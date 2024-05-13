Рабочая группа приняла решение сохранить текущий формат Кубка России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о том, произойдут ли изменения в формате проведения Кубка России.
С сезона 2022/23 турнир проводится по системе double elimination (выбывание после двух поражений в плей-офф). В финале турнира играют победители верхней и нижней сеток.
Мы обсуждали этот вопрос, при РФС была создана соответствующая рабочая группа, в которую я входил. По итогам последнего заседания рабочей группой было принято решение проводить следующий сезон по текущей схеме. Но финальное решение за исполкомом РФС, не могу за них говорить.
Они продлили чтоб самим разгадать этот квест...
Как к это так...4 кубковых поражения...но ты в финале...
Они продлили чтоб самим разгадать этот квест...
Как к это так...4 кубковых поражения...но ты в финале...
Они, даже когда у команд всего 30 матчей за сезон, не могут составить расписание, чтобы не играть в середине декабря.
Я бы открыл им секрет, что вся Скандинавия не играет зимой, а Норвегия так вообще в десятых числах апреля начинает играть, зато газоны успевает подготовить, но там не в коня корм.
Но нет, им не судьба сделать нормальный чемпионат (из несчастных 30 матчей!), вместо этого, чтобы компенсировать, видимо, отсутствие ЕК, они копируют систему из Киберспорта (турниры по CS и Dota 2 по double elimination проходят) зачем-то в футбол.
Понятно, зачем double elimination в Киберспорте - у них одновременно и не так влияет скил на результат (в отдельно взятой игре даже пик ещё до самой игры может зарешать) и одновременно они часто половину турнира за один день могут сыграть.
То, что ни то, ни то не применимо к футболу - пик у тренеров будет один и тот же из лучших игроков, а по пять игр на день в футболе не играют - это клоунов никак не смутило, то есть они взяли систему, созданную вообще для другого и внедрили себе.
Причём эта система лояльна к сильнейшим, т.е. перспективы команд второго эшелона она зарезала, что было фишкой футбола. НО им же плевать, там ум и рядом не плавал с деятелями типа "толстого школьника" (погоняло Митрофанова, сынка друга Медведева и Миллера в "Газпроме").
Как-то критиковать их - это всё равно, что критиковать орангутанов в зоопарке за недостаток сообразительности. Глава РФС Дюков тоже не за выдающиеся заслуги пробился, а за дружбу в 90-е с одним заместителем мэра из Питера)) Так эти сынки и дружбаны и рулят. А так как это уже третий дружбан после дружбана Фурсенко и дружбана Мутко, всё пришло туда, куда и пришло)
Они, даже когда у команд всего 30 матчей за сезон, не могут составить расписание, чтобы не играть в середине декабря.
Я бы открыл им секрет, что вся Скандинавия не играет зимой, а Норвегия так вообще в десятых числах апреля начинает играть, зато газоны успевает подготовить, но там не в коня корм.
Но нет, им не судьба сделать нормальный чемпионат (из несчастных 30 матчей!), вместо этого, чтобы компенсировать, видимо, отсутствие ЕК, они копируют систему из Киберспорта (турниры по CS и Dota 2 по double elimination проходят) зачем-то в футбол.
Понятно, зачем double elimination в Киберспорте - у них одновременно и не так влияет скил на результат (в отдельно взятой игре даже пик ещё до самой игры может зарешать) и одновременно они часто половину турнира за один день могут сыграть.
То, что ни то, ни то не применимо к футболу - пик у тренеров будет один и тот же из лучших игроков, а по пять игр на день в футболе не играют - это клоунов никак не смутило, то есть они взяли систему, созданную вообще для другого и внедрили себе.
Причём эта система лояльна к сильнейшим, т.е. перспективы команд второго эшелона она зарезала, что было фишкой футбола. НО им же плевать, там ум и рядом не плавал с деятелями типа "толстого школьника" (погоняло Митрофанова, сынка друга Медведева и Миллера в "Газпроме").
Как-то критиковать их - это всё равно, что критиковать орангутанов в зоопарке за недостаток сообразительности. Глава РФС Дюков тоже не за выдающиеся заслуги пробился, а за дружбу в 90-е с одним заместителем мэра из Питера)) Так эти сынки и дружбаны и рулят. А так как это уже третий дружбан после дружбана Фурсенко и дружбана Мутко, всё пришло туда, куда и пришло)