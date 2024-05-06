Лопетеги согласовал контракт с «Вест Хэмом»

Хулен Лопетеги согласовал с «Вест Хэмом» условия сотрудничества в роли главного тренера.
Со следующего сезона специалист приступит к работе, на данный момент сторонам нужно обсудить заключительные детали.
Сейчас лондонцы идут на 9-м месте в АПЛ.
Хулен Лопетеги согласовал с «Вест Хэмом» условия сотрудничества в роли главного тренера.
Со следующего сезона специалист приступит к работе, на данный момент сторонам нужно обсудить заключительные детали.
Сейчас лондонцы идут на 9-м месте в АПЛ.
Мойес построил приятный,крепкий Эвертон, который был действительно крепким орешком, но это было очень давно!!! Тогда АПЛ не была на столько конкурентная, была большая четверка и все остальные! Сейчас же АПЛ это как минимум большая шестерка или даже семерка, плюс все остальные тоже весьма конкурентные! ВХЮ на сколько я помню, всегда прилично тратился на трансферном рынке, но результат не вмегда был положительным! Да, Мойес выиграл для ВХЮ ЛК, но с таким подбором игроков мог и большего показать в АПЛ!!!
Что касается выбора в пользу Лопетеги, то тут нужно будет судить по итогу сезона(если конечно доработает его до конца). Я бы выбрал немного другого тренера
Мойес построил приятный,крепкий Эвертон, который был действительно крепким орешком, но это было очень давно!!! Тогда АПЛ не была на столько конкурентная, была большая четверка и все остальные! Сейчас же АПЛ это как минимум большая шестерка или даже семерка, плюс все остальные тоже весьма конкурентные! ВХЮ на сколько я помню, всегда прилично тратился на трансферном рынке, но результат не вмегда был положительным! Да, Мойес выиграл для ВХЮ ЛК, но с таким подбором игроков мог и большего показать в АПЛ!!!
Что касается выбора в пользу Лопетеги, то тут нужно будет судить по итогу сезона(если конечно доработает его до конца). Я бы выбрал немного другого тренера
Сейчас Мойеса опять убирают, и ставят Лопетеги которого уволили на ЧМ, когда тот подписал контракт с Реалом, где и провалился.......
Какие вообще могут быть претензии к Мойесу? то что клуб провалил финальную часть сезона и не будет снова играть в европе? но есть такое понятие как спад в футболе от этого никто не застрахован....и потом кто опережает ВХ клубы толстосумы.....Да многие фанаты ВХ придераются к самому стилю игры ВХ при Мойесе, мне лично все равно как клуб играет, красиво или автобусом, главное результат, а у Вх он был, о чем я уже говорил........когда Мойес был в Эвертоне, он выдавал схожие результаты, и я уврене что сегодня фанаты Эвертона вспоминают то время когда шотландец руководил потому что у них была стабильность, сейчас же полный бардак......
PS Я как фанат ВХ боюсь перемен, вот таких глобальных со сменой тренера, потому что еще помню как Реднаппа ушел, и пошло все прахом.....и с тех пор не было подобной стабильности которую дал Мойес.......
Сейчас Мойеса опять убирают, и ставят Лопетеги которого уволили на ЧМ, когда тот подписал контракт с Реалом, где и провалился.......
Какие вообще могут быть претензии к Мойесу? то что клуб провалил финальную часть сезона и не будет снова играть в европе? но есть такое понятие как спад в футболе от этого никто не застрахован....и потом кто опережает ВХ клубы толстосумы.....Да многие фанаты ВХ придераются к самому стилю игры ВХ при Мойесе, мне лично все равно как клуб играет, красиво или автобусом, главное результат, а у Вх он был, о чем я уже говорил........когда Мойес был в Эвертоне, он выдавал схожие результаты, и я уврене что сегодня фанаты Эвертона вспоминают то время когда шотландец руководил потому что у них была стабильность, сейчас же полный бардак......
PS Я как фанат ВХ боюсь перемен, вот таких глобальных со сменой тренера, потому что еще помню как Реднаппа ушел, и пошло все прахом.....и с тех пор не было подобной стабильности которую дал Мойес.......
Что будет в Вест Хэме неизвестно.
Мойес наверное найдёт клуб из второй половины таблицы.
Скорее с Вами соглашусь, так как Вест Хэму больше подходил Мойес.
Что будет в Вест Хэме неизвестно.
Мойес наверное найдёт клуб из второй половины таблицы.
Скорее с Вами соглашусь, так как Вест Хэму больше подходил Мойес.