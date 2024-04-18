КДК РФС может ужесточить наказание за покидание тренерами технической зоны

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сегодня, 17:59

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил о том, что следует ввести более строгое наказание для тренеров клубов РПЛ за выход за пределы технической зоны.

За выход за пределы технической зоны главному тренеру «Рубина» Рашиду Рахимову выписан штраф в 30 тысяч рублей. Это его уже 13‑е нарушение в нынешнем сезоне. Пока 30 тысяч — это потолок, мы не можем назначить штраф больше. Со следующего сезона надо думать о прогрессивном штрафе.

Во встрече 24-го тура за это нарушение впервые в сезоне был оштрафован спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко (10 тысяч). В других играх тура аналогичное нарушение было зафиксировано у Михаила Галактионова («Локомотив») и Сергея Ташуева («Факел»), которые оштрафованы на 20 и 30 тысяч рублей соответственно.

Также был наложен штраф на «Сочи» за прорыв двух болельщиков на поле в матче со «Спартаком». Григорьянц добавил: