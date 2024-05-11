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«Спартак» лишился математических шансов на чемпионство

вчера, 23:34
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» обыграло «Балтику» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

После этого матча «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.

За два тура до конца сезона «Динамо» имеет в своём активе 53 очка. «Спартак» набрал 46 очков.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 07:03
я верю только в ОНИ!))))-Основам Научных Исследований, а по статистике-Спартаку (в этом сезоне) ничего не светит!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:11
у каждого свои видение и математика.
Слишкович конечно фартовый.
но шансы на чемпионства давно были убиты Абаскалем. а цифры не лгут.
добегались весной кое как, пока боссы не убрали испанца.
возможно, математ. шансы были бы на чемпионство, если бы не заваленный рестарт. или дело в неправильной функциональной подготовке, или в психологии.
слишком много уверенности появляется у Спартака после побед
разных Копа дель Соль и Зимних Кубков РПЛ.
прямо сейчас Слишкович приводит команду к игре на результат.
и даже получается. вроде и энергии хватает.
но ведь в летом новый тренер?!
antant1
antant1
сегодня в 00:42
))) Это должно быть центральной новостью
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:36
Так ведь это главный десерт, куда же без него...)))
puperr
puperr
вчера в 23:56, ред.
А новости про потерю математических шансов на чемпионство ЦСКА или Рубина тоже были?
Futurista
Futurista
вчера в 23:40
Без новостей про Спартак день прожит зря)...
nik9373
nik9373
вчера в 23:36
Вот кому-то делать нечего, считать математические шансы.
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