В АПЛ изменят правило 6 секунд для борьбы с затяжками времени

В АПЛ хотят изменить 6-секундное правило ввода мяча в игру вратарями.
В лиге считают, что арбитры не реагируют на затяжки времени из-за слишком жестокого наказания — свободного удара из пределов штрафной. Поэтому голкиперы держат мяч по 10-20 секунд.
Теперь в АПЛ хотят дать вратарям 8 секунд на ввод мяча, а в случае задержки назначать угловой в пользу соперника.
Затяжки времени и симуляции больше всего бесят в современном футболе
Затяжки времени и симуляции больше всего бесят в современном футболе