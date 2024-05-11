Лено пообещал помочь «Арсеналу» в чемпионской гонке

Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено рассказал о настрое на матч с «Манчестер Сити», который повлияет на чемпионскую гонку в АПЛ:
Я сосредоточен на игре нашего клуба. Конечно, если мы отберём пару очков у «Сити», думаю, многие ребята из «Арсенала» напишут мне. Некоторые уже написали, пожелали удачи. Я пообещал им, что мы выложимся на 100%.
Лено выступал за «канониров» в период с 2018 по 2022 год.
Так и представляю, как Лено толкает мотивирующую речь в раздевалке перед началом игры, объясняя важность матча тем, что он подписался под своими словами в чате)
Так и представляю, как Лено толкает мотивирующую речь в раздевалке перед началом игры, объясняя важность матча тем, что он подписался под своими словами в чате)