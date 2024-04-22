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КДК рассмотрит выход Слишковича и Карпина за пределы технической зоны

вчера, 12:09

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц поделился информацией о повестке заседания КДК по итогам 25-го тура РПЛ.

По матчу «Пари НН» — «Динамо» рассмотрим задержку выхода команды хозяев из раздевалки перед матчем на две минуты. По матчу «Ростов» — «Спартак» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера гостей Слишковича и аналитика Андера Карбахо. Также представитель клубного СМИ «Спартака» вышел на поле сразу после окончания матча — это нарушение технического регламента. И рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:19
Судя по результату матча...они не только за пределы технической зоны вышли....но и за пределы реальности и адекватности...
альсато
альсато
вчера в 16:22
И, что это решит?)))..отменять результат матча?)))))...глобальное наяб...ство!..при чем везде и во всем!))))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:45
В Англии запетили мальчикам подавать мячи, а у нас надо нытянуть колючию проволку с электричеством на границах тех.зоны.
Интерес
Интерес
вчера в 14:18
Валеру жалко,надо простить!!!А Слишкович не знал о столь чудовищных,ограничивающих его свободу,порядков...ТОже простить.
xtwep7tqvjv5
xtwep7tqvjv5
вчера в 14:05
Карпин зря выходил при таком счете, все равно филиалу было суждено проиграть.
lotsman
lotsman
вчера в 14:00
Шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте................................ плати штраф.)
Futurista
Futurista
вчера в 13:19, ред.
VAR подрабатывает...все как на дороге...камеры фотофиксация и штраф на госуслуги)...а можно 50% оплатить если сразу?)....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:42
Стригут деньги на ровном месте...
112910415
112910415
вчера в 12:32
это обязательно,
это очень важно ! )
lotsman
lotsman
вчера в 12:20
КДК начинает собирать дань.)
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:19, ред.
10 с Пари НН + 10 с Карпина + 30 вкупе со спартаковцев = 50 штук навару в КДК (это я подсчитал по минималке, а так может быть и более полтинника)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:15
"Всевидящий глаз " КДК - не дремлет...)
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