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КДК РФС может применить дополнительные санкции к Гоцуку за фол на Фамейе

вчера, 12:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании КДК будет подниматься вопрос о возможном применении дополнительных санкций к защитнику «Пари НН» Кириллу Гоцуку за фол на нападающем «Балтики» Джоэле Фамейе.

30 марта во время матча 22-го тура РПЛ футболист нижегородской команды был удалён за нарушение правил на игроке соперника, после чего ганец не смог продолжить встречу. Гоцука дисквалифицировали на три игры. 1 апреля в калининградском клубе сообщили, что у форварда диагностировано повреждение структур коленного сустава, а ожидаемое время его отсутствия составит около четырёх недель.

Гоцук рассказал, что после поединка позвонил Фамейе и извинился.

Мы рассмотрим материалы о применении или неприменении дополнительных санкций к Гоцуку. Гоцуку мы дали три матча. По статье, если футболист, на котором нарушили правила, в данном случае Фамейе, не принимает участие в матчах более 15 дней, то рассматривается вопрос о применении дополнительных санкций.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 18:07
Майские праздники на носу. В пору создавать " шашлык " фонд..
Capral
Capral
вчера в 14:34
Новгороду итак не сладко, играть некем, так ещё и цементирующего и стержневого игрока наказывают дополнительно. Сочувствую Юрану...
Интерес
Интерес
вчера в 13:46, ред.
"Балтике" от этого уже не легче на финише турнира,а вот какой из клубов-интересантов поднял этот вопрос-интересно.Надо анализировать календарь оставшихся матчей группы лидеров и группы аутсайдеров."Локомотив","Ахмат","Спартак","Сочи",ЦСКА,"Крылья Советов"-вот претенденты,которым положительный результат важен.А для двоих-ЖИЗНЕННО ВАЖЕН!!!КС,ЦСКА и "Сочи" встретятся с Гоцуком с большой степенью вероятности при любом исходе.
ks7yfgnkggn2
ks7yfgnkggn2
вчера в 13:27
Три матча - вполне достаточный срок дисквалификации.
Гость
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