Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

КДК РФС не стал отменять четвёртую жёлтую карточку Дуарте

вчера, 13:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив16:15 Не начался

КДК РФС оставил в силе жёлтую карточку защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, которую он получил в игре 21-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» обращался в КДК с просьбой рассмотреть исправление ошибочной карточки Дуарте. После получения письма КДК направил документы в Экспертно‑судейскую комиссию, чтобы она дала своё заключение. ЭСК дала заключение, что Казарцев правильно вынес предупреждение Дуарте. У КДК нет оснований исправлять ошибку. Дуарте пропустит игру с «Локомотивом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
КДК РФС рассмотрит пресс-конференцию Тихонова после матча в Хабаровске
Сегодня, 10:48
Глава КДК РФС рассказал, какие эпизоды 21-го тура РПЛ рассмотрит комитет
26 апреля
КДК РФС рассмотрит задержку начала матча между «Сочи» и «Ахматом»
26 апреля
КДК рассмотрит выход Слишковича и Карпина за пределы технической зоны
22 апреля
КДК РФС рассмотрит удаления Виллиана и Дивеева в матче ЦСКА — «Ахмат»
22 апреля
КДК РФС может ужесточить наказание за покидание тренерами технической зоны
18 апреля
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 08:57
"...ЭСК дала заключение, что Казарцев правильно вынес предупреждение Дуарте. У КДК нет оснований исправлять ошибку..."
------------------------
Если ЭСК подтвердил правильность решения Казарцева, то о какой ошибке идёт речь?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 03:29
Тут общий сговор всех клубов и судей...
Глушаков не даст соврать.
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:45
Тут видна рука паровозников невооружённым взглядом.
ABir
ABir
вчера в 18:51
Кто бы сомневался. Для чего нужны вообще? Результат отменить не могут, карточку тоже.
quj6tww7j2p9
quj6tww7j2p9
вчера в 18:42
Карточка не по делу и КДК такой же.
vu526gtktr2g
vu526gtktr2g
вчера в 14:52
И чем КДК отличается от Казарцева!? Такой же неграмотный комитет, как и судья!
Позор всего футбола!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:07
Ну всё сейчас начнутся разговоры про "заговор против Спартака".
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:50
Рука , руку моет ☝️😉
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 