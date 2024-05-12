Кордоба: «Неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул»

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба не считает, что смена тренера повлияла на результаты команды.
Не удивило, что клуб принял решение поменять тренера. Нам надо уважать это решение. Конечно, Мусаев доверяет мне, как и другим ребятам. В этой ситуации неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул. Это ответственность команды, а не тренера.
Ранее нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что верит в чемпионство своей команды.
И уберите два повторения,а то "зачистят" за накрутку!
И уберите два повторения,а то "зачистят" за накрутку!
Меньше всего шансов на чемпионство я вижу у Зенита: трата времени и сил на кубок, серия из 4 матчей без побед, сложный выезд в Грозный. Дома с Ростовом вряд ли потеряют очки. Краснодар сыграет с Сочи, там невозможно будет проиграть, Сочи сейчас нулевой вообще. У Динамо есть фора в 3 очка от Краснодара, это сейчас фаворит. Показывает ли фаворит чемпионскую игру? Нет, в этом сезоне любой клуб, который выиграет трофей - чемпион по результату, а не по игре.
Меньше всего шансов на чемпионство я вижу у Зенита: трата времени и сил на кубок, серия из 4 матчей без побед, сложный выезд в Грозный. Дома с Ростовом вряд ли потеряют очки. Краснодар сыграет с Сочи, там невозможно будет проиграть, Сочи сейчас нулевой вообще. У Динамо есть фора в 3 очка от Краснодара, это сейчас фаворит. Показывает ли фаворит чемпионскую игру? Нет, в этом сезоне любой клуб, который выиграет трофей - чемпион по результату, а не по игре.