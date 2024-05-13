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Кордоба высказался о неудачной серии «Краснодара»

вчера, 11:35

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» рассказал о трёх матчах «быков» без побед:

У меня нет объяснений, я считаю, что мы упустили те шансы, которые у нас были.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 14:49
Много странностей в этом чемпионате. Но прежде всего- это конечно ослабление многолетнего и однозначного лидера Зенита. Причин много- и тренерская позиция, и отсутствие еврокубков, и не очень большое желание питерских бразов отдаваться игре как раньше. Краснодар? Ну вот вопрос, по системности игры команды. Нет, ни Ивич, ни Мусаев не являются тренерами чемпионами. При определенном стечении обстоятельств, произойти может всё что угодно, но, если у команды нет, тренерской- фундаментальной, футбольной модели, сложно стать чемпионом и достичь выкоких результатов. Динамо? Никогда не признаю в Личке сильного тренера. Динамо укрепили сильнейшей креативной линией полузащиты, только поэтому, команда сейчас лидирует. Никаких тренерских гениальных идей не вижу в работе Лички. По-прежнему дырявая оборона, невыразительное общее построение и дисгармония между линиями... Хорошо, что начал забивать Тюкавин. Но опять же- почему это произошло? Да всё очень просто: новые игроки в полузащите- качественно ведут игру, помогая Тюкавину осуществлять главную задачу форварда- забивать. Другой раз, глядя на игру Динамо понимаешь, что все новички- Карраскаль, Битело и Чавес, действуют, сами по себе, в силу своего таланта- без конкретной тренерской установки...

Ну и конечно, отсутствие конкуренции, со стороны- Спартака, ЦСКА и Локомотива. Здесь причин тоже много, останавливаться не буду, всем известны проблемы этих команд. Надеюсь, временные...
b9e77gzj3un2
b9e77gzj3un2
вчера в 13:42
Ну не хотят быть чемпионами, тут уж ничего не поделаешь.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:41
О да, такого не было. Я бы даже сказал, что уровень чемпионата точно упал. Вообще, я вижу прямую связь с паузой в чемпионате зимой. Если бы играли весна-осень, без паузы, команды бы не теряли форму. Весной многих было не узнать
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:34
Только окончание сезона даст полный и окончательный ответ на все вопросы. Поглядим. Одно, я знаю точно- такого недоразвитого чемпионата России еще не было.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:31
Я тоже не люблю нытиков, особенно хрустального КлоуНдиньо. Но нытье в этой фразе сейчас не вижу. Да, упустили шансы уйти в отрыв. Но не ноет же, не ищет виноватого и оправданий. Ранее было нытье, соглашусь. Но здесь одна фраза и по делу
Интерес
Интерес
вчера в 12:05
Просто вас переизбыток("...ну а женщины Одессы все скромны,все поэтессы,все умны...а ,в крайнем случае,красивы!),коренная спайка местных(и российских вообще) уничтожена по глупости и амбициозности руководителей,и коллектив распался на фракции.
Capral
Capral
вчера в 12:03
Нытик ничтожный. Просто слов нет. В каждом интервью- скулит как щенок.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:49
Последнее время многие игроки да и тренеры Краснодара сетуют на невезение. С таким настроением "Быкам" не чего не " светит "! Соберитесь, взбодритесь и возьмите 6 очков - а там глядишь и " фартанёт"!)
Гость
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