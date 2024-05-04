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«Интер» в гостях проиграл «Сассуоло»

вчера, 23:40
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Сассуоло» обыграло «Интер» (1:0) в матче 35-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 20-й минуте забил полузащитник «Сассуоло» Арман Лорьент.

«Сассуоло» идёт на 19-м месте (29 очков), «Интер» занимает 1-е место (89 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Сассуоло»
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:31
Нельзя так относится своим болельщикам. У Байера правильные принципы
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:06
Сассуоло очки нужнее, а Интер уже чемпион и может сливать матчи.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:33
Тяжело играть на победу в матче, который для тебя ничего не решает, а ты сознаёшь, что являешься чемпионом страны. Причём по всем статьям, и тебе ничто не угрожает. Кровь бурлит от переизбытка чувств, хочется танцевать ламбаду, обнимать всех встречных девушек... а тут, как назло, встреча с каким - то "Сассуоло".
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:11
Как так?.. Да вот так.. 😀
alexgurzan
alexgurzan ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:02
Можно, если осторожно)
Таблицы автоматом обновляются, но тут и 5 минут не прошло, как матч закончился)
allemz
allemz ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:57
Порофлить нельзя с Багрова что ли?)
allemz
allemz ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:56
На момент написания коммента ниже в 23:41, в графе поражений у Интера была единичка)
alexgurzan
alexgurzan ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:55
Модеры не занимаются проверкой таблиц.
А что не так с ней?
allemz
allemz ответ Флибустьер Джонии (раскрыть)
вчера в 23:52
Верно, я опирался на соккеровскую таблицу, когда собирался печатать) Видно, некогда править ее, модерам надо статьи Багрова одобрять на публикацию) Вы правы, спасибо)
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:44
Второе от тех же
Zak11
Zak11
вчера в 23:44
2 поражения в чемпионате и оба от Сассуоло)
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
вчера в 23:43, ред.
Это просто позорнейшее выступление, стыдно должно быть за такой матч. Игра назад-поперек, Санчес вообще постоянно атаки тормозил, ни борьбы, ни паса, кроме толкотни и удары выше ворот ничего. Я понимаю чемпионы но так нельзя, берите пример с Байера, вот почему он у многих популярен. Вот примерно за такую игру вас Атлетико и выкинул.
allemz
allemz
вчера в 23:41
Интер с первым поражением в чемпионате)
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