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ЦСКА не станет обращаться в ЭСК РФС по удалениям Виллиана и Дивеева

сегодня, 09:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о том, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

На 19-й минуте за фол против полузащитника грозненской команды Лечи Садулаева был удалён защитник москвичей Виллиан. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев изначально показал бразильцу жёлтую карточку, но после вмешательства ВАР изменил своё решение. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев.

Ничего подавать не будем, оба удаления по делу.

Следующий поединок ЦСКА проведёт 25 апреля со «Спартаком». Эту игру из-за перебора жёлтых карточек также пропустит вингер «армейцев» Аббосбек Файзуллаев.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:25
Все удаления были 100%, что там оспаривать? Соратников по цеху чуть не заломали...
Интерес
Интерес
сегодня в 09:14
А что,тут есть что оспаривать? И какому "журналЫсту из подворотни" пришло в голову задать такой вопрос? Впрочем,сработала привычка,видимо,-"все так делают".
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:07
разумно. удаления были по делу. глупо так подставлять команду перед дерби с спартаком.
Гость
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