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ПСЖ разгромил «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

сегодня, 00:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Барселона» проиграла ПСЖ (1:4, 4:6 по сумме двух встреч) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил нападающий «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте с поля был удалён защитник «Барселона» Рональд Араухо. 40-й минуте вингер ПСЖ Усман Дембеле сравнял счёт. На 54-й минуте Витинья вывел парижан вперёд. На 56-й минуте был удалён главный тренер «Барселоны» Хави. На 61-й минуте нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 89-й минуте Мбаппе оформил дубль.

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против «Боруссии» Дортмунд, которая обыграла «Атлетико» в параллельном матче.

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Стадион «Олимпико де Монжуик»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:59
Барселона могла выиграть. МОГЛА.
но ...сами себе в ногу выстрелили. простая дурацкая ошибка Араухо.
одно глупое решение решило исход противостояния.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:46
Выше головы не прыгнешь) как бы этого не хотелось.
Псж был фаворитом противостояния и в итоге прошёл в полуфинал. Заслуженно или нет, это уже другой вопрос.
Каталонцы не выглядят сейчас, как топ клуб, не тот менталитет. Над этим нужно работать. Приглашать настоящих чемпионов, ну и соответственно из своих делать. Молодняк Барсы очень перспективный, нужно их правильно воспитывать, я желаю Барселоне в этом удачи)
Нужно быть в первую очередь честным с самим собой) вначале сезона примерно на такую стадию, мы, болельщики Барселоны и расчитывали. В итоге так и получилось)
ABir
ABir
сегодня в 01:32
Без Месси у Барселоны дела идут на троечку с плюсом. В ответном матче ПСЖ выглядел командой из другой лиги и заслуженно идет дальше. Финал испанским уже не будет даже теоретически.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:14
От всей души поздравляю ПСЖ с выходом в полуфинал!!!
CATALONSKY
CATALONSKY
сегодня в 01:06
Хочу чтобы Боруссия вынесла всех!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:41
Ну вот, можешь, когда хочешь!!!!!!! Почаще бы так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
дурман
дурман
сегодня в 00:33
Барса конечно начудила , сколько уже таких матчей было.
После КК просто умерли все, глупое удаление, и не менее глупый пенальти
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:32
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:31
    С заслуженной победой и выходом в полуфинал Лиги Чемпионов УЕФА ПСЖ и всех болельщиков. Какой же Хави неадекват, после игры на судью гнал, показалось, что он что-то неприличное сказал. Пусть влепят ему дискву и штраф.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Attaccante (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    Зацеп за ногу Гюндогана был??
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    Во-во. Научил бы команду лучше предельно спокойно низким блоком обороняться. Навешивать ПСЖ толком не на кого, а тактической игры в помине нет.
    А у Барсы аж три защитника в заявке, отлично играющих головой, еще и Кунде с Кансело в этом аспекте в полном порядке.
    ПСЖ даже против десятерых столько обрезов совершил, шансы бы были.
    Выдохся Хави, бедолага. Ну потому единицы становятся великими тренерами.
    Помню Ферги против Баварии. Команда через несколько минут проиграет финал, а он жует жевачку. Пунцовый от напряжения, конечно, но жует))
    Attaccante
    Attaccante ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Чем сегодня ВАР мог помочь?
    Красная была, пенальти также 100%.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Я фанат красивой игры, креативных решений от игроков и тренеров.. К фанатам Барсы - это не ко мне.. Ты ошибся в своей "аналитике"..
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    Ну тогда не было ВАРа.
    Nyyrikki
    Nyyrikki
    сегодня в 00:25
    В полуфинале Барсе было бы труднее. Теперь для ПСЖ БД это подарок. Энрике способен выйти в финал Лиги чемпионов, для него это не первый раз.
    Per4ick
    Per4ick
    сегодня в 00:25
    Барселоне еще долго будет аукаться судейский беспредел как с евребе, штарком бузаккой, айтекином, и ЛЧ она выиграет не скоро, а все потому что гномик тогда был в составе, как он ушел, весь беспредел закончился. совпадение? не думаю
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ S.L.I.P. (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    По Хави согласен, его проще вообще в начале матча всегда удалять, и ему нервные клетки сэкономят, и всё равно удалять придётся)) Вообще, мне очевидно, что заявления Лапорты оставить его - популизм, ему просто нужно придти в себя в спокойной обстановке. Он же половину сезона про "социальный мадридизм" и заговоры ещё плёл на пресс-конференциях)
    Guankin
    Guankin
    сегодня в 00:23
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Как провоцировал? Чистым пенальти? Красной тренеру, ногами пинающему символику ЛЧ?

