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КДК РФС рассмотрит удаления Виллиана и Дивеева в матче ЦСКА — «Ахмат»

вчера, 11:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будут рассмотрены удаления защитников ЦСКА Виллиана и Игоря Дивеева в матче 25‑го тура РПЛ против «Ахмата».

Московская команда уступила на своём поле со счётом 1:2.

Будет рассмотрено неподобающее поведение ЦСКА в матче с «Ахматом», так как у «армейцев» было два удаления футболистов. Удаления Роши и Дивеева мы рассмотрим. Оба футболиста приглашены на ближайшее заседание 24 апреля.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:36
нуу..согласно регламенту...или есть варианты-с отлучением от футбола?))))
pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:48
Смертной казни нет, но несчастный случай устроить можно.
pomor45
pomor45
вчера в 19:43
Настрой у Григорьянца боевой, но весь пар уйдёт в гудок, поднесённый Гинером.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:27
А никто удаления и не оспаривает. Речь о сроках дисквалификации, 1,2 , или больше игр?
Интерес
Интерес ответ North West (раскрыть)
вчера в 17:04
Кулисы кулисами,но когда пункт правил однозначен,обойти его сложно.Изучать регламент не буду...чтобы окончательно не сойти с ума.
North West
North West ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 16:59
Просто ещё нужно понимать что ЦСКА это не НН. Как бы это не звучало банально в духе "теорий заговоров", там за кулисами влияние совершенно другое)
Интерес
Интерес ответ North West (раскрыть)
вчера в 16:56
А вот именно потому,что в одном матче,где он сыграл меньше тайма,он получил жёлтую и прямую красную,ему и засчитают полную недисциплинированность,коли жёлтая впрок не пошла...
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:54, ред.
А вот это мы посмотрим.Почему поднимается вопрос Фамейе-Гоцук только сейчас,хотя о характере травмы известно ещё в предыдущем туре,а не последнем?
Так что,как говорят на флоте-это будет проверка на вшивость.
Роша уже один пропустил,ха-ха,ещё добавят два.Дивеев тайма не проиграл,получив жёлтую,после чего сказал :Хрен вам!,-и заработал прямую красную.Уж не знаю,что ОБ ЭТОМ говорит Регламент...Коли предупреждение не пошло впрок.Поэтому я и предполагаю ДВА матча.
North West
North West ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:39
У Дивеева кстати вторая прямая красная была, а не жёлтая. Но мне тоже кажется что он максимум 1 игру пропустит.
альсато
альсато
вчера в 16:14
чего тут рассматривать, что дивеев, что виллиан на играли на удаление!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 16:05
Давай спокойно рассуждать. Дивеев удален за вторую желтую. Поэтому по регламенту всего один матч. Что касается Роши, то там теоретически могло быть и 2 и 3 , если бы Садулаев получил бы травму. Прецедент Гоцук, который нанес травму Фамейе из Балтики. Поэтому Роше максимум 2,а Дивееву 1 игру. Таков регламент РПЛ.
alexamit
alexamit ответ Sergo_ural (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:02
    nik9373
    nik9373 ответ a-league (раскрыть)
    вчера в 15:53
    Накинуть хотят срок.
    a-league
    a-league
    вчера в 14:57, ред.
    Могут быть какие-то сомнения в этих ж/б КК или им в ЭСК там совсем нечем себя занять ?
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Интерес (раскрыть)
    вчера в 14:48, ред.
    Ну как то вы очень спорно рассуждаете о значимости этих игроков.
    Возьмём три матча о которых вы говорите.
    Спартак, Рубин дома, Балтика на выезде.
    С Рубином и Балтикой ЦСКА будет фаваритом, со Спартаком как карта ляжет.
    Даже в лучшие времена с Акинфеевым и супер защитой Игнашевич, Березуцкие, Рахимич ЦСКА не мог гарантировать с этими соперниками 100% результат.
    Да и что это значит "без серьёзных очковых потерь"?
    Значит несерьёзные очковые потери запланированы?
    Это интересно с кем и сколько?
    Да и самое главное никогда не понимал когда в клубах, которые ассоциируются с приставкой топ потеря одного, двух игроков вызывают подобные разговоры.
    А вот последнее вообще не понял, как вы из безрассудных действий игроков в игровых эпизодах перешли на руководство клуба?
    Здесь вы явно перегибаете палку. Ну это типа как у нас многие любят кричать: "вышел пьяный, подскользнулся, сломал ногу, облевался, 79ался...кто виноват? Конечно Путин".
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Интерес (раскрыть)
    вчера в 14:27
    теперь узбек может с спокойной совести поехать на матч в Кубке Азии U-23.
    сегодня прибудет в Катар, завтра игра с Вьетнамом.
    двум остальным костоломам хороший урок.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 14:23
    Я так понимаю, что рассматриваться будет только количество матчей дисквалификации, т.к. карточки железобетонные.
    drug01
    drug01
    вчера в 14:17
    Не каких поблажек ждать не придётся. Получат по полной!
    hqfd4a73agjz
    hqfd4a73agjz
    вчера в 14:01
    По пять матчей дисквалификации будет нормально.
    Интерес
    Интерес
    вчера в 13:28, ред.
    Первый три матча пропустит,а второй-два. Файзуллаев сам себе прописал пропуск двух матчей,скорее всего.
    А вот теперь вопрос :Насколько эти три игрока были определяющими в боеспособном основном составе?Если эти матчи ЦСКА пройдёт без серьёзных очковых потерь,то их ценность завышена,ибо полноценной замены им как бы не наблюдалось.А если провал,то и смотреть надо будет глубже-проблема не в неоправданных действиях игроков,а в тех людях,кто создаёт из отдельных футболистов команду и ею эффективно управляет.Иного не бывает.
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 12:45
    И родителей в школу, на линейку...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:43
    Выговор объявят с занесением в личное дело))
    112910415
    112910415
    вчера в 12:35
    смертной казни ведь сейчас нет ?! )
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:05
    Понять и простить после игры со Спартаком)...
    Гость
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