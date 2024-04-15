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Сборная России по футзалу разгромила команду Сербии

вчера, 20:28

Сборная России по футзалу в контрольной игре разгромила национальную команду Сербии (5:0).

Игра проходила в Санкт-Петербурге в СК Nova Arena. Голами отметились Артем Ниязов, Арсер Багиров (дубль), Андрей Понкратов и Иван Чишкала.

Ранее эти команды встречались 13 апреля, коллективы сыграли вничью (5:5).

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:19
И Вам, тоже- предобрейшего вечерка, Дружище!!!
Погодка скурвилась. После, фактически летних нескольких дней пошли дожди, а сегодня, даже ураганный ветер. Но днем неплохо+ 14, играть приятно и комфортно. Завтра, двум мадридцам непросто будет, особенно Реалу. Я конечно за Реал и за Атлетико, но и тем и другим- тяжело придется...
Интерес
Интерес
вчера в 22:13
Это уже традиция...А если ещё в хоккей,или коньки!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:07
...доброго вечерка, как погода у вас перед ответками лигачемпионскими...?!?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:03
Пятёрочку стабильно отгружаем сербам...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:00
Футзал тоже футбол ⚽️ !☝️😜
lotsman
lotsman
вчера в 21:50
Хоть и товарняк, а приятно. Поздравление нашим игрокам.
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:48
...забегался,это же хорошо,здоровья прибавил, всё не на попе перед ящиком...!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:28
Пропустил, забегался...
Футзал и пляжный на высоте!
Capral
Capral
вчера в 21:27
В большом футболе Сербию громят, в минике тоже. На какие жертвы, только не идут сербы, чтобы, хоть как-то подсластить пилюлю...
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:54
...как же Я скучаю по международке, ЛЧ,ЧЕ,Олимпиада-всё это
хорошо,но без наших не торкает, а каково парням, которым не к чему стремится, чисто морально, хотя в нашем мире главное бабки и им может быть по барабану,хорошего вечера!
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:50
Это просто товарищеская игра, в которой не было турнирных задач.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:44
В этот раз свои 5 забили только наши...)
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