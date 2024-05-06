«Бавария» хочет вернуть Гвардиолу

Боссы «Баварии» мечтают вернуть главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.
Испанец возглавлял мюнхенский клуб в период с 2013 по 2016 годы.
«Бавария» не прерывала связь со специалистом с момента ухода из команды.
Боссы «Баварии» мечтают вернуть главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.
Испанец возглавлял мюнхенский клуб в период с 2013 по 2016 годы.
«Бавария» не прерывала связь со специалистом с момента ухода из команды.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
его никогда не выгоняли из клубов, он всегда отрабатывал контракт и уходил сам, в каждой команде - человек без претензий, к которому во всех клубах остается только позитив
его никогда не выгоняли из клубов, он всегда отрабатывал контракт и уходил сам, в каждой команде - человек без претензий, к которому во всех клубах остается только позитив