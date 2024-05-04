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«Краснодар» дома проиграл «Ахмату»

вчера, 21:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 46-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате.

«Краснодар» идёт на 2-м месте (50 очков), «Ахмат» занимает 10-е место (32 очка).

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:23
Вот все ругают Семака… Но по сравнению с Мусаевым Семак - Гвардиола)

У Мурада вообще есть какая-то мысль в игре? Я кроме шальной игры ничего не вижу. И то, если вспоминать шальную игру в истории РПЛ, то Петржеловский Зенит был гораздо симпатичнее Мусаевского Краснодара)

Краснодарцам не унывать, шансы на чемпионство уже до этого похоронил Галицкий увольнением Ивича!
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:10
Да, почти как у Великого комбинатора, а желающих нет. Наверно, мало предлагают...
Ну а если по фильму, ни того, ни другого уже нет. Спасибо за ролик, Уважаемый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
Хвалить ФК Краснодар - это справедливо и правильно.
За футбольную магию, за уникальный стадион, за многое еще.
Футбол жив потому, что есть такие команды, как Краснодар.
Искрометные, романтичные, быть может, даже немного бесшабашные.
Порой это сказывается на результате. Как сегодня. Как в Самаре.
Что ж, в этом, видимо, и заключается магия футбола, его прелесть…Это игра!
Проблема Краснодара, что нет тренера-победителя.
Менталитет победителя является фундаментальным в футболе.
Да в любом виде спорта!!!!
Это тренер верит в важность выигрышного менталитета у игроков и необходимости привить этот менталитет в команду.
Развитие менталитета (победителя) - это процесс.
Вот такого процесаа не видим в команде Мусаева.
Ментальная сила необходима для больших побед.
Жаль. Чемпионство Краснодара было необходимо всему росс.футболу.
Но недаром говорят : нет худа без добра.
Поздравляю всех любителей российского футбола!
У нас появился русский Тоттенхэм. это ФК Краснодар. Залечь на дно Невы.
А Галицкий останется в памяти всех, как Сизиф, вечно толкающий валун в гору.
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 23:58
Ахмат с победой! Семак был прав, все еще будут терять очки, даже проигрывать аутсайдерам.
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:50
В чем-то согласен. Обидно другое. Складывается впечатление, что в этом сезоне "Зенит" уже и сам не прочь титул отдать, а как оказалось желающих нет. Вроде вот оно, да О.Бендера не нашлось...
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 23:28
Краснодар- бесхарактерная команда, играющая по ветру- это надо признать, с Ивичем или с Мусаевым. Ивич готовил команду к сезону, он ставил игру, провел предсезонку, брал новых игроков, следовательно- он и в ответе. Мусаев пришел, и как свойственно убогому тренеру, ничего не меняя, продолжил работать в том же духе... Вы- болельщик Краснодара, и не могли не видеть, что у Ивича было полно ошибок, а в ряде матчей- ему откровенно везло...
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:26
- Ну докатились... Когда середняки сливали матчи аутсайдерам - ещё можно было понять. Первым всё по-барабану (ничего в этом сезоне уже не светит), а вторым очки нужны до зарезу. Мы же всё это видели... И как Ахмат слил матч дома Балтике 1-7! (Балтике-то очки нужнее были!) А когда сам оказался в зоне вылета - вдруг начал выигрывать у всех подряд, да ещё с крупным счётом (Пари 5-1), и попутно обул в калоши претендента на золото, да ещё на его поле, да ещё за три тура до финиша. Ну и кто, после всего этого, будет утверждать, что это - "счастливый случай"?
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:15
Не раз общались. Если вспомните, то я это изречение "на багаже" просто не воспринимаю. Зачем идешь, если времени нет исправить? Мне не нравился футбол Ивича, но он приносил результат , как оказалось до поры до времени. Хоть убейте, буду считать, что СНГ ошибся с увольнением Ивича, тем более мне проще, не опровергнуть. Мусаеву "Севилью" не прощу, при том, что смотрел фильм, он вроде настраивал на атаку, интересно, что же тогда в раздевалке сказал тренер "Севильи" своим игрокам, перед выходом на поле на второй тайм в меньшинстве и проигрывая в счете?. Ну да ладно, уже остыл, скоро видимо опять расстраиваться придется.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:11
Вот почитал здесь мну здесь разные мнения, очень разные...
А у меня всего лишь возникает один вопросик к игре и конкретно к двум эпизодам во второй половите второго тайма - не хочу повтор смотреть, но не может быть чтобы болельщики не заострили внимание н них: игрок Краснодара, справа, рядом с линией штрафной, без помех мог пасом на 4-5 метров выводить другого игрока на рандеву с вратарем Ахмата..., первый отдает пас вправо, метра 2.5 от коллеги...