    Мбаппе вот в эпизоде с первым голом руками в сетку толкнули сзади. И желтую дали.

    В Ла лиге, как по мне, а я болельщик Реала, какая-то зараза. Нервные все, чуть что психуют, налетают на судью, блестяще создавая образ несправедливости. Особенно при родных трибунах.
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:21
    Говорите про "липовое" нарушение Араухо?) Помните подобный момент с Суаресом?)
    Ловите флешбэки вместе с болелами ПСЖ:
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:21
    Мощный матч во славу футбола. В Барселоне приспущены флаги в связи с поражением любимой команды. Вы не виноваты, "виноваты" гости из Парижа, которые показали, на мой взгляд, выдающийся футбол. Думаю, почувствовав вкус победы, парижане могут продолжить свою победную серию и в следующих матчах, включая финал.
    У кого-то вызывает вопросы судейство. Лично у меня - нет. За футбол спасибо.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Grizly88 (раскрыть)
    сегодня в 00:20
    Судья не причём.. Это отмазки для слабых.... Надо уметь играть в разных ситуациях.. Тренер и игроки должны перестраиваться по ходу матча, а не болтать на поле и на бровке.. Неужели Хави не понимал, что для прохода дальше даже в этой ситуации надо будет забивать?.. Зачем держал весь матч на скамейке Феликса, зачем убрал Ямаля?.. Надо было рисковать в этой ситуации.. В результате - ни рыба, ни мясо.. Хе.. У Хави нет опыта.. Начинать ему надо было с "Байера".. 😀
    Olympic Nemesis
    Olympic Nemesis
    сегодня в 00:20
    Араухо подвёл команду, и судья воспользовался возможностью. Вот и вся картина матча.
    Attaccante
    Attaccante ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    Араухо можно вообще больше не играть, так как он идиот.
    trudogolik
    trudogolik
    сегодня в 00:19, ред.
    Не могу понять почему винят судью за идиотские действия Араухо? На такой скорости даже не сильное касание приведет к падению. Легче игру начать заново с ничьи, чем вдесятером играть с 30 минуты.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Каждый конкретный матч оценивается отдельно. У левы был 100% момент. Очень медленно обработал мяч и ударил прямо во вратаря. Уверен от Ямалья прозы было бы больше. Именно в этой ситуации и в этом матче.
    Erwurt89
    Erwurt89 ответ nik9373 (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Я тоже этот бред сегодня вспоминал про Ии, тоже самое если я б с колоды выбирал на угад клубы те кто выиграют ЛЧ и то больше попал бы)
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 00:18, ред.
    Судья 58ь поломал игру.Барса вышла бы в полуфинал и судья решил исход матча.Обидно очень.Для меня Барса не проиграла,это совершенная не справедливость.Араухо мог бы хотя бы харчком плюнуть в морду этого негодяя и уйти,хоть пол года не будет играть после этого.
    Bobon
    Bobon ответ nik9373 (раскрыть)
    сегодня в 00:17, ред.
    Ну, врядли кто-то закладывал в ии финансовые возможности шейхов
    Futurista
    Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Нам бы их проблемы)...
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