«Барселона» проиграла «Жироне», обеспечив «Реалу» досрочное чемпионство

«Жирона» обыграла «Барселону» (4:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 3-й минуте забил защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. На 4-й минуте нападающий «Жироны» Артём Довбик сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Роберт Левандовски снова вывел «Барселону» вперёд, реализовав пенальти. На 65-й минуте форвард «Жироны» Порту сравнял счёт. На 67-й минуте защитник Мигуль Гутьеррес вывел хозяев поля вперёд, а на 75-й минуте Порту оформил дубль.
«Жирона» идёт на 2-м месте (74 очка), «Барселона» занимает 3-е место (73 очка). Благодаря тому, что «сине-гранатовые» потеряли очки, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.
Это было по-настоящему прекрасно, да, вторая каталонская команда несколько была в упадке в этом сезоне, но сливочным-то что до неё, они свои немаловажные проблемы решали помаленьку, играли порой вообще без единого защитника на своей позиции, как с "Жироной" дома, когда слева в защите играл Кама, справа Васкес, в центре - Карва и Тчуамени.
Вся команда в этом сезоне была единым механизмом, не выпал просто никто, а во второй половине прибавили и Модрич, и Начо, сыграв важную роль в её успехах. Никто не выходил зря - и Гюлер за свои 100 сыгранных минут забил два гола, и Нико Пас забил издалека в ЛЧ.
Но опять же, если я начну перечислять игроков по отдельности, будет неправильно и это не будет отражать картину сезона, где все игроки были как один.
Ура)
Это было по-настоящему прекрасно, да, вторая каталонская команда несколько была в упадке в этом сезоне, но сливочным-то что до неё, они свои немаловажные проблемы решали помаленьку, играли порой вообще без единого защитника на своей позиции, как с "Жироной" дома, когда слева в защите играл Кама, справа Васкес, в центре - Карва и Тчуамени.
Вся команда в этом сезоне была единым механизмом, не выпал просто никто, а во второй половине прибавили и Модрич, и Начо, сыграв важную роль в её успехах. Никто не выходил зря - и Гюлер за свои 100 сыгранных минут забил два гола, и Нико Пас забил издалека в ЛЧ.
Но опять же, если я начну перечислять игроков по отдельности, будет неправильно и это не будет отражать картину сезона, где все игроки были как один.
Ура)