«Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче 36-го тура АПЛ

«Челси» обыграл «Вест Хэм» дома в матче 36-го тура АПЛ со счётом 5:0.
За «аристократов» забили Коул Палмер (15'), Конор Галлахер (30'), Нони Мадуеке (36') и Николас Джексон (48', 81').
По итогу матча «Челси» поднялся на 7-е место, а «Вест Хэм» остался на 9-м.
больше всего приятно удивляет преображение Кукурельи.
превращается в какого монстра.
Почеттино надо еще один шанс.
больше всего приятно удивляет преображение Кукурельи.
превращается в какого монстра.
Почеттино надо еще один шанс.
И вот и Джексон сделал дубль. Рад за Палмера, Галахера и Мадуеке!
Без Энцо как то легче стали играть и забивать. Еще могут зацепится за еврокубки.
И вот и Джексон сделал дубль. Рад за Палмера, Галахера и Мадуеке!
Без Энцо как то легче стали играть и забивать. Еще могут зацепится за еврокубки.
Чесли с победой, а ВХЮ мыслями уже в отпуске похоже
Чесли с победой, а ВХЮ мыслями уже в отпуске похоже