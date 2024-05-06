Игнашевич назвал позорным судейство в матче между «Уралом» и «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал матч 27‑го тура РПЛ с «Уралом» (1:2), а также жёстко высказался о судействе во встрече, на которой работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Первый гол, 50‑я секунда… Что там анализировать? Хорошо. Провели атаку — забили.
Ключевой эпизод — это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ.