Тен Хаг: «Деклан Райс идеально подошёл бы „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике «Арсенала» Деклане Райсе.
Он очень хороший игрок и идеально подойдет здесь, в «Манчестер Юнайтед». Но я очень доволен Мэйсоном Маунтом.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике «Арсенала» Деклане Райсе.
Он очень хороший игрок и идеально подойдет здесь, в «Манчестер Юнайтед». Но я очень доволен Мэйсоном Маунтом.
Купили Астон Мартин, разбил, сказал - все дело в автопроизводителях у которых руки не из того места растут, а водила я классный. Купите Бентли как у моего соседа!
Купили Астон Мартин, разбил, сказал - все дело в автопроизводителях у которых руки не из того места растут, а водила я классный. Купите Бентли как у моего соседа!