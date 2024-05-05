Морено раскритиковал судейство в матче с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» в интервью «Матч ТВ» раскритиковал судейство в игре с «Динамо»:

Мне показали жёлтую карточку в моменте, когда я обращался к арбитру. Я не понимал, почему судья сегодня не проверял наши моменты. Там было два очевидных пропущенных фола. Он мог показать вторую карточку , когда был удар нашего нападающего, был чистый фол. Потом не поставили пенальти, когда атаковал. Он показал мне жёлтую карточку, когда я обращался к нему. Конечно, если бы проверили те эпизоды, матч мог бы сложиться совсем по‑другому.