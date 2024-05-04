«Барселона» проиграла «Жироне», обеспечив «Реалу» досрочное чемпионство

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вчера, 21:31

«Жирона» обыграла «Барселону» (4:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 3-й минуте забил защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. На 4-й минуте нападающий «Жироны» Артём Довбик сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Роберт Левандовски снова вывел «Барселону» вперёд, реализовав пенальти. На 65-й минуте форвард «Жироны» Порту сравнял счёт. На 67-й минуте защитник Мигуль Гутьеррес вывел хозяев поля вперёд, а на 75-й минуте Порту оформил дубль.

«Жирона» идёт на 2-м месте (74 очка), «Барселона» занимает 3-е место (73 очка). Благодаря тому, что «сине-гранатовые» потеряли очки, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.