Клубы низших лиг могут бойкотировать Кубок Англии

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сегодня, 12:14

Клубы низших лиг угрожают бойкотировать Кубок Англии в следующем сезоне.

Команды критикуют решение ФА отменить переигровки матчей, за которые они зарабатывали дополнительно по 40-55 тысяч фунтов.

Высказаться пришлось даже пресс-секретарю премьер-министра Великобритании Риши Сунака:

Это решение футбольных властей, однако ФА должна сделать выбор в пользу болельщиков и традиций.

При этом тренеры клубов АПЛ поддержали решение отменить переигровки. Комментарий дал главный тренер «Арсенала» :