Стало известно, какие эпизоды рассмотрит КДК РФС по итогам 24-го тура РПЛ

Глава КДК РФС рассказал, какие ещё эпизоды будут рассмотрены по итогам 24-го тура РПЛ .

В матче «Локомотив» — ЦСКА рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера Галактионова. Также болельщики ЦСКА скандировали нецензурные выражения на 75-й минуте.

В матче с «Оренбургом» игрок «Пари НН» не пришёл на обязательное флеш-интервью по окончании матча.

В матче «Факел» — «Ростов» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера Ташуева. Также болельщики «Факела» скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи.

Рассмотрим неподобающее поведение команды и предупреждение пяти футболистам и удаление одного в матче «Урала» с «Динамо».