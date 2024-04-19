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С «Витесса» сняли 18 очков. Клуб впервые за 35 лет вылетел из Эредивизие

сегодня, 18:55

Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов снял с «Витесса» 18 очков.

Клуб подвергся такой санкции по причине того, что неоднократно в течение длительного периода времени не выполнял требования лицензионного регламента.

В отношении арнемцев могут ввести дополнительные санкции, если будут обнаружены другие нарушения.

Таким образом, у команды теперь стало -1 очко. «Витесс» впервые за 35 лет покинул высший дивизион чемпионата страны.

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Витесс
Перевод с knvb.nl
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Все комментарии
rdbkqzcmfs5g
rdbkqzcmfs5g
сегодня в 20:23
Вовремя Слуцкий с этого Титаника сбежал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:08, ред.
Собственно говоря снятие 18 очков особо ни на что не влияет. Витесс скорее всего и так бы вылетел, просто сейчас это подтвердили официально.
Но вылет из высшего дивизиона это пол беды, а точнее это пустяк по сравнению с тем, что клуб может просто прекратить своё существование.
Всё идёт к тому, что Витесс не получит лицензию уже на следующий сезон.
Болельщикам клуба остаётся надеяться только на чудо... но чуда с вероятностью 99,9% не будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:44
суровое наказание. владельцы допустили грубую ошибку.
по традиции боссы будут говорит, что ни в чем не виноваты, так и ювентус.
жаль болельщиков.
но хорошо, что витесс не заработал в минус ниже 1..
112910415
112910415
сегодня в 19:10
доконали бывший клуб Слуцкого !
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 19:03
Да, у ПСВ на одного конкурента меньше стало.
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