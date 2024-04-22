КДК РФС может применить дополнительные санкции к Гоцуку за фол на Фамейе

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вчера, 12:59

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил, что на ближайшем заседании КДК будет подниматься вопрос о возможном применении дополнительных санкций к защитнику «Пари НН» за фол на нападающем «Балтики» .

30 марта во время матча 22-го тура РПЛ футболист нижегородской команды был удалён за нарушение правил на игроке соперника, после чего ганец не смог продолжить встречу. Гоцука дисквалифицировали на три игры. 1 апреля в калининградском клубе сообщили, что у форварда диагностировано повреждение структур коленного сустава, а ожидаемое время его отсутствия составит около четырёх недель.

Гоцук рассказал, что после поединка позвонил Фамейе и извинился.