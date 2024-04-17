ПСЖ разгромил «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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сегодня, 00:00

«Барселона» проиграла ПСЖ (1:4, 4:6 по сумме двух встреч) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил нападающий «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте с поля был удалён защитник «Барселона» Рональд Араухо. 40-й минуте вингер ПСЖ Усман Дембеле сравнял счёт. На 54-й минуте Витинья вывел парижан вперёд. На 56-й минуте был удалён главный тренер «Барселоны» Хави. На 61-й минуте нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 89-й минуте Мбаппе оформил дубль.