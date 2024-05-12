Тен Хаг отреагировал на просьбы болельщиков о его увольнении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал просьбы болельщиков уволить его:
Я вижу некоторые комментарии, и, мне кажется, люди либо не разбираются в футболе, либо не имеют знаний об управлении футбольной командой. Хотя есть много людей, которые видят проблемы и имеют терпение.
Ван Гал также не тактично выражался и делал вид что ничего не происходит.
Жозе насколько критикуют в напыщенности, в МЮ он вёл себя соответственно. Можно сказать, что у Жозе нет такого раздутого эго как о нём говорят.
Ван Гал также не тактично выражался и делал вид что ничего не происходит.
Жозе насколько критикуют в напыщенности, в МЮ он вёл себя соответственно. Можно сказать, что у Жозе нет такого раздутого эго как о нём говорят.
после того, как оказалось, что руководство МЮ забавляется такими событиями всю историю клуба, а Рио Фердинанд был выброшен просто объявлением "контракт продлен не будет" о чем он сейчас сам рассказывает, ни прощаний, ни рукопожатий и благодарностей игроку сборной за его игру в течение многих лет, его выкинули как шкодливого котенка... все эти истории говорят о том, что Тен Хаг не самое большое зло в МЮ
после того, как оказалось, что руководство МЮ забавляется такими событиями всю историю клуба, а Рио Фердинанд был выброшен просто объявлением "контракт продлен не будет" о чем он сейчас сам рассказывает, ни прощаний, ни рукопожатий и благодарностей игроку сборной за его игру в течение многих лет, его выкинули как шкодливого котенка... все эти истории говорят о том, что Тен Хаг не самое большое зло в МЮ