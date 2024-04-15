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Стало известно, какие эпизоды рассмотрит КДК РФС по итогам 24-го тура РПЛ

сегодня, 13:21

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие ещё эпизоды будут рассмотрены по итогам 24-го тура РПЛ.

В матче «Локомотив» — ЦСКА рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера Галактионова. Также болельщики ЦСКА скандировали нецензурные выражения на 75-й минуте.

В матче с «Оренбургом» игрок «Пари НН» не пришёл на обязательное флеш-интервью по окончании матча.

В матче «Факел» — «Ростов» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера Ташуева. Также болельщики «Факела» скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи.

Рассмотрим неподобающее поведение команды и предупреждение пяти футболистам и удаление одного в матче «Урала» с «Динамо».

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова и отказ футболистов «Спартака» от общения с журналистами.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:22
Были бы матчи , а эпизоды для рассмотрения КДК найдутся...)
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