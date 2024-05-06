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Тен Хаг готов возглавить «Баварию»

сегодня, 00:54

«Бавария» связалась с представителями главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хага.

Специалист готов возглавить мюнхенский клуб, если ему придётся уйти из стана «красных дьяволов».

Однако в случае доверия со стороны руководства Тен Хаг предпочёл бы отработать свой контракт до 2025 года.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 07:48
Что то совсем все плохо у Баварии.... или до сих пор проклятие Кейна работает...
a4t8jjk4ecnb
a4t8jjk4ecnb
сегодня в 07:31
Тен Хаг точно не при делах,не по Сеньки шапка
uuk567pjbryn
uuk567pjbryn
сегодня в 07:22
Физручина совсем берега потерял
112910415
112910415
сегодня в 05:38
всё бы хорошо, да не годится он !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:16
Тен Хаг - будет не лучший вариант для Баварии.
Зачем приглашать тренера, который провалился в АПЛ с "МЮ"?
6-е место для такого клуба как "МЮ" - это провал. Уж лучше тогда Тухеля оставить.
Гость
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