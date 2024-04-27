КДК РФС не стал отменять четвёртую жёлтую карточку Дуарте

КДК РФС оставил в силе жёлтую карточку защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, которую он получил в игре 21-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Спартак» обращался в КДК с просьбой рассмотреть исправление ошибочной карточки Дуарте. После получения письма КДК направил документы в Экспертно‑судейскую комиссию, чтобы она дала своё заключение. ЭСК дала заключение, что Казарцев правильно вынес предупреждение Дуарте. У КДК нет оснований исправлять ошибку. Дуарте пропустит игру с «Локомотивом».
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Если ЭСК подтвердил правильность решения Казарцева, то о какой ошибке идёт речь?
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Если ЭСК подтвердил правильность решения Казарцева, то о какой ошибке идёт речь?
Глушаков не даст соврать.
Глушаков не даст соврать.
Позор всего футбола!
Позор всего футбола!