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Тен Хаг отреагировал на просьбы болельщиков о его увольнении

вчера, 08:51

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал просьбы болельщиков уволить его:

Я вижу некоторые комментарии, и, мне кажется, люди либо не разбираются в футболе, либо не имеют знаний об управлении футбольной командой. Хотя есть много людей, которые видят проблемы и имеют терпение.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:06
Череп уже предвкушает получение жирной неустойки и плетет все, что ни попадя, ему уже давно плевать на все, что происходит в МЮ. Он и раньше-то особо не задумывался над своими словами, а теперь, на пороге исхода из Манчестера и вовсе оборзел...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
Абрамович и Перес уволили бы Тен Хага на старте прошлого сезона как Лопетеги уволил Перес. Абрамович уволил бы Тен Хага не дожидаясь вылета из группового раунда ЛЧ. Ди Маттео уволили когда Челси потерял шансы на выход в плей офф ЛЧ, даже несмотря на то что выиграл ЛЧ. А если Тен Хаг не вышел бы даже в ЛЕ это 100%. И Тен Хаг как сейчас уже не прикалывался. Вот такие рамки ставит топ клуб который собирается брать трофеи.
А что делает Тен Хаг? Пытается внушить что он топ тренер и то что МЮ это Херенвен из Эредивизи, значит все нормально )
не совсем
не совсем
вчера в 11:51
после недавних откровений как выгнали из МЮ Ван Гала через 2 дня после его победы в кубке англии и он плакал от обиды, после недавнего рассказа Швайнштайгера о причинах по которым он не играл последний год в МЮ - пришедший на смену Ван Галу Моуриньо через своего помощника запретил даже заходить в раздевалку МЮ - как оскорбление, и отправил играть на год в юношескую команду 18 лет, где Бастиан и играл целый год, от чего сейчас у Гари Невилла бравшего у него интервью стало лицо как у увидевшего инопланетян
после того, как оказалось, что руководство МЮ забавляется такими событиями всю историю клуба, а Рио Фердинанд был выброшен просто объявлением "контракт продлен не будет" о чем он сейчас сам рассказывает, ни прощаний, ни рукопожатий и благодарностей игроку сборной за его игру в течение многих лет, его выкинули как шкодливого котенка... все эти истории говорят о том, что Тен Хаг не самое большое зло в МЮ
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:24
Абрамович, Перес, например, за такие результаты давно бы вышвырнули Хага. Он хочет сказать, что они не разбираются в футболе и не имеют знаний управления командой?)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:55, ред.
Может Тен Хаг действительно стебается, сначала с руководством кокетничал, теперь с фанатами. Есть ведь ещё фанаты которые его поддерживают.
Ван Гал также не тактично выражался и делал вид что ничего не происходит.
Жозе насколько критикуют в напыщенности, в МЮ он вёл себя соответственно. Можно сказать, что у Жозе нет такого раздутого эго как о нём говорят.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:49
Хуже уже некуда
shur
shur ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 09:39
...раньше перестройку с нетерпением ждали, теперь неустойку!!!
27fk57fhtea3
27fk57fhtea3
вчера в 09:39
Надо уважать, тренирует хуже всех за последнее время.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:25
Тен Хаг сам не уйдет. Он ждет неустойку.
t4rhvfnpx6ah
t4rhvfnpx6ah
вчера в 09:23
Предлагает болельщикам терпеть! Сколько????
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:20
Ну да, люди которым не нравится что их любимая команда из когда-то самого сильного и уважаемого клуба в мире превратилась в безвольного середняка, просто не разбираются в футболе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:12
Молодец Хааг, надо бы еще и с фанатами поссориться))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:11
Спокойнее нужно на это всё смотреть. И получше делать свою работу...
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:10
Тен Хаг видимо не совсем понимает какой клуб он тренирует и чего от него ждут.
shur
shur ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 09:08
...жажду с нетерпением увидить это, хотя вчера Динамо убило наповал,но это РПЛ - здесь всё через -опу!!!
shur
shur
вчера в 09:02, ред.
...не доходит до человека, что ему доверили не просто дворовую команду , а исторически бесценный футбольный объект с много миллионным городом, историей, традициями,завоеваниями...!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:59
В общем тен Хаг призывает к терпению....)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:58
Поменьше нужно обращать внимание на всю эту болтовню...
shlomo
shlomo
вчера в 08:57
Если его менять, то трудно будем МЮ найти хорошего тренера...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 08:56
После игры с Арсеналом сам уйдёт,или сгорит со стыда!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:55
Среди людей хватает и умных и простачков наивных...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:55
Правильно,не всегда виноват тренер - это точно.
Гость
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