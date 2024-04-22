КДК рассмотрит выход Слишковича и Карпина за пределы технической зоны

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза поделился информацией о повестке заседания КДК по итогам 25-го тура РПЛ .

По матчу «Пари НН» — «Динамо» рассмотрим задержку выхода команды хозяев из раздевалки перед матчем на две минуты. По матчу «Ростов» — «Спартак» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера гостей Слишковича и аналитика Андера Карбахо. Также представитель клубного СМИ «Спартака» вышел на поле сразу после окончания матча — это нарушение технического регламента. И рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.