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Файзуллаев заявил, что ненамеренно получил жёлтую карточку

сегодня, 08:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о том, что не специально получил жёлтую карточку в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Игрок был предупреждён на 7-й минуте встречи, по этой причине он пропустит следующий поединок команды со «Спартаком», который пройдёт 25 апреля. Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что футболист отправится в расположение сборной Узбекистана на Кубке Азии U23 после игры с «красно-белыми».

Я не специально получил жёлтую карточку. Я не такой человек.

Также момент прокомментировал главный тренер «красно-синих» Владимир Федотов:

Мы всегда контролируем эти вещи. Казалось бы, он услышал о том, что не надо в начале матча получать жёлтые карточки. Там не было большой опасности, чтобы делать это нарушение, но в борьбе игрок забывает обо всём.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:14
Ну это тема для разговоров любителям по обвинять его, что мол сборная важнее
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:12
Да уж....календарь у армейцев не сахар....
Спартак....плюс 3 игры с Зенитом за 2-е недели....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:58
Игра наталкивает на мысль:
А не вышли ли армейцы из гонки за место на пьедестале?
Или арифметика подсказывает им, что хвост жар птицы под надежным копытом?))
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 08:57
Теперь какая разница? Все-таки он получил.
23bec8vygpqu
23bec8vygpqu
сегодня в 08:52
Зачем оправдываться,таких случаев с карточками много
Гость
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