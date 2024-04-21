ЦСКА не станет обращаться в ЭСК РФС по удалениям Виллиана и Дивеева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о том, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
На 19-й минуте за фол против полузащитника грозненской команды Лечи Садулаева был удалён защитник москвичей Виллиан. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев изначально показал бразильцу жёлтую карточку, но после вмешательства ВАР изменил своё решение. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев.
Ничего подавать не будем, оба удаления по делу.
Следующий поединок ЦСКА проведёт 25 апреля со «Спартаком». Эту игру из-за перебора жёлтых карточек также пропустит вингер «армейцев» Аббосбек Файзуллаев.