КДК РФС может ужесточить наказание за покидание тренерами технической зоны

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что следует ввести более строгое наказание для тренеров клубов РПЛ за выход за пределы технической зоны.
За выход за пределы технической зоны главному тренеру «Рубина» Рашиду Рахимову выписан штраф в 30 тысяч рублей. Это его уже 13‑е нарушение в нынешнем сезоне. Пока 30 тысяч — это потолок, мы не можем назначить штраф больше. Со следующего сезона надо думать о прогрессивном штрафе.
Во встрече 24-го тура за это нарушение впервые в сезоне был оштрафован спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко (10 тысяч). В других играх тура аналогичное нарушение было зафиксировано у Михаила Галактионова («Локомотив») и Сергея Ташуева («Факел»), которые оштрафованы на 20 и 30 тысяч рублей соответственно.
Также был наложен штраф на «Сочи» за прорыв двух болельщиков на поле в матче со «Спартаком». Григорьянц добавил:
На 77‑й минуте матча во время празднования гола с сектора стадиона «Фишт» выбежало два болельщика «Сочи», в течение минуты они были пойманы. Выбегание не вызвало задержки в проведении матча. Штраф за массовое появление болельщиков на поле — 50 тысяч рублей.