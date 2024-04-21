Файзуллаев заявил, что ненамеренно получил жёлтую карточку

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о том, что не специально получил жёлтую карточку в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
Игрок был предупреждён на 7-й минуте встречи, по этой причине он пропустит следующий поединок команды со «Спартаком», который пройдёт 25 апреля. Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что футболист отправится в расположение сборной Узбекистана на Кубке Азии U23 после игры с «красно-белыми».
Я не специально получил жёлтую карточку. Я не такой человек.
Также момент прокомментировал главный тренер «красно-синих» Владимир Федотов:
Мы всегда контролируем эти вещи. Казалось бы, он услышал о том, что не надо в начале матча получать жёлтые карточки. Там не было большой опасности, чтобы делать это нарушение, но в борьбе игрок забывает обо всём.
Спартак....плюс 3 игры с Зенитом за 2-е недели....
Спартак....плюс 3 игры с Зенитом за 2-е недели....
А не вышли ли армейцы из гонки за место на пьедестале?
Или арифметика подсказывает им, что хвост жар птицы под надежным копытом?))
А не вышли ли армейцы из гонки за место на пьедестале?
Или арифметика подсказывает им, что хвост жар птицы под надежным копытом?))