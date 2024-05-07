Комитет судей отменил встречу с «Барселоной» по эпизоду в матче с «Реалом»

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вчера, 18:34

Испанский технический комитет судей отменил встречу, которая должна была пройти с представителями «Барселоны» в ближайший четверг.

На ней должно было быть проанализировано произошедшее в матче 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3). Особенно речь идёт об эпизоде с незасчитанным голом , когда было зафиксировано, что мяч полностью не пересёк линию ворот.

После игры президент каталонского клуба сообщил, что «сине-гранатовые» запросят у технического комитета материалы по эпизоду. В зависимости от результата руководство «Барсы» могло запросить переигровку поединка.

По информации источника, судейская коллегия решила отменить встречу, поскольку не хочет, чтобы она превратилась в цирк. Комитет хотел бы, чтобы она прошла на условиях полной анонимности, как это происходило и с другими клубами, когда о встречах не сообщалось средствам массовой информации.