ПСЖ разгромил «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Барселона» проиграла ПСЖ (1:4, 4:6 по сумме двух встреч) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 12-й минуте забил нападающий «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте с поля был удалён защитник «Барселона» Рональд Араухо. 40-й минуте вингер ПСЖ Усман Дембеле сравнял счёт. На 54-й минуте Витинья вывел парижан вперёд. На 56-й минуте был удалён главный тренер «Барселоны» Хави. На 61-й минуте нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 89-й минуте Мбаппе оформил дубль.
В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против «Боруссии» Дортмунд, которая обыграла «Атлетико» в параллельном матче.
ПСЖ был намного быстрее в этом матче, победа по делу. Дальше было бы ещё больнее вылетать. Пока так. Буду надеятся что это последний сезон и со следующего Барселона встанет на ноги.
ПСЖ был намного быстрее в этом матче, победа по делу. Дальше было бы ещё больнее вылетать. Пока так. Буду надеятся что это последний сезон и со следующего Барселона встанет на ноги.
И это при отвратительной игре ПСЖ в центре поля. Даже против десятерых. Все же Ла Лига очень сильный чемпионат. В котором не оптимальная Барса все равно на голову выше в командном плане.
Оооочень вряд ли у ПСЖ в равных составах что-либо получилось.
До Мбаппе мяч просто не доводили, либо мимо, либо сильно.
Барсе уважение за отличную игру в атаке и в меньшинстве, хотя в целом игра пока не соответствует уверенному в себе тяжеловесу. Очень кусочная, отрезками.
И это при отвратительной игре ПСЖ в центре поля. Даже против десятерых. Все же Ла Лига очень сильный чемпионат. В котором не оптимальная Барса все равно на голову выше в командном плане.
Оооочень вряд ли у ПСЖ в равных составах что-либо получилось.
До Мбаппе мяч просто не доводили, либо мимо, либо сильно.
Барсе уважение за отличную игру в атаке и в меньшинстве, хотя в целом игра пока не соответствует уверенному в себе тяжеловесу. Очень кусочная, отрезками.