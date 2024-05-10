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Сакки: «Любопытно, как Мбаппе удастся вписаться в механизм „Реала“»

10 мая 2024, 22:29

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки высказался о потенциальном переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

Мне любопытно посмотреть, как Мбаппе удастся вписаться в механизм «Реала». Совершая те или иные покупки, всегда следует обращать внимание на то, насколько футболист вписывается в новую реальность. Но я думаю, Карло Анчелотти сможет справиться с этой ситуацией. Он создал группу футболистов с очень сильным характером и повторил мне это во время телефонного разговора.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:39, ред.
"Одно точно....тяжело усилить и так самое сильное...."
"Как говорится...золото в позолоте не нуждается"

Что в Реал Мадрид и так самое сильное и где ты там везде золото разглядел ?!
От Манчестер Сити отбрыкнулись только в серии пенальти - по игре там англичане буквально чуть чуть не додавили + Пеп лоханулся не по-детски. Всё было на тоненького!
С Баварией во второй игре по итогу всё решил на поле не Реал, а польский дуралей со свистком в зубах..., в первом же матче немцы просто доминировали везде и всюду.
В какой линии у Реала доминация ? По части полузащиты - МС сильней; по части обороны - все ключевые игроки Мадрида возрастные... А в нападении кто там центрфорвард ? Хоселу ? Так ему 35-й год пошёл!

Мбаппе в Реале - не лишний, а напротив - недостающее звено. Всё правильно и прагматично дед Фло делает. На практике скорее всего будет так: Мбаппе уйдёт на место Вини, Вини - в центр, и наоборот (когда будет требоваться). Вот тогда то нападение будет самое топовое.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:53
Вообще вполне возможно, ведь Мбаппе будет в Реале, а не в ПСЖ. Веса в коллективе у Мбаппе не будет и отобрать место в основе ещё нужно постараться. Это ведь в ПСЖ Мбаппе устроил большой колхоз. Возможно Анчелотти как -то избавит от мыслей единала у Мбаппе и возможно тогда Мбаппе встроится в систему игры. Энрике адаптировал тройку единалов в Барсе (Месси, Неймар, Суарес) и сделал из них сильное трио.
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:58
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:56
....согласен, первый тайм за Килианом, во втором Хосе дорабатывает...!
wzakr32zr546
wzakr32zr546
вчера в 09:12
Да ни как,Камерунский Эму -не командный игрок,этим всё сказано!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 06:24, ред.
Впишется не впишется Мбаппе в команду вскоре увидим...
Одно точно....тяжело усилить и так самое сильное....
Реал и Чемпион и скорей всего обладатель ЛЧ....без Мбаппе....
И любая потеря достигнутого в следующем сезоне будет поводом для критики данного громкого трансфера....
Как говорится...золото в позолоте не нуждается...но Пересу видней....

Проигрыш Реала в Лондоне Дортмунду добавит актуальности перехода....
Победа же на Уэмбли - будет выглядеть...как к нашему сытному столу присоединился ещё один гость...с золотой ложкой..)))

Люблю Реал....Мбаппе считаю одним из лучших игроков...и очень охота чтоб у них совместно всё получилось !!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 01:47, ред.
Зачем Мэтр Сакки такие вопросы поднимает, чес. признаться, непонятно.
Есть ведь живой пример, как на левой бровке Барселоны два Жоау (Канселу и Феликс) попеременно меняя друг друга, разрывают левый фланг соперника...
Группа же атаки у Реала будет ну просто сказочной: все трое (Вини, Родриго, Мбаппе) бьют с обеих ног, а значит (потенциально) и мячик могут двигать хоть справа, хоть слева. Технический арсенал у этой тройки настолько богат, что кто откуда выскочит и выстрелит останется только гадать... А если к ним присовокупить ещё и пару молодых атакующих хавов в лице Вальверде и Беллингема, то кошмар обороне противника обеспечен. Тут у Карло ну просто россыпь вариаций по части тактики и расстановки кадров. Что ещё для счастья нужно тренеру ? )

P.S. Имхо. Выдуманные на ровном месте ребусы у Сакки.
ABir
ABir
вчера в 00:27
Если. Бы не было мыслей, как вписать, то не платили бы астрономические суммы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 мая в 23:19
Карло Анчелотти тасует карты, чтобы найти Выигрышную комбинацию
Elliada_
Elliada_
10 мая в 22:58
Одного замыкателя вписали, другого не смогут?
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 22:34
С Хоселу по очереди будут выходить на 90+ мин
Гость
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