Клубы низших лиг могут бойкотировать Кубок Англии

Клубы низших лиг угрожают бойкотировать Кубок Англии в следующем сезоне.
Команды критикуют решение ФА отменить переигровки матчей, за которые они зарабатывали дополнительно по 40-55 тысяч фунтов.
Высказаться пришлось даже пресс-секретарю премьер-министра Великобритании Риши Сунака:
Это решение футбольных властей, однако ФА должна сделать выбор в пользу болельщиков и традиций.
При этом тренеры клубов АПЛ поддержали решение отменить переигровки. Комментарий дал главный тренер «Арсенала» Микель Артета:
Игроков нужно защитить. Такое количество матчей — нездоровая ситуация.