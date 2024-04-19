Эмилиано Мартинес дисквалифицирован на один матч Лиги конференций

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сегодня, 19:29

Вратарь «Астон Виллы» дисквалифицирован на один матч Лиги конференций.

Аргентинский голкипер получил две жёлтые карточки в ответной игре 1/4 финала турнира против «Лилля». Второе предупреждение было показано футболисту во время серии пенальти, по этой причине он не был удалён. Также игрок получил «горчичник» в первом поединке четвертьфинала.