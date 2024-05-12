Тен Хаг отреагировал на просьбы болельщиков о его увольнении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал просьбы болельщиков уволить его:

Я вижу некоторые комментарии, и, мне кажется, люди либо не разбираются в футболе, либо не имеют знаний об управлении футбольной командой. Хотя есть много людей, которые видят проблемы и имеют терпение.