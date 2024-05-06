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Лопетеги согласовал контракт с «Вест Хэмом»

вчера, 14:22

Хулен Лопетеги согласовал с «Вест Хэмом» условия сотрудничества в роли главного тренера.

Со следующего сезона специалист приступит к работе, на данный момент сторонам нужно обсудить заключительные детали.

Сейчас лондонцы идут на 9-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:50
Болельщикам ВХЮ конечно же виднее, но мне кажется, что Мойес уже исчерпал себя и клубу, и ему самому пойдет на пользу это расставание!
Мойес построил приятный,крепкий Эвертон, который был действительно крепким орешком, но это было очень давно!!! Тогда АПЛ не была на столько конкурентная, была большая четверка и все остальные! Сейчас же АПЛ это как минимум большая шестерка или даже семерка, плюс все остальные тоже весьма конкурентные! ВХЮ на сколько я помню, всегда прилично тратился на трансферном рынке, но результат не вмегда был положительным! Да, Мойес выиграл для ВХЮ ЛК, но с таким подбором игроков мог и большего показать в АПЛ!!!
Что касается выбора в пользу Лопетеги, то тут нужно будет судить по итогу сезона(если конечно доработает его до конца). Я бы выбрал немного другого тренера
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
Согласен. В МЮ кстати тоже поспешили, хотя результаты кричали при Мойесе. И все таки на групповом этапе ЛЧ Мойес с МЮ сыграл великолепно и не проиграл ни одного матча. Мне понравилась игра МЮ с Байером на групповом этапе ЛЧ. Все таки нужно было дать Мойесу тогда шанс, он получше Сульшера, Ван Галя, Рангника, Тен Хага как мне кажется. Хотя неизвестно как дальше сложилось бы у Мойеса в МЮ, все таки тогда МЮ надел корону и был действующим чемпионом АПЛ, поэтому не стали ждать. Это сейчас спесь поубавилось у них и даже поддерживают физрука Тен Хага. Да вот не того они возможно поддерживают.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:35, ред.
Руководство ВХ, наступает на одни и теже грабли.....когда первый раз Мойес пришел, его сменили на Пеллегрини который брал АПЛ и играл в полуфиналах ЛЧ, клуб с ним был на грани вылета......... Мойес вернулся снова спас клубы при нем получилась стабильность, ВХ часто стал играть в европе, такого за всю историю АПЛ не было.......при этом ВХ в ЛЕ проигрывал в первый раз от будущего чемпиона Айнтрахта, сейчас проиграл феноминальному Байеру.....и выиграл ЛК.
Сейчас Мойеса опять убирают, и ставят Лопетеги которого уволили на ЧМ, когда тот подписал контракт с Реалом, где и провалился.......

Какие вообще могут быть претензии к Мойесу? то что клуб провалил финальную часть сезона и не будет снова играть в европе? но есть такое понятие как спад в футболе от этого никто не застрахован....и потом кто опережает ВХ клубы толстосумы.....Да многие фанаты ВХ придераются к самому стилю игры ВХ при Мойесе, мне лично все равно как клуб играет, красиво или автобусом, главное результат, а у Вх он был, о чем я уже говорил........когда Мойес был в Эвертоне, он выдавал схожие результаты, и я уврене что сегодня фанаты Эвертона вспоминают то время когда шотландец руководил потому что у них была стабильность, сейчас же полный бардак......

PS Я как фанат ВХ боюсь перемен, вот таких глобальных со сменой тренера, потому что еще помню как Реднаппа ушел, и пошло все прахом.....и с тех пор не было подобной стабильности которую дал Мойес.......
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:56
Вулверхэмптон был по составу посильнее, чем Вест Хэм, но не срослось у Лопетеги там.
Что будет в Вест Хэме неизвестно.
Мойес наверное найдёт клуб из второй половины таблицы.
Скорее с Вами соглашусь, так как Вест Хэму больше подходил Мойес.
DXTK
DXTK
вчера в 15:50
Лучше бы оставили Мойеса, чем с новым тренером не понятно что получится, а получится с Лопетеги, как всегда в следующем сезоне борьба за выживание. Мойес идиально подходил ВХ, хотя многие фанаты ВХ не согласятся с этитим, большего чем достиг шотландец вряд ли у кого получится.......я не понимаю о чем думает руководство ВХ, клуб не будет бороться за ТОП 4, даже с трудом за 6 место, потому что вверху играют клубы с большими кошельками. Думаю все же Лопетеги не Эмери, это Унаи может прейти и с такими клубами как АВ или ВХ показать большее, чем есть на данный момент. хотя тоже брал ЛЕ с Севильей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:41
Думаю, у него должно получиться. Почему бы и нет?...
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