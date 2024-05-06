«Бавария» хочет вернуть Гвардиолу

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сегодня, 00:34

Боссы «Баварии» мечтают вернуть главного тренера «Манчестер Сити» .

Испанец возглавлял мюнхенский клуб в период с 2013 по 2016 годы.

«Бавария» не прерывала связь со специалистом с момента ухода из команды.