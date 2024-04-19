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Эмилиано Мартинес дисквалифицирован на один матч Лиги конференций

сегодня, 19:29
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)-:-Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос02.05.2024 в 22:00 Не начался

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес дисквалифицирован на один матч Лиги конференций.

Аргентинский голкипер получил две жёлтые карточки в ответной игре 1/4 финала турнира против «Лилля». Второе предупреждение было показано футболисту во время серии пенальти, по этой причине он не был удалён. Также игрок получил «горчичник» в первом поединке четвертьфинала.

Как сообщает Eurosport со ссылкой на УЕФА, Мартинес не сможет принять участия в первом матче 1/2 с «Олимпиакосом» после трёх полученных жёлтых карточек.

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shlomo
shlomo
сегодня в 19:32
А это потеря для Виллы.... до выпендривался аргентинец.
Гость
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