И второй эпизод минут через 10 примерно, ТОП "Бык" (Кади, Сперцян...) справа один на один выходит с Шелия и легко пробивает прямиком в него...
Мну переключил канал и с товарищем ударили по рукам - Краснодар проиграет...
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:58
Прошу прощения, забыл поздароваться, Моё Почтение!!!
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Ну Вы же видели, как плохо начал сезон Ивич. А приход Мусаева- это всего лишь продолжение ошибок предыдущего тренера. У Мусаева, даже времени не было ничего испортить. В этом случае, принято говорить- "на багаже предыдущего тренера"...
pomor45
pomor45 ответ exwq7p456kmq (раскрыть)
вчера в 22:52
Желание-то есть, потенции не хватает.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:49
Остаётся поздравить фк АХМАТ с Победой!!!
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
вчера в 22:48
Ну теперь Краснодару с упущенным чемпионством винить только себя
pomor45
pomor45
вчера в 22:47
Зениту 19 мая играть с Ахматом в Грозном. Там у Ахмата есть шанс принести Галицкому свои извинения.
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:45
Я Вас приветствую! Не согласен. Он был волен отказаться. У уж "если взялся за гуж, не говори, что не дюж". Другие причины пусть другими и останутся, но он сам выбор делал, прекрасно понимая, чего будут ждать болельщики.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 22:42, ред.
Просто Галицкому эти трофеи нафиг не нужны . Ему нужно , чтобы 11 чудаков из его клуба показывали передачи , финтили , и т.д. Для него это Play Station в реальной жизни . А люди какие-то трофеи ждут …
pomor45
pomor45
вчера в 22:34
Я тут заглянул в вожделенную Европу, так там то же самое - кому больше повезёт. Только у нас пруха мечется между клубами, а там кое-где выбрала себе фаворитов и отпустила их вперёд.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:33, ред.
Краснодар это всегда Краснодар, удивляюсь с этой команды. По цирковому уровню впереди планеты
Низкий поклон Ахмату, всегда уважаю их настрой на игры
Интерес
Интерес ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:33
И не надоело же всем свои убогие неудачи выдавать за директивы? Я который год говорю,что "Краснодар"-неустоявшаяся команда,без особых перспектив на чемпионство.А уж после того,как Галицкий поднял лапки вверх и набрал в спасителей гастарбайтеров-подавно.Там же "семь звёзд" пляжного футбола,и "лучший вратарь РПЛ",опять дважды чуть не привезший себе голы.ТэТэДэшники,без концепции игры.А их шатание и брожение началось с матча в КАлининграде,где с 2-0 скатились на 2-2.И в ответном дома победили благодаря случаю.
Они же куста у дороги боятся,и как только возникает шанс уйти вперёд-тушуются.И так который год.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:23
А есть еще- сидячий футбол и лежачий.
А если по существу, то тренер, в случае с Краснодаром- ни при чем, много других, настоящих причин...
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 22:14
Ну я понимаю ещё если бы Краснодар проиграл но при этом рвал и метал. Но я не понял кто вообще вышел на второй тайм в форме Краснодара? Со стороны мужички ао дворе вышли мячик покатать после смены... Чисто так без напряга. Да и тренер им нахрен не нужен.
За адекватность
За адекватность ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:12
Причисляю себя к диванным экспертам, мне хоть вертикальный, хоть горизонтальный, могу только шляпу снять перед людьми в этом разбирающимся. Команда играет плохо или хорошо, Вы уж простите, не силен в Великих материях, но Мусаев после матча с "Зенитом" обвинил судью, что тот в первом тайме дал играть жестко, потом условно ослаб. Каких правил науки под кодовым названием "Сопромат" ему сегодня не хватило? При всем к Вам уважении, но это не тренер "Краснодара", на мой диванно-экспертный взгляд.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:10
Маэстро, ну как же Вы всегда во время и по делу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И ведь точно- от души, я бы даже сказал- от всего сердца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Супер, Маэстро- супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pomor45
pomor45 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 22:09
В который уже раз, и каждый раз Зенит находил аргументы, чтобы доказать противоположное. Впечатление такое, что в РПЛ играют не в футбол, а в чехарду.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:06
НЕТ!!!!!!!
Кому больше повезет- тот и чемпион.
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:06
С Динамо как решать будут?
pomor45
pomor45 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:04
Получается, что слабое звено в Краснодаре - сам Галицкий? Что же, хозяин-барин.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:01
"Деректива " свыше...)
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:01
В РПЛ есть такие, у которых хватает духу бороться за чемпионство?
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