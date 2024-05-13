Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Кубок 2023/2024

Рабочая группа приняла решение сохранить текущий формат Кубка России

вчера, 19:51

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о том, произойдут ли изменения в формате проведения Кубка России.

С сезона 2022/23 турнир проводится по системе double elimination (выбывание после двух поражений в плей-офф). В финале турнира играют победители верхней и нижней сеток.

Мы обсуждали этот вопрос, при РФС была создана соответствующая рабочая группа, в которую я входил. По итогам последнего заседания рабочей группой было принято решение проводить следующий сезон по текущей схеме. Но финальное решение за исполкомом РФС, не могу за них говорить.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноУЕФА расширил заявки команд на Евро-2024 до 26 игроков
03 мая
Клубы низших лиг могут бойкотировать Кубок Англии
20 апреля
Вратарь «Астон Виллы» получил две жёлтые карточки в матче, но не был удалён
18 апреля
В Кубке Англии отменят переигровки
18 апреля
СлухиВ АПЛ изменят правило 6 секунд для борьбы с затяжками времени
16 апреля
Гранды АПЛ испугались снятия очков. Придумали новую финансовую систему
11 апреляВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 22:53
Ну и нормально.
drug01
drug01
вчера в 21:34
Такой формат подходит, больше игр!!!
112910415
112910415
вчера в 21:11
да пусть ... прикольно же
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:44
Формат отличный...
Они продлили чтоб самим разгадать этот квест...
Как к это так...4 кубковых поражения...но ты в финале...
Интерес
Интерес
вчера в 20:32
Видимо,это очень доходное предприятие для "группы господ".
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:25
А что могут придумать клоуны из РФС?

Они, даже когда у команд всего 30 матчей за сезон, не могут составить расписание, чтобы не играть в середине декабря.

Я бы открыл им секрет, что вся Скандинавия не играет зимой, а Норвегия так вообще в десятых числах апреля начинает играть, зато газоны успевает подготовить, но там не в коня корм.

Но нет, им не судьба сделать нормальный чемпионат (из несчастных 30 матчей!), вместо этого, чтобы компенсировать, видимо, отсутствие ЕК, они копируют систему из Киберспорта (турниры по CS и Dota 2 по double elimination проходят) зачем-то в футбол.

Понятно, зачем double elimination в Киберспорте - у них одновременно и не так влияет скил на результат (в отдельно взятой игре даже пик ещё до самой игры может зарешать) и одновременно они часто половину турнира за один день могут сыграть.

То, что ни то, ни то не применимо к футболу - пик у тренеров будет один и тот же из лучших игроков, а по пять игр на день в футболе не играют - это клоунов никак не смутило, то есть они взяли систему, созданную вообще для другого и внедрили себе.

Причём эта система лояльна к сильнейшим, т.е. перспективы команд второго эшелона она зарезала, что было фишкой футбола. НО им же плевать, там ум и рядом не плавал с деятелями типа "толстого школьника" (погоняло Митрофанова, сынка друга Медведева и Миллера в "Газпроме").

Как-то критиковать их - это всё равно, что критиковать орангутанов в зоопарке за недостаток сообразительности. Глава РФС Дюков тоже не за выдающиеся заслуги пробился, а за дружбу в 90-е с одним заместителем мэра из Питера)) Так эти сынки и дружбаны и рулят. А так как это уже третий дружбан после дружбана Фурсенко и дружбана Мутко, всё пришло туда, куда и пришло)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:01
Смешной формат, когда команда по несколько раз вылетает вроде, но никак не вылетит))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 