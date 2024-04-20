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Клубы низших лиг могут бойкотировать Кубок Англии

сегодня, 12:14

Клубы низших лиг угрожают бойкотировать Кубок Англии в следующем сезоне.

Команды критикуют решение ФА отменить переигровки матчей, за которые они зарабатывали дополнительно по 40-55 тысяч фунтов.

Высказаться пришлось даже пресс-секретарю премьер-министра Великобритании Риши Сунака:

Это решение футбольных властей, однако ФА должна сделать выбор в пользу болельщиков и традиций.

При этом тренеры клубов АПЛ поддержали решение отменить переигровки. Комментарий дал главный тренер «Арсенала» Микель Артета:

Игроков нужно защитить. Такое количество матчей — нездоровая ситуация.

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Все комментарии
therapy
therapy
сегодня в 14:25
Традиции надо чтить... Все хотят зарабатывать..., а у топ Клубов в АПЛ по два состава сидит...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:54
И тех и других можно понять. И те и другие правы. Но всем не угодишь. Тем более во всех остальных топ-чемпионатах уже давным давно отказались от переигровок, и нечего, как-то живут эти клубы низших лиг.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:12
Они то могут бойкотировать, а что делать клубам которые играют в еврокубках? И так график загружен , с новыми недоформатами лч , ле, и никому ненужная лига конференция, футболисты просто не выдержать таких нагрузок, будут часто травмироваться.
Интерес
Интерес
сегодня в 12:49
КАк арабы и американцы решат,так и будет.Они давно захватили власть в АПЛ,а её "потребители" и поклонники до сих пор считают "английской лигой".
Гость
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