но и тем и другим- тяжело придется...
Футзал и пляжный на высоте!
Футзал и пляжный на высоте!
хорошо,но без наших не торкает, а каково парням, которым не к чему стремится, чисто морально, хотя в нашем мире главное бабки и им может быть по барабану,хорошего вечера!
хорошо,но без наших не торкает, а каково парням, которым не к чему стремится, чисто морально, хотя в нашем мире главное бабки и им может быть по барабану,хорошего вечера!