Мостовой об Опейкиной: «Зачем женщинам судить мужской футбол? Это унижение»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не согласен с дисквалификацией главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за слова в адрес судьи Веры Опейкиной.
Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову — за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!
Есть женский футбол и женские виды спорта, идите туда, ведь там другие скорости. Априори женщины уступают мужчинам в физическом плане, потому что женщины генетически сложены по-другому. Координация не та, моменты не те, так она ещё и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина.
Конечно, пять матчей — это слишком. Один матч и пару игр условно можно было дать. То, что Тихонов сказал правду, что она ошиблась в двух-трёх ключевых моментах, а ей за это ничего.
То есть если женщина судья, то это унижение для мужчин?
Получается, что по мнению Александра Мостового как минимум, а то и большая половина отбывающих наказания в местах лишение свободы могут считаться униженными, а если учесть, что у многих несколько ходок и полюбому попадалась судья женщина, число униженных больше 90% сидящих.
А может проблема совсем в другом?
Может это как то ущемляет самооценку таких как Тихонов и Мостовой?
То есть если женщина судья, то это унижение для мужчин?
Получается, что по мнению Александра Мостового как минимум, а то и большая половина отбывающих наказания в местах лишение свободы могут считаться униженными, а если учесть, что у многих несколько ходок и полюбому попадалась судья женщина, число униженных больше 90% сидящих.
А может проблема совсем в другом?
Может это как то ущемляет самооценку таких как Тихонов и Мостовой?
К судье должно быть одно требование - квалификация: физическая подготовка в неё входит. Гендерному отбору места быть не должно. Чем больше будет судей высокой квалификации, тем меньше будет места "казарцевым".
К судье должно быть одно требование - квалификация: физическая подготовка в неё входит. Гендерному отбору места быть не должно. Чем больше будет судей высокой квалификации, тем меньше будет места "казарцевым".