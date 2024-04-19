Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес дисквалифицирован на один матч Лиги конференций.
Аргентинский голкипер получил две жёлтые карточки в ответной игре 1/4 финала турнира против «Лилля». Второе предупреждение было показано футболисту во время серии пенальти, по этой причине он не был удалён. Также игрок получил «горчичник» в первом поединке четвертьфинала.
Как сообщает Eurosport со ссылкой на УЕФА, Мартинес не сможет принять участия в первом матче 1/2 с «Олимпиакосом» после трёх полученных жёлтых карточек.