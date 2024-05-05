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«Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче 36-го тура АПЛ

вчера, 17:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Челси» обыграл «Вест Хэм» дома в матче 36-го тура АПЛ со счётом 5:0.

За «аристократов» забили Коул Палмер (15'), Конор Галлахер (30'), Нони Мадуеке (36') и Николас Джексон (48', 81').

По итогу матча «Челси» поднялся на 7-е место, а «Вест Хэм» остался на 9-м.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:01
2 виктории в лондонских дерби с общим счетом 7:0.
больше всего приятно удивляет преображение Кукурельи.
превращается в какого монстра.
Почеттино надо еще один шанс.
azkan
azkan
вчера в 21:01
С победой Челси! Покуражились молодежь над молотобойцами. Хороший реванш за первый матч
И вот и Джексон сделал дубль. Рад за Палмера, Галахера и Мадуеке!
Без Энцо как то легче стали играть и забивать. Еще могут зацепится за еврокубки.
DXTK
DXTK
вчера в 19:14
Похоже Челси попадет в ЛК
Elliada_
Elliada_
вчера в 18:10
Не ожидал такой победы. Это Челси был хорош или ВХ плох?
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:10
Синие накидали молотобойцем голов на любой вкус! ВХЮ ппосто развалился и действительно Мойесу пора уходить. Поч же показал, что когда у него есть здоровая основная обойма, он может дать положительный результат.
Чесли с победой, а ВХЮ мыслями уже в отпуске похоже
112910415
112910415
вчера в 18:09
Челси возвращается , хоть и поздно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:04
Элитный тренер > манчестерский пенсионер-физрук)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:00
Всё равно ЕК не светят...
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 17:58
С победой!!! Я боюсь того, что сейчас пишу, но Кукурелья мне начинает нравиться, как футболист. В целом очень спокойная игра и смотрел с ощущением, что так и должно быть всегда и Челси возвращается. Были конечно несколько перекладин Боуэна и пара проходов Кудуса, но на этом молотки в этом матче всё.
allemz
allemz
вчера в 17:58
Сегодня Почет намутит барбекю в честь дубля Джексона))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:57
Пенсы набрали ход, но как-то поздновато...
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