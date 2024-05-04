«Интер» в гостях проиграл «Сассуоло»

«Сассуоло» обыграло «Интер» (1:0) в матче 35-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 20-й минуте забил полузащитник «Сассуоло» Арман Лорьент.
«Сассуоло» идёт на 19-м месте (29 очков), «Интер» занимает 1-е место (89 очков).
«Сассуоло» обыграло «Интер» (1:0) в матче 35-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 20-й минуте забил полузащитник «Сассуоло» Арман Лорьент.
«Сассуоло» идёт на 19-м месте (29 очков), «Интер» занимает 1-е место (89 очков).
Таблицы автоматом обновляются, но тут и 5 минут не прошло, как матч закончился)
Таблицы автоматом обновляются, но тут и 5 минут не прошло, как матч закончился)
А что не так с ней?
А что не так с ней?