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вчера, 23:34

«Динамо» обыграло «Балтику» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ .

После этого матча «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.

За два тура до конца сезона «Динамо» имеет в своём активе 53 очка. «Спартак» набрал 46 очков.