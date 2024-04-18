В Кубке Англии отменят переигровки

Со следующего сезона в Кубке Англии отменят правило переигровок матчей.
Нынешний формат турнира предусматривает, что при ничейных результатах предусмотрены переигровки в раундах с 1-го по 4-й. С 2018 года в 5-м и последующих раундах их отменили. Теперь же отмена коснется всех игр, с 1-го раунда включительно.
Данная реформа является частью соглашения АПЛ и Футбольной ассоциации Англии, она будет осуществлена в связи с увеличением числа международных матчей.
Помимо этого, теперь все поединки Кубка Англии, начиная с 5-го раунда, будут проводиться на выходных, а финал турнира назначат на предпоследние выходные сезона АПЛ.
Из-за этого устаревшего правила английские клубы плохо выступают в Лиге чемпионов. То, что они выиграли в Лиге чемпионов – это скорее подвиг и достойно уважения. Премьер-лига является конкурентной лигой, за исключением последних нескольких лет. Раньше там соревновались «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», затем «Манчестер Сити» начал свой путь. Из этих команд сейчас соревнуются только три — «Арсенал», «МС» и «Ливерпуль». А в Бундеслиге, если не считать текущего сезона, «Бавария» играла практически без конкуренции 10 лет. В Ла Лиге Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, других просто нет. Третьего назвал только из-за пару сезонов, в основном там конкурировали Реал и Барса. Так себе конкуренция. Вот почему английские клубы часто проигрывают в Лиге чемпионов, а Реал как свежий Феникс летит вверх. 15 лет назад, когда «Барса» была сильна, она без всякого лишнего напряжения играла в Лиге чемпионов. Сейчас не в состоянии, потому что структура клуба устарела.
Сравните Кубок Короля с Кубком Англии - горы и равнины. В Англии даже есть Кубок Лиги, я даже не понимаю, зачем существует этот турнир. Так что это умное решение, оно давно назрело.
Из-за этого устаревшего правила английские клубы плохо выступают в Лиге чемпионов. То, что они выиграли в Лиге чемпионов – это скорее подвиг и достойно уважения. Премьер-лига является конкурентной лигой, за исключением последних нескольких лет. Раньше там соревновались «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», затем «Манчестер Сити» начал свой путь. Из этих команд сейчас соревнуются только три — «Арсенал», «МС» и «Ливерпуль». А в Бундеслиге, если не считать текущего сезона, «Бавария» играла практически без конкуренции 10 лет. В Ла Лиге Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, других просто нет. Третьего назвал только из-за пару сезонов, в основном там конкурировали Реал и Барса. Так себе конкуренция. Вот почему английские клубы часто проигрывают в Лиге чемпионов, а Реал как свежий Феникс летит вверх. 15 лет назад, когда «Барса» была сильна, она без всякого лишнего напряжения играла в Лиге чемпионов. Сейчас не в состоянии, потому что структура клуба устарела.
Сравните Кубок Короля с Кубком Англии - горы и равнины. В Англии даже есть Кубок Лиги, я даже не понимаю, зачем существует этот турнир. Так что это умное решение, оно давно назрело.