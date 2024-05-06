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«Бавария» хочет вернуть Гвардиолу

сегодня, 00:34

Боссы «Баварии» мечтают вернуть главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

Испанец возглавлял мюнхенский клуб в период с 2013 по 2016 годы.

«Бавария» не прерывала связь со специалистом с момента ухода из команды.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 09:21
Выгоняли и с позором, из той же Баварии. Не знаю, откуда такая информация, что после увольнения из клуба, руководство было с Гвардом постоянно на связи. Нигде, ничего подобного не читал...
balalay
balalay ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:13
да уверен
Capral
Capral ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 08:26
Не выгоняли, уверены???
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
112910415
112910415
сегодня в 05:42
зачем же ему соглашаться ?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 04:41
Но губу придется закатать обратно
balalay
balalay
сегодня в 04:32
Как бы я ни относился к проектам шейхов как к антиспортивному бизнесу - у Гвардиолы есть уникальное в футболе достижение
его никогда не выгоняли из клубов, он всегда отрабатывал контракт и уходил сам, в каждой команде - человек без претензий, к которому во всех клубах остается только позитив
fe8r7zhx4wq5
fe8r7zhx4wq5
сегодня в 03:09
Вряд ли Пеп к ним пойдёт
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