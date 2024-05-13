Кордоба высказался о неудачной серии «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» рассказал о трёх матчах «быков» без побед:
У меня нет объяснений, я считаю, что мы упустили те шансы, которые у нас были.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» рассказал о трёх матчах «быков» без побед:
У меня нет объяснений, я считаю, что мы упустили те шансы, которые у нас были.
Ну и конечно, отсутствие конкуренции, со стороны- Спартака, ЦСКА и Локомотива. Здесь причин тоже много, останавливаться не буду, всем известны проблемы этих команд. Надеюсь, временные...
Ну и конечно, отсутствие конкуренции, со стороны- Спартака, ЦСКА и Локомотива. Здесь причин тоже много, останавливаться не буду, всем известны проблемы этих команд. Надеюсь, временные...