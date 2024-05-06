Тен Хаг готов возглавить «Баварию»

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сегодня, 00:54

«Бавария» связалась с представителями главного тренера «Манчестер Юнайтед» .

Специалист готов возглавить мюнхенский клуб, если ему придётся уйти из стана «красных дьяволов».

Однако в случае доверия со стороны руководства Тен Хаг предпочёл бы отработать свой контракт до 2025 года.