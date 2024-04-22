КДК РФС рассмотрит удаления Виллиана и Дивеева в матче ЦСКА — «Ахмат»

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вчера, 11:58

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил, что на ближайшем заседании будут рассмотрены удаления защитников ЦСКА и в матче 25‑го тура РПЛ против «Ахмата».

Московская команда уступила на своём поле со счётом 1:2.