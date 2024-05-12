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Кордоба: «Неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул»

вчера, 11:14

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба не считает, что смена тренера повлияла на результаты команды.

Не удивило, что клуб принял решение поменять тренера. Нам надо уважать это решение. Конечно, Мусаев доверяет мне, как и другим ребятам. В этой ситуации неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул. Это ответственность команды, а не тренера.

Ранее нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что верит в чемпионство своей команды.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 15:25
Это да, Морено хороший вариант. Сочи, конечно может удивить, не спорю. Да и Быков я бы не винил за плохую игру, играли-то нормально вчера. просто где-то не повезло, где-то Кади просится на скамейке посидеть в оставшихся играх. Только вот Сочи это ж Газпромовский филиал. Раньше клуб назывался Динамо (Спб), а владелец ФК Сочи - Ротенберг. Они не отдадут очки Быкам ни за что, даже независимо от сегодняшнего результата, они здесь только за Зенит.

Я думаю, если посадить на скамейку Кади, на его место на правом фланге в атаке подвинуть вперед Олусегуна, а на правого защитника выпустить Волкова, который в принципе вчера неплохо вышел на замену, ну или Эктова\Петрова, то шансов будет больше. Кади надоел уже количеством нереализованных моментов
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 13:41
Здравствуйте. Сейчас как раз впервые за почти два десятилетия очень сильные магнитные бури, может быть и на футбольным матчи как-то повлияет.
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:37
Я Вас приветствую! Извиняюсь, что вклиниваюсь в Вашу беседу, но насчет нулевого "Сочи", которому невозможно проиграть Вы слегка переборщили на мой сугубо субъективный взгляд. Этот нулевой "Сочи" после возобновления чемпионата два матча всего проиграл, в отличии от нашего не нулевого "Краснодара". Я не скажу, что смотрел все игры "Сочи" при Морено, но из того, что видел, команда оставила очень даже положительное впечатление. Можно конечно удариться в область конспирологии и теории заговоров, что они просто сольют по-соседски, ежели после сегодняшнего матча потеряют шансы и оформят вылет в ФНЛ, но мне данная область неинтересна, здесь и без меня детективов хватает, я просто смотрю футбол. А там условно Кади пару раз в пустые ворота не попадет, удаление на ровном месте схлопочут, да и магнитные бури с ретроградным Меркурием нельзя со счетов списывать и вот тебе ничейка или поражение. Скажу даже больше. Я бы на свой диванно-экспертный взгляд на месте СНГ к Морено как минимум присмотрелся, ежели конечно он с тренером не определился, и самому Морено интересна работа в России ( ну это в качестве лирического отступления.) Ну а так конечно в следующем туре в идеале победа "Краснодара" и ничьи в матчах с участием "Динамо" и "Зенита". При таком раскладе "Зенит" однозначно складывает полномочия, а "Краснодар" с "Динамо" в очном противостоянии определяют кому быть помазанным на царствие. Хотя лично мне абсолютно фиолетово кто станет чемпионом, "Зенит" или "Динамо". Но как говорится народ требует сложить гегемону голову на плахе. Я абсолютно ровно отношусь ко всем нашим клубам, а вот к "Краснодару" ровнее других. поэтому и расстраивает, что практически упущен такой шанс. Ну а уж как оно выйдет, как говорится поживем увидим. В любом случае будем переживать, радоваться или расстраиваться до последнего тура. Не обессудьте за много букв, всегда приятно пообщаться.
Интерес
Интерес ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 12:36
Исходя из этого утверждения,орни ,кроме "гения" и физрука сейчас сливают.Может,дело в другом?
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:32
Тренера вы помогли Галицкому слить - а физрук он и в Африке физрук))
Интерес
Интерес ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
Трахнет "Краснодар" дома вчерашнее невнятное "Динамо",вот и "Зенит"-чемпион! Почему нет???
Для меня интересная игра "интереснее" высокопрофессионального стояния двух знаменитых команд полуфинала ЛЧ,в течение 80 процентов времени,с комментариями,что команды так хороши,и так знают друг-друга...что ничего придумать не могут! Не могут-пусть хотя бы ошибаются,что произошло в горячем конце матча.Футбол -это и есть удачи(Нгамалё вчера ) и ошибки.
TheBoLt
TheBoLt ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 12:24
Перспективы, увы, уже зависят только от Динамо и Зенита. Если к матчу с Динамо в 30 туре Краснодар подойдет с равным количеством очков со своим оппонентом, то достаточно будет осечки Зенита и ничьи в Краснодаре (по личным встречам быки будут выше Динамо). Но будем честны, Крылья (следующий соперник Динамо) сейчас выглядят на 3 из 10 и Динамо вряд ли потеряет там очки. Зениту предстоит игра на кубок с ЦСКА, а затем будет сложный выезд в Грозный, где они вполне с большим шансом могут проиграть набравшему ход Ахмату. Но последний свой матч у Зенита будет дома, с таким же неудачником Ростовом (обе команды давно не побеждали).

