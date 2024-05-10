Сакки: «Любопытно, как Мбаппе удастся вписаться в механизм „Реала“»

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии высказался о потенциальном переходе нападающего в «Реал».

Мне любопытно посмотреть, как Мбаппе удастся вписаться в механизм «Реала». Совершая те или иные покупки, всегда следует обращать внимание на то, насколько футболист вписывается в новую реальность. Но я думаю, Карло Анчелотти сможет справиться с этой ситуацией. Он создал группу футболистов с очень сильным характером и повторил мне это во время телефонного разговора.