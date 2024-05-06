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Игнашевич назвал позорным судейство в матче между «Уралом» и «Балтикой»

вчера, 21:37
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал матч 27‑го тура РПЛ с «Уралом» (1:2), а также жёстко высказался о судействе во встрече, на которой работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Первый гол, 50‑я секунда… Что там анализировать? Хорошо. Провели атаку — забили.

Ключевой эпизод — это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ.

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сегодня в 09:24
Теперь "Балтику" ждёт "посмертная слава".
112910415
112910415
сегодня в 05:49
работать дальше !
4rqpw8gaynd3
4rqpw8gaynd3
сегодня в 04:39
Либо судье, либо тренеру придется ответить.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:05
Давно пора привыкнуть и не обращать внимание,их не переделать!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:59
Серёгу понять можно - очень эмоционально затратный матч именно для него . Но ещё три игры - пускай с очень серьёзными противниками. Но ведь дебютанту РПЛ в любом матче играть не просто, особенно в такой сложной концовке чемпионата...
mebuatj53qy3
mebuatj53qy3
вчера в 21:50
Иванов судья продажный.
Гость
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