Меньше всего шансов на чемпионство я вижу у Зенита: трата времени и сил на кубок, серия из 4 матчей без побед, сложный выезд в Грозный. Дома с Ростовом вряд ли потеряют очки. Краснодар сыграет с Сочи, там невозможно будет проиграть, Сочи сейчас нулевой вообще. У Динамо есть фора в 3 очка от Краснодара, это сейчас фаворит. Показывает ли фаворит чемпионскую игру? Нет, в этом сезоне любой клуб, который выиграет трофей - чемпион по результату, а не по игре.
Интерес
Интерес ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:01, ред.
Спросите у штанг.А кризис не в том,что что-то не получается,а в отказе от означенных принципов развития клуба.Восемь постоянных легионеров в составе не могут в провинциальном клубе(да и не должны!) стать чемпионами.Из них каждый-индивидуалист,и каждый не скрывает,что Россия-трамплин на Запад,или доходное "приключение".
И уберите два повторения,а то "зачистят" за накрутку!
sihafazatron
sihafazatron ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 11:57
В нынешней ситуации, когда все в кризисе( зенит, спрартак, цска, локо....) как можно было терять очки чуть ли не в каждой игре весной?....А щас уже понятно, что Краснодар уже упустил чемпионство почти наверняка
sihafazatron
sihafazatron ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 11:57
В нынешней ситуации, когда все в кризисе...как можно было терять очки чуть ли не в каждой игре весной?....А щас уже понятно, что Краснодар уже упустил чемпионство почти наверняка
sihafazatron
sihafazatron ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 11:56
В нынешней ситуации, когда все в кризисе... А щас уже понятно, что Краснодар уже упустил чемпионство почти наверняка
Интерес
Интерес ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:42
В какой ситуации? В нынешней шансов практически нет,а про остальное он сказал правду.Или кто-то считает ,что вчера тренер что-то сделал неправильно,поэтому игроки не смогли даже голишко забить,переломав все штанги спартаковского стадиона?Про гениальность Ивича сейчас удобно говорить,ибо все версии теперь недоказуемы,но именно он,подготовив команду зимой,начал этот год с ничьей и двух поражений(в разных официальных турнирах),сразу поставив себя в сомнительное положение,в глазах барина.Возможно,надо было потерпеть,но это уже тоже гипотеза,свидетельствующая о симпатиях к тренеру,не более.
Интерес
Интерес
вчера в 11:34
ХРАБРОМУ Capralu А у героя Кордобы в текущей ситуации есть перспективы на титул? Всё.что они смогут-помочь "Зениту" выиграть титул,трахнув "Динамо",или "Динамо",отдав им очко,или проиграв.В чём его трусость,в признании данности,что игроки(в том числе-и он) виноваты???
Capral
Capral
вчера в 11:29
Кордоба конечно трус и не боец, если за два тура до конца признает себя проигравшим. В этой ситуации- никакой тренер не поможет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:20
Если уж в такой ситуации не выигрывать РПЛ, то я уж не знаю на что надеется вообще...
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