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УЕФА оштрафовал «Барселону»

сегодня, 16:01

УЕФА оштрафовал "Барселону на 32 тысячи евро за хулиганские действия болельщиков, поджог фейерверков и расистское поведение фанатов. Также на каталонцев наложили запрет на продажу билетов своим болельщикам на следующую выездную игру в рамках Лиги чемпионов, хотя и приостановил действие запрета на один год на временной основе.

В официальном заявлении УЕФА говорится следующее:

ФК «Барселона» оштрафован на 2 000 евро за запуск фейерверка.

Оштрафовать ФК «Барселона» на 5 000 евро за нанесение ущерба.

Обязать ФК «Барселона» в течение 30 дней связаться с «Пари Сен-Жермен» для устранения ущерба, нанесенного болельщиками, т.е. за поврежденные сиденья.

Оштрафовать ФК «Барселона» на 25.000 евро и запретить ФК «Барселона» продавать билеты своим болельщикам на следующий матч соревнований УЕФА за расистское поведение своих болельщиков. Запрет на продажу билетов выездным болельщикам приостанавливается на испытательный срок в один год с момента принятия данного решения.

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 17:51, ред.
Да ладно вам, я как нейтральный болельщик не увидел ничего такого в судействе, есть 2 эпизода которые решили эту игру, удаление и пенальти, оба были верно трактованы, или вы с этим не согласны? Остальные мелкие фолы большого влияния на игру не оказали. Скорее это Хави передал нервное настроение игрокам, и они каждый свисток оспаривали с судьей
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 17:13
А что сделал судья? Ты про второй матч?
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 16:51
А у Барсы есть денег?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:47, ред.
А судье штраф не выписали? Хотя судье по-видимому выписали чек.
И теперь на одного шейха в мире стало больше. Шейх Ковач!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:06
Суровые организация, ни кому спуску не даёт...
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