Лено пообещал помочь «Арсеналу» в чемпионской гонке

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вчера, 11:42

Вратарь «Фулхэма» рассказал о настрое на матч с «Манчестер Сити», который повлияет на чемпионскую гонку в АПЛ :

Я сосредоточен на игре нашего клуба. Конечно, если мы отберём пару очков у «Сити», думаю, многие ребята из «Арсенала» напишут мне. Некоторые уже написали, пожелали удачи. Я пообещал им, что мы выложимся на 100%.

Лено выступал за «канониров» в период с 2018 по 2022 год.