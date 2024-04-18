В Кубке Англии отменят переигровки

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сегодня, 14:58

Со следующего сезона в Кубке Англии отменят правило переигровок матчей.

Нынешний формат турнира предусматривает, что при ничейных результатах предусмотрены переигровки в раундах с 1-го по 4-й. С 2018 года в 5-м и последующих раундах их отменили. Теперь же отмена коснется всех игр, с 1-го раунда включительно.

Данная реформа является частью соглашения АПЛ и Футбольной ассоциации Англии, она будет осуществлена в связи с увеличением числа международных матчей.