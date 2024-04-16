В АПЛ изменят правило 6 секунд для борьбы с затяжками времени

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сегодня, 19:32

В АПЛ хотят изменить 6-секундное правило ввода мяча в игру вратарями.

В лиге считают, что арбитры не реагируют на затяжки времени из-за слишком жестокого наказания — свободного удара из пределов штрафной. Поэтому голкиперы держат мяч по 10-20 секунд.