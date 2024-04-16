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В АПЛ изменят правило 6 секунд для борьбы с затяжками времени

сегодня, 19:32

В АПЛ хотят изменить 6-секундное правило ввода мяча в игру вратарями.

В лиге считают, что арбитры не реагируют на затяжки времени из-за слишком жестокого наказания — свободного удара из пределов штрафной. Поэтому голкиперы держат мяч по 10-20 секунд.

Теперь в АПЛ хотят дать вратарям 8 секунд на ввод мяча, а в случае задержки назначать угловой в пользу соперника.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 21:24
Наконец то с этим стали бороться
Затяжки времени и симуляции больше всего бесят в современном футболе
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:33
Пенальти конечно слишком круто , а вот желтую карточку, притом на регулярной основе (при этом не кого не жалея) в самый раз.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:24
В принципе ничего нового. Было шесть секунд и пенальти, сделали восемь секунд и угловой. Пенальти не решались назначать. поэтому голкиперы и пользовались этим, затягивая время. Угловой проще назначить и голкиперы перестанут руками махать, мяч вытирать, головой вертеть, затягивая время.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 19:48
Интересно посмотреть как вратари после сейва в концовке успеют встать после падения, сделать несколько шагов и выбросить мяч в никуда т.к. все игроки в обороне и перекрыты.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 19:44
Ну что опять за маразм. Хотите усилить наказание за это нарушение, сделайте правило, согласно которому за затяжку времени, будет автоматически добавляться 2-3 минуты к добавленному арбитром времени. Думаю это будет самым справедливым наказанием для нарушающей команды, хотели сократить время, получите наоборот его ещё больше. Ну и плюс, конечно, жёлтая карточка непосредственно тому игроку, который нарушил.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:34
Бред , опять испортят футбол снововидением своим
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