Рабочая группа приняла решение сохранить текущий формат Кубка России

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вчера, 19:51

Генеральный директор московского «Динамо» ответил на вопрос о том, произойдут ли изменения в формате проведения Кубка России.

С сезона 2022/23 турнир проводится по системе double elimination (выбывание после двух поражений в плей-офф). В финале турнира играют победители верхней и нижней сеток.