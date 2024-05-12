Кордоба: «Неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул»

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии не считает, что смена тренера повлияла на результаты команды.

Не удивило, что клуб принял решение поменять тренера. Нам надо уважать это решение. Конечно, Мусаев доверяет мне, как и другим ребятам. В этой ситуации неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул. Это ответственность команды, а не тренера.