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Тен Хаг: «Деклан Райс идеально подошёл бы „Манчестер Юнайтед“»

10 мая 2024, 22:02

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике «Арсенала» Деклане Райсе.

Он очень хороший игрок и идеально подойдет здесь, в «Манчестер Юнайтед». Но я очень доволен Мэйсоном Маунтом.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:48
Ещё бы к Райсу Холанда и Мбаппе,точно бы взяли КА.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:46
так Деклан вроде за Аякс не выступал?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:06
Сны Веры Павловны после неудачного падения головой на бетонный пол...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 10:37
Купили Роллс-Ройс, разбил, сказал - купите Астон Мартин.
Купили Астон Мартин, разбил, сказал - все дело в автопроизводителях у которых руки не из того места растут, а водила я классный. Купите Бентли как у моего соседа!
VeniaminS
VeniaminS
10 мая в 22:38
Хороший полузащитник,но и цена приличная,немногие потянут.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ allemz (раскрыть)
10 мая в 22:12
Да он руководство троллит, хочет, чтобы они наконец неустойку ему дали и он отчалил) Все его последние высказывания один к одному)
allemz
allemz
10 мая в 22:05
Ахахаха, физрук уже на чужих игроков засматривается и публично высказывается
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