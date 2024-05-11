«Динамо» обыграло «Балтику» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.
После этого матча «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.
За два тура до конца сезона «Динамо» имеет в своём активе 53 очка. «Спартак» набрал 46 очков.
Слишкович конечно фартовый.
но шансы на чемпионства давно были убиты Абаскалем. а цифры не лгут.
добегались весной кое как, пока боссы не убрали испанца.
возможно, математ. шансы были бы на чемпионство, если бы не заваленный рестарт. или дело в неправильной функциональной подготовке, или в психологии.
слишком много уверенности появляется у Спартака после побед
разных Копа дель Соль и Зимних Кубков РПЛ.
прямо сейчас Слишкович приводит команду к игре на результат.
и даже получается. вроде и энергии хватает.
но ведь в летом новый тренер?!
Слишкович конечно фартовый.
но шансы на чемпионства давно были убиты Абаскалем. а цифры не лгут.
добегались весной кое как, пока боссы не убрали испанца.
возможно, математ. шансы были бы на чемпионство, если бы не заваленный рестарт. или дело в неправильной функциональной подготовке, или в психологии.
слишком много уверенности появляется у Спартака после побед
разных Копа дель Соль и Зимних Кубков РПЛ.
прямо сейчас Слишкович приводит команду к игре на результат.
и даже получается. вроде и энергии хватает.
но ведь в летом новый тренер?!