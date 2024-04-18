УЕФА оштрафовал "Барселону на 32 тысячи евро за хулиганские действия болельщиков, поджог фейерверков и расистское поведение фанатов. Также на каталонцев наложили запрет на продажу билетов своим болельщикам на следующую выездную игру в рамках Лиги чемпионов, хотя и приостановил действие запрета на один год на временной основе.
В официальном заявлении УЕФА говорится следующее:
ФК «Барселона» оштрафован на 2 000 евро за запуск фейерверка.
Оштрафовать ФК «Барселона» на 5 000 евро за нанесение ущерба.
Обязать ФК «Барселона» в течение 30 дней связаться с «Пари Сен-Жермен» для устранения ущерба, нанесенного болельщиками, т.е. за поврежденные сиденья.
Оштрафовать ФК «Барселона» на 25.000 евро и запретить ФК «Барселона» продавать билеты своим болельщикам на следующий матч соревнований УЕФА за расистское поведение своих болельщиков. Запрет на продажу билетов выездным болельщикам приостанавливается на испытательный срок в один год с момента принятия данного решения.