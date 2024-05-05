«Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче 36-го тура АПЛ

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вчера, 17:55

«Челси» обыграл «Вест Хэм» дома в матче 36-го тура АПЛ со счётом 5:0.

За «аристократов» забили (15'), (30'), (36') и (48', 81').

По итогу матча «Челси» поднялся на 7-е место, а «Вест Хэм» остался на 9-м.