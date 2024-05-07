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Комитет судей отменил встречу с «Барселоной» по эпизоду в матче с «Реалом»

вчера, 18:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Испанский технический комитет судей отменил встречу, которая должна была пройти с представителями «Барселоны» в ближайший четверг.

На ней должно было быть проанализировано произошедшее в матче 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3). Особенно речь идёт об эпизоде с незасчитанным голом Ламина Ямаля, когда было зафиксировано, что мяч полностью не пересёк линию ворот.

После игры президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил, что «сине-гранатовые» запросят у технического комитета материалы по эпизоду. В зависимости от результата руководство «Барсы» могло запросить переигровку поединка.

По информации источника, судейская коллегия решила отменить встречу, поскольку не хочет, чтобы она превратилась в цирк. Комитет хотел бы, чтобы она прошла на условиях полной анонимности, как это происходило и с другими клубами, когда о встречах не сообщалось средствам массовой информации.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:04
забыть, не вспоминать !
rtrs7wvr8vy2
rtrs7wvr8vy2
вчера в 20:25
Ну так засудили или нет?
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 20:16
ну и правильно что отменили, Реал выиграл по делу!!! хотя даже если бы переиграли матч, то Реал выиграл бы снова!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:42
Кроме болельщиков Барсы (и бывших болельщиков которые сейчас за МС топят, после падении Барсы) никто не оспаривает решении судьи в том матче! Все было по делу, хватит уже ныть!
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 18:57
Реал красиво и по делу развалил это хавивско-лапортское недоразумение, не видел даже повода для аппеляции, так как смотрел матч. А, разве что пожизненное отстранение от футбола этого полутурка, который падал зацепившись себе за ноги раз 10 за матч и выпрашивал штрафные. вот за это можно было бы созвать коллегию об отстранении явного симулянта по жизни, но это же Барселона, если так всех отстранить то и команды не будет....прям перед глазами стоит до сих пор пустая 0.5 бутылочка Бонаквы, брошенная болелами в район углового флажка, когда попадали восемь человек игроков Барсы включая вратаря на другом конце поля.. после этого момента все с идеологией этой команды понятно мне)))
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:47, ред.
Нытики Хави с Лапортой - олицетворение нынешней убогой Барселоны, у которой не осталось ничего общего, кроме названия и формы, с той Барсой, которая в конце нулевых разрывала всю футбольную Европу, которой действительно можно было гордиться болельщикам и уважать соперникам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:38
Со Спартаком не отменяли, они бы изнылись...
Гость
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