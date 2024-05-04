Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2023/2024

«Барселона» проиграла «Жироне», обеспечив «Реалу» досрочное чемпионство

вчера, 21:31
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона4 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Жирона» обыграла «Барселону» (4:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 3-й минуте забил защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. На 4-й минуте нападающий «Жироны» Артём Довбик сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Роберт Левандовски снова вывел «Барселону» вперёд, реализовав пенальти. На 65-й минуте форвард «Жироны» Порту сравнял счёт. На 67-й минуте защитник Мигуль Гутьеррес вывел хозяев поля вперёд, а на 75-й минуте Порту оформил дубль.

«Жирона» идёт на 2-м месте (74 очка), «Барселона» занимает 3-е место (73 очка). Благодаря тому, что «сине-гранатовые» потеряли очки, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Мунисипал де Монтиливи»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
«Атлетико» одержал гостевую победу над «Мальоркой»
Вчера, 23:55
«Интер» в гостях проиграл «Сассуоло»
Вчера, 23:40
«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря покеру Холанда
Вчера, 21:29
«Краснодар» дома проиграл «Ахмату»
Вчера, 21:27
«Монако» разгромило «Клермон»
Вчера, 19:57
«Реал Мадрид» обыграл «Кадис» на «Сантьяго Бернабеу»
Вчера, 19:12
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:58
С победой Жирону, будет интересно посмотреть на них в ЛЧ
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:54
Конечно Реал чемпион,когда Барса два раза проигрывает Жироне,эта пока слабая Барса.В прошлом году Барса была в пылиньку лучше и Реал не чемпион.
Какая разница хоть проиграли,когда знаешь,что нет шансов на первое место.
Барса должен быть чемпионом а остальные все места как ниже плинтуса для Барсы
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
сегодня в 00:35
Жирона ведь не громил Реал, забивая по 5-6 голов, поэтому сегодня такой день для них, что Барсу могут называть хоть пятой командой Каталонии))
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 00:32
В Мадриде много этого г...., вот и рады вы, чем богаты.
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:56
Я- натурально ПОРЖАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давно, так не ржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, что подняли настроение, не могу успокоиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё заплевал от ржачки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо еще раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сто лет так не смеялся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ой не могу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Человек, вероятно хотел, конкретно узнать, из какого, именнo г....а, они сделаны.
allemz
allemz ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
Я чот ржу с тебя)

Капрал написал "Разного г-на"
Ты спросил "От какого такого г-на?"
Он ответил "От разного..."
И ты переключился на Барсу...

Ты типо удовлетворился ответом?) АХАХАХАХА
Capral
Capral ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 23:46
Если откровенно- то они оба сделаны из г...а.
Вы, как болельщик Реала, конечно нa стороне жироны. Я не удивлен, хотя, хотелось бы большей объективности.
R. Carlos
R. Carlos ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
На данный момент г - но это скорее Барселона а не Жирона
Это если выражаться Вашими выражениями
Capral
Capral ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 23:31
От разного...
R. Carlos
R. Carlos ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:29
От какого такого г - на ?
Валерыч
Валерыч
вчера в 23:27
С победой "Жирону" и выходом на 2-ое место! Барсе не унывать, команда ещё строится, всё у неё впереди. Если "Жирона" сохранит свой состав, а возможно и усилится, то она может здорово "пошуметь" в следующей ЛЧ.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:19
В Примере, кроме Реала- примитивные все.
Я даже не вспомню, когда Барса получала столько мячей от посредственностей... Вероятно, сейчас- это уже никого не удивляет. Хави не уволили, но выставили посмешищем, но он это проглотил, вместо того, чтобы уйти достойно, самому. Вот и команда его- такая же... Позор Примере, если жирона в призерах, а довбик- лучший бомбардир. Поэтому, кроме Реала- никого нет.

Если, в далеком 1997г., Барса, в двух играх получила 0:7 от киевского Динамо в ЛЧ, это еще както можно было объяснить, все-таки, Киев тогда тренировал Лобановский. Но получать по 5 мячей дома, от разного г...а, это- надо иметь особый талант.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:07
Им по силам взять второе место)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:03
Я не про будущее. Я про этот сезон, в свете нашей предыдущей дискуссии.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:50
Сложно сказать. Возможно, пойдёт по пути "Брайтона", который в этом году стал середняком. Но у них могущественный владелец - Сити Групп - с другой стороны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:48
Разумеется я тоже впечатлен успехом Реала. Я прошу прощения за тон, но у меня вопрос, А Жирона все таки посыпется, или.....?
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:33
Вот вам и Жирона примитивная)
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:24
Поздравляю, всех болельщиков величайшего клуба!
Самому принципиальному сопернику придется идти во дворец с очередным белым флагом)
С чемпионство Мадридисты!!!
balalay
balalay
вчера в 22:20
написано "в дополнительное ко ВТОРОМУ тайму время забил Левандовски", но время гола 45+1, к первому
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:19
искренне не понимаю за какие заслуги Барселону называют второй командой Каталонии... есть же Эспаньол и Эспаньол Б...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
Глейзеры непонимающие в спорте, когда команда непопадает в европейский турнир ЛЧ- приоритет, -25 проуентов у игроков и у тренера ЗП, но владельцы не решают проблему, а продляют её, кидают кость с барского стола покупая знакомое имя и пусть на угасании , 3-жды такое провернули у Переса был оргазм и ждал когда ещё за Модричем и Кроссом придут и лямов 150, а то 200 принесут, латание дыр не есть перестройка команды, а когда перестройка начинается под кого?! тренеры летают как перчатки и каждому нужны свои игроки под его футбол, а ещё есть фактор болельщиков, которые ждут победы здесь и сейчас, но это в СНГ,, тамошние готовы ждатть перестройку команды, но есть одно НО
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:17
Позорнее 4:0. Но это такие матчи бывают у всех. И это было в прошлом году. А в позапрошлом был матч где
Сити выигрывал Реал в 2 мяча и контролировал игру 170 минут и позорно проиграл матч за 10 минут.
Elliada_
Elliada_ ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 22:11
Что позорнее: проиграть по пенальти или 4:0??? Позорный Реал отскочил
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:07
Что ещё скажет болельщик сити и барсы после того как этот "позорный" Реал сделал обоих.
баск
баск
вчера в 22:03
Жирона красава)

Второй раз за сезон Барсе 4 банки накидали, к тому же дважды сегодня проигрывали в счёте.
И Артёмка Довбик молодчик, забил сам, и для Порту не пожадничал,
и продолжает лидировать в бомбардирской гонке.

А Реал..
Ну что Реал, la leyenda continúa, не убавить- не прибавить..)
Всем причастным- поздравления)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
Есть статистика по цене команды нынешней, то есть денег, которые клуб потратил, чтобы собрать нынешнюю команду) По ней МЮ - самая дорогая современная команда) Но там Глейзеры и 10Хаг, впрочем.
allemz
allemz ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:53
Справедливое замечание) А то получается, что Жирона "постольку поскольку"
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:52
Странно такую статистику создавать автору. Я в проигрышные сезоны могу потратить море золота, а в выигрышный один цент потратить, ведь крутые игроки уже есть в моем составе и у меня нет нужды сильно затариваться) ЛЧ за один центик)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:50
Барса обеспечила???
Может Жирона ???
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:49
МСН - это лучшее что было в Барсе..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 