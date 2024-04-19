С «Витесса» сняли 18 очков. Клуб впервые за 35 лет вылетел из Эредивизие

Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов снял с «Витесса» 18 очков.
Клуб подвергся такой санкции по причине того, что неоднократно в течение длительного периода времени не выполнял требования лицензионного регламента.
В отношении арнемцев могут ввести дополнительные санкции, если будут обнаружены другие нарушения.
Таким образом, у команды теперь стало -1 очко. «Витесс» впервые за 35 лет покинул высший дивизион чемпионата страны.
Но вылет из высшего дивизиона это пол беды, а точнее это пустяк по сравнению с тем, что клуб может просто прекратить своё существование.
Всё идёт к тому, что Витесс не получит лицензию уже на следующий сезон.
Болельщикам клуба остаётся надеяться только на чудо... но чуда с вероятностью 99,9% не будет.
Но вылет из высшего дивизиона это пол беды, а точнее это пустяк по сравнению с тем, что клуб может просто прекратить своё существование.
Всё идёт к тому, что Витесс не получит лицензию уже на следующий сезон.
Болельщикам клуба остаётся надеяться только на чудо... но чуда с вероятностью 99,9% не будет.
по традиции боссы будут говорит, что ни в чем не виноваты, так и ювентус.
жаль болельщиков.
но хорошо, что витесс не заработал в минус ниже 1..
по традиции боссы будут говорит, что ни в чем не виноваты, так и ювентус.
жаль болельщиков.
но хорошо, что витесс не заработал в минус ниже 1..