Файзуллаев заявил, что ненамеренно получил жёлтую карточку

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сегодня, 08:47

Вингер ЦСКА рассказал о том, что не специально получил жёлтую карточку в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Игрок был предупреждён на 7-й минуте встречи, по этой причине он пропустит следующий поединок команды со «Спартаком», который пройдёт 25 апреля. Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что футболист отправится в расположение сборной Узбекистана на Кубке Азии U23 после игры с «красно-белыми».

Я не специально получил жёлтую карточку. Я не такой человек.

Также момент прокомментировал главный тренер «красно-синих» :