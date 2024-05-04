«Краснодар» дома проиграл «Ахмату»

«Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 46-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате.
«Краснодар» идёт на 2-м месте (50 очков), «Ахмат» занимает 10-е место (32 очка).
«Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 46-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате.
«Краснодар» идёт на 2-м месте (50 очков), «Ахмат» занимает 10-е место (32 очка).
Хоть сто раз меняйте тренера в Краснодаре, но, до тех пор, пока у команды не будет организованности в игре и стратегии- никто не поможет!!! Уже после первых туров, когда быки возглавили таблицу и все в один голос начали прочить команде чемпионство, я говорил- не будет эта команда чемпионом. Но и сейчас, тоже, еще не все потеряно, в случае неудачи Зенита, борьба продолжается. Вот такой у нас чемпионат...
Хоть сто раз меняйте тренера в Краснодаре, но, до тех пор, пока у команды не будет организованности в игре и стратегии- никто не поможет!!! Уже после первых туров, когда быки возглавили таблицу и все в один голос начали прочить команде чемпионство, я говорил- не будет эта команда чемпионом. Но и сейчас, тоже, еще не все потеряно, в случае неудачи Зенита, борьба продолжается. Вот такой у нас чемпионат...