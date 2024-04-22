КДК РФС рассмотрит удаления Виллиана и Дивеева в матче ЦСКА — «Ахмат»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будут рассмотрены удаления защитников ЦСКА Виллиана и Игоря Дивеева в матче 25‑го тура РПЛ против «Ахмата».
Московская команда уступила на своём поле со счётом 1:2.
Будет рассмотрено неподобающее поведение ЦСКА в матче с «Ахматом», так как у «армейцев» было два удаления футболистов. Удаления Роши и Дивеева мы рассмотрим. Оба футболиста приглашены на ближайшее заседание 24 апреля.
Так что,как говорят на флоте-это будет проверка на вшивость.
Роша уже один пропустил,ха-ха,ещё добавят два.Дивеев тайма не проиграл,получив жёлтую,после чего сказал :Хрен вам!,-и заработал прямую красную.Уж не знаю,что ОБ ЭТОМ говорит Регламент...Коли предупреждение не пошло впрок.Поэтому я и предполагаю ДВА матча.
Так что,как говорят на флоте-это будет проверка на вшивость.
Роша уже один пропустил,ха-ха,ещё добавят два.Дивеев тайма не проиграл,получив жёлтую,после чего сказал :Хрен вам!,-и заработал прямую красную.Уж не знаю,что ОБ ЭТОМ говорит Регламент...Коли предупреждение не пошло впрок.Поэтому я и предполагаю ДВА матча.
Возьмём три матча о которых вы говорите.
Спартак, Рубин дома, Балтика на выезде.
С Рубином и Балтикой ЦСКА будет фаваритом, со Спартаком как карта ляжет.
Даже в лучшие времена с Акинфеевым и супер защитой Игнашевич, Березуцкие, Рахимич ЦСКА не мог гарантировать с этими соперниками 100% результат.
Да и что это значит "без серьёзных очковых потерь"?
Значит несерьёзные очковые потери запланированы?
Это интересно с кем и сколько?
Да и самое главное никогда не понимал когда в клубах, которые ассоциируются с приставкой топ потеря одного, двух игроков вызывают подобные разговоры.
А вот последнее вообще не понял, как вы из безрассудных действий игроков в игровых эпизодах перешли на руководство клуба?
Здесь вы явно перегибаете палку. Ну это типа как у нас многие любят кричать: "вышел пьяный, подскользнулся, сломал ногу, облевался, 79ался...кто виноват? Конечно Путин".
Возьмём три матча о которых вы говорите.
Спартак, Рубин дома, Балтика на выезде.
С Рубином и Балтикой ЦСКА будет фаваритом, со Спартаком как карта ляжет.
Даже в лучшие времена с Акинфеевым и супер защитой Игнашевич, Березуцкие, Рахимич ЦСКА не мог гарантировать с этими соперниками 100% результат.
Да и что это значит "без серьёзных очковых потерь"?
Значит несерьёзные очковые потери запланированы?
Это интересно с кем и сколько?
Да и самое главное никогда не понимал когда в клубах, которые ассоциируются с приставкой топ потеря одного, двух игроков вызывают подобные разговоры.
А вот последнее вообще не понял, как вы из безрассудных действий игроков в игровых эпизодах перешли на руководство клуба?
Здесь вы явно перегибаете палку. Ну это типа как у нас многие любят кричать: "вышел пьяный, подскользнулся, сломал ногу, облевался, 79ался...кто виноват? Конечно Путин".
сегодня прибудет в Катар, завтра игра с Вьетнамом.
двум остальным костоломам хороший урок.
сегодня прибудет в Катар, завтра игра с Вьетнамом.
двум остальным костоломам хороший урок.
А вот теперь вопрос :Насколько эти три игрока были определяющими в боеспособном основном составе?Если эти матчи ЦСКА пройдёт без серьёзных очковых потерь,то их ценность завышена,ибо полноценной замены им как бы не наблюдалось.А если провал,то и смотреть надо будет глубже-проблема не в неоправданных действиях игроков,а в тех людях,кто создаёт из отдельных футболистов команду и ею эффективно управляет.Иного не бывает.
А вот теперь вопрос :Насколько эти три игрока были определяющими в боеспособном основном составе?Если эти матчи ЦСКА пройдёт без серьёзных очковых потерь,то их ценность завышена,ибо полноценной замены им как бы не наблюдалось.А если провал,то и смотреть надо будет глубже-проблема не в неоправданных действиях игроков,а в тех людях,кто создаёт из отдельных футболистов команду и ею эффективно управляет.Иного не бывает.