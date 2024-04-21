ЦСКА не станет обращаться в ЭСК РФС по удалениям Виллиана и Дивеева

1713679200

сегодня, 09:00

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о том, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

На 19-й минуте за фол против полузащитника грозненской команды Лечи Садулаева был удалён защитник москвичей . Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев изначально показал бразильцу жёлтую карточку, но после вмешательства ВАР изменил своё решение. На 89-й минуте красную карточку получил .

Ничего подавать не будем, оба удаления по делу.