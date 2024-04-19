С «Витесса» сняли 18 очков. Клуб впервые за 35 лет вылетел из Эредивизие

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сегодня, 18:55

Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов снял с «Витесса» 18 очков.

Клуб подвергся такой санкции по причине того, что неоднократно в течение длительного периода времени не выполнял требования лицензионного регламента.

В отношении арнемцев могут ввести дополнительные санкции, если будут обнаружены другие нарушения.

Таким образом, у команды теперь стало -1 очко. «Витесс» впервые за 35 лет покинул высший дивизион чемпионата страны.