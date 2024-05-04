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Мостовой об Опейкиной: «Зачем женщинам судить мужской футбол? Это унижение»

вчера, 14:47

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не согласен с дисквалификацией главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за слова в адрес судьи Веры Опейкиной.

Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову — за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!

Есть женский футбол и женские виды спорта, идите туда, ведь там другие скорости. Априори женщины уступают мужчинам в физическом плане, потому что женщины генетически сложены по-другому. Координация не та, моменты не те, так она ещё и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина.

Конечно, пять матчей — это слишком. Один матч и пару игр условно можно было дать. То, что Тихонов сказал правду, что она ошиблась в двух-трёх ключевых моментах, а ей за это ничего.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 21:56
Ну, утрировать-то всё же не стоит. Родители под номерами это всё же совсем другое. На западе родилось, там и останется. Так ведь можно добраться и до требования судить мужиков только мужикам, а женщин женщинам. Такой абсурд никому в голову не приходит? Что касается мужиков, то судить им надо так, чтобы об Опейкиной даже речи быть не могло, а они только от представления себе такой конкуренции дрожат в коленках и начинают пытаться избавится от такой конкуренции загодя. Проиграть такую конкуренцию - вот что для них позор, вот этого-то они и боятся. Женщины уже освоили практически все мужские виды спорта, даже единоборства без правил. Вот уж где казалось бы железный аргумент - высочайшая угроза их здоровью чисто по анатомическим особенностям. Запретить бы, но нет - бьют морды на ринге только так и никому это останавливать в голову не приходит. А тут судейство, чем оно ей может повредить? Ничем, абсолютно. Вот требования к квалификации судейства женских и мужских матчей должны быть разными, исходя их особенностей игрового состава. Прошла женщина мужскую квалификацию без всяких скидок на пол - суди, не прошла, тогда только женские. Короче судья везде существо профессионально бесполое и в футболе не вижу причин для иного.
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:26
Может и так,но тогда следующий шаг-унификация всех сторон футбольной жизни,который до сих пор делится на мужской и женский.Это же безобразие! В Европе уже художественной гимнастикой и синхронным плаванием "девочки с коками" занимаются...А чё...
Интерес
Интерес
вчера в 20:23
Мостовой,даже долгое время поиграв в Европе(правда,тогда ещё не столь оригинальной), думал,что гендерная мода минует нас,в той,или иной степени.Да у нас много поклонников этих новаций.Да и шпалы носить нашим бабам не привыкать.
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:34
Я не про отдельный эпизод. Я за принципиальное решение.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:30
cska1948
cska1948
вчера в 19:15
"...Зачем женщинам судить мужской футбол?...
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Как зачем? Чтобы и у нас всё было как в Европе.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
За, что борется Тихонов с Енисеем?
За середину таблицы первой лиги!!!
Так её на ответственный матч никто и не ставил.
Просто Тихонов был расстроен разгромным поражением 0:3 и сорвался на девушку.
Да ещё неккоректно стал отзываться о командах выше классом, мол пусть на них учится.
Тихонов как тренер оказался полным дном, отсюда и беспомощное бешенство.
Тихонову надо Мостового к себе брать будут вместе позориться.
Игроками были отличными, а сейчас только позорятся.
pomor45
pomor45
вчера в 18:31
Да ещё и алкоголем не брезгуют. Жонки сдают физподготвку с первого раза, а эти представители "сильного" пола делают по несколько подходов.
Сп62
Сп62
вчера в 18:31, ред.
Согласен, что судить ответственные матчи, где рашаются судьбы команд в мужском футболе, должны судьи мужщины. Есть товарищеские игры, есть показательные. Здесь можно с удовольствием предоставить поле для судейства женщинам.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:26
Он очень много распространяется на предмет физической неспособности женщин справиться со скоростями мужского футбола. Надо бы его поставить с Опейкиной на 10-километровую дистанцию - примерно столько пробегают на поле самые активные игроки и судьи - и выяснить это по факту. Предполагаю, что он не дотянет до четвёртого километра. Ладно Мостовой - спортсмен барной стойки - я уверен, что и сами судьи мужского пола далеко не все обойдут Опейкину на этой дистанции.
К судье должно быть одно требование - квалификация: физическая подготовка в неё входит. Гендерному отбору места быть не должно. Чем больше будет судей высокой квалификации, тем меньше будет места "казарцевым".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:16
Конкурс нужен...подобрать девчонок как Фернандо Коломбо...чтоб судили...а мужики на них смотрели....ну не из-за судейства же их приглашать в мужской футбол...мужиков судей достаточно......
Romeo 777
Romeo 777 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:27
Сравнение у тебя конечно нелепейшее, «рукалицо» 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️
1580556558
1580556558 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:22
Сравнил одно место с пальцем.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:39
Пора общество соответствующее создавать))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:00
Интересное мнение.
То есть если женщина судья, то это унижение для мужчин?
Получается, что по мнению Александра Мостового как минимум, а то и большая половина отбывающих наказания в местах лишение свободы могут считаться униженными, а если учесть, что у многих несколько ходок и полюбому попадалась судья женщина, число униженных больше 90% сидящих.
А может проблема совсем в другом?
Может это как то ущемляет самооценку таких как Тихонов и Мостовой?
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 15:11
"у нас мало мужчин чтобы судить?"(с) да практически ни одного, все настолько продажные 31и, что даже самая гулящая женщина-судья бы обзавидовалась...
112910415
112910415
вчера в 15:06
хм ... похоже, мы ещё не готовы ...
adekvat
adekvat
вчера в 15:03
Действительно мы же не европа.
Futurista
Futurista
вчера в 14:50
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:50
Ну тут он прав.
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