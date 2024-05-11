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Лено пообещал помочь «Арсеналу» в чемпионской гонке

вчера, 11:42
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено рассказал о настрое на матч с «Манчестер Сити», который повлияет на чемпионскую гонку в АПЛ:

Я сосредоточен на игре нашего клуба. Конечно, если мы отберём пару очков у «Сити», думаю, многие ребята из «Арсенала» напишут мне. Некоторые уже написали, пожелали удачи. Я пообещал им, что мы выложимся на 100%.

Лено выступал за «канониров» в период с 2018 по 2022 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:32
... и пропустил всё, что в створ летело !
q5x9tkxn2vgr
q5x9tkxn2vgr
вчера в 13:46
А премию все равно не дадут.
shur
shur
вчера в 12:38
...немец сказал - немец........а там посмотрим, я воздержусь!!!
Karkaz
Karkaz
вчера в 12:35
Болеем за Фулхэм)
allemz
allemz
вчера в 12:31
"Я пообещал им, что мы выложимся на 100%."

Так и представляю, как Лено толкает мотивирующую речь в раздевалке перед началом игры, объясняя важность матча тем, что он подписался под своими словами в чате)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:01
Обязательно нужна, чтобы все выкладывались...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:53
Думаю 2:0 Сити победит, но не без труда
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:46
Посмотрим чем всё это закончится...
uumu4sjdh88m
uumu4sjdh88m
вчера в 11:46
Удачи Лено,вся надежда на него
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