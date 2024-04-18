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сегодня, 16:01

УЕФА оштрафовал "Барселону на 32 тысячи евро за хулиганские действия болельщиков, поджог фейерверков и расистское поведение фанатов. Также на каталонцев наложили запрет на продажу билетов своим болельщикам на следующую выездную игру в рамках Лиги чемпионов, хотя и приостановил действие запрета на один год на временной основе.

В официальном заявлении УЕФА говорится следующее: