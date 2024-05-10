Сакки: «Любопытно, как Мбаппе удастся вписаться в механизм „Реала“»

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки высказался о потенциальном переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».
Мне любопытно посмотреть, как Мбаппе удастся вписаться в механизм «Реала». Совершая те или иные покупки, всегда следует обращать внимание на то, насколько футболист вписывается в новую реальность. Но я думаю, Карло Анчелотти сможет справиться с этой ситуацией. Он создал группу футболистов с очень сильным характером и повторил мне это во время телефонного разговора.
Есть ведь живой пример, как на левой бровке Барселоны два Жоау (Канселу и Феликс) попеременно меняя друг друга, разрывают левый фланг соперника...
Группа же атаки у Реала будет ну просто сказочной: все трое (Вини, Родриго, Мбаппе) бьют с обеих ног, а значит (потенциально) и мячик могут двигать хоть справа, хоть слева. Технический арсенал у этой тройки настолько богат, что кто откуда выскочит и выстрелит останется только гадать... А если к ним присовокупить ещё и пару молодых атакующих хавов в лице Вальверде и Беллингема, то кошмар обороне противника обеспечен. Тут у Карло ну просто россыпь вариаций по части тактики и расстановки кадров. Что ещё для счастья нужно тренеру ? )
P.S. Имхо. Выдуманные на ровном месте ребусы у Сакки.
Есть ведь живой пример, как на левой бровке Барселоны два Жоау (Канселу и Феликс) попеременно меняя друг друга, разрывают левый фланг соперника...
Группа же атаки у Реала будет ну просто сказочной: все трое (Вини, Родриго, Мбаппе) бьют с обеих ног, а значит (потенциально) и мячик могут двигать хоть справа, хоть слева. Технический арсенал у этой тройки настолько богат, что кто откуда выскочит и выстрелит останется только гадать... А если к ним присовокупить ещё и пару молодых атакующих хавов в лице Вальверде и Беллингема, то кошмар обороне противника обеспечен. Тут у Карло ну просто россыпь вариаций по части тактики и расстановки кадров. Что ещё для счастья нужно тренеру ? )
P.S. Имхо. Выдуманные на ровном месте ребусы у Сакки.