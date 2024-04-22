КДК РФС может применить дополнительные санкции к Гоцуку за фол на Фамейе

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании КДК будет подниматься вопрос о возможном применении дополнительных санкций к защитнику «Пари НН» Кириллу Гоцуку за фол на нападающем «Балтики» Джоэле Фамейе.
30 марта во время матча 22-го тура РПЛ футболист нижегородской команды был удалён за нарушение правил на игроке соперника, после чего ганец не смог продолжить встречу. Гоцука дисквалифицировали на три игры. 1 апреля в калининградском клубе сообщили, что у форварда диагностировано повреждение структур коленного сустава, а ожидаемое время его отсутствия составит около четырёх недель.
Гоцук рассказал, что после поединка позвонил Фамейе и извинился.
Мы рассмотрим материалы о применении или неприменении дополнительных санкций к Гоцуку. Гоцуку мы дали три матча. По статье, если футболист, на котором нарушили правила, в данном случае Фамейе, не принимает участие в матчах более 15 дней, то рассматривается вопрос о применении дополнительных санкций.