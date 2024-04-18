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КДК РФС может ужесточить наказание за покидание тренерами технической зоны

сегодня, 17:59

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что следует ввести более строгое наказание для тренеров клубов РПЛ за выход за пределы технической зоны.

За выход за пределы технической зоны главному тренеру «Рубина» Рашиду Рахимову выписан штраф в 30 тысяч рублей. Это его уже 13‑е нарушение в нынешнем сезоне. Пока 30 тысяч — это потолок, мы не можем назначить штраф больше. Со следующего сезона надо думать о прогрессивном штрафе.

Во встрече 24-го тура за это нарушение впервые в сезоне был оштрафован спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко (10 тысяч). В других играх тура аналогичное нарушение было зафиксировано у Михаила Галактионова («Локомотив») и Сергея Ташуева («Факел»), которые оштрафованы на 20 и 30 тысяч рублей соответственно.

Также был наложен штраф на «Сочи» за прорыв двух болельщиков на поле в матче со «Спартаком». Григорьянц добавил:

На 77‑й минуте матча во время празднования гола с сектора стадиона «Фишт» выбежало два болельщика «Сочи», в течение минуты они были пойманы. Выбегание не вызвало задержки в проведении матча. Штраф за массовое появление болельщиков на поле — 50 тысяч рублей.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:40
Потихоньку начинают давить на тренеров лишая их выпускать пар во время игры
pomor45
pomor45
сегодня в 19:37
Для чего вообще нужна эта зона? Пусть бегают вдоль всего поля и подсказывают игрокам, если уж тайм-ауты не предусмотрены. Он же на поле не выбегает, игрокам не мешает. Зачем ему эту бестолковую клетку устроили?
lotsman
lotsman
сегодня в 19:23
Правильно, приковать их к скамейке и чтобы не дёргались.)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:10
Надо только сделать одинаковые технические зоны на всех стадионах.
w7uw4kr9cabt
w7uw4kr9cabt
сегодня в 18:01
Штрафы - верный способ пополнения бюджета.
Гость
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