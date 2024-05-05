Морено раскритиковал судейство в матче с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено в интервью «Матч ТВ» раскритиковал судейство в игре с «Динамо»:
Мне показали жёлтую карточку в моменте, когда я обращался к арбитру. Я не понимал, почему судья сегодня не проверял наши моменты. Там было два очевидных пропущенных фола. Он мог показать вторую карточку Фабиану Бальбуэне, когда был удар нашего нападающего, был чистый фол. Потом не поставили пенальти, когда Сауль Гуарирапа атаковал. Он показал мне жёлтую карточку, когда я обращался к нему. Конечно, если бы проверили те эпизоды, матч мог бы сложиться совсем по‑другому.