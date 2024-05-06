Тен Хаг готов возглавить «Баварию»

«Бавария» связалась с представителями главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хага.
Специалист готов возглавить мюнхенский клуб, если ему придётся уйти из стана «красных дьяволов».
Однако в случае доверия со стороны руководства Тен Хаг предпочёл бы отработать свой контракт до 2025 года.
Зачем приглашать тренера, который провалился в АПЛ с "МЮ"?
6-е место для такого клуба как "МЮ" - это провал. Уж лучше тогда Тухеля оставить.
Зачем приглашать тренера, который провалился в АПЛ с "МЮ"?
6-е место для такого клуба как "МЮ" - это провал. Уж лучше тогда Тухеля оставить.