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В Кубке Англии отменят переигровки

сегодня, 14:58

Со следующего сезона в Кубке Англии отменят правило переигровок матчей.

Нынешний формат турнира предусматривает, что при ничейных результатах предусмотрены переигровки в раундах с 1-го по 4-й. С 2018 года в 5-м и последующих раундах их отменили. Теперь же отмена коснется всех игр, с 1-го раунда включительно.

Данная реформа является частью соглашения АПЛ и Футбольной ассоциации Англии, она будет осуществлена в связи с увеличением числа международных матчей.

Помимо этого, теперь все поединки Кубка Англии, начиная с 5-го раунда, будут проводиться на выходных, а финал турнира назначат на предпоследние выходные сезона АПЛ.

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Перевод с bbc.com Фото: Сайт skysports.com
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:36
Переигровки - анахронизм, от которого надо отказываться раз и навсегда. Потратил массу сил и энергии, но сыграл вничью... через два-три дня снова начинай с нуля, снова трать силы и энергию... К последующему матчу регулярного чемпионата подходишь как выжатый лимон.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:00
Для топ клубов это хорошо
la-respect0
la-respect0
сегодня в 15:58
Вот, на протяжении всего существования КА были отметки , это и вызывало интерес к нему...теперь решили убить клубы из низших лиг , а зря...
3td2f2upcbk2
3td2f2upcbk2
сегодня в 15:46
Кубок Англии от этого сильно потеряет. Когда еще клуб из низшей лиги сможет дважды сыграть с более сильным клубом...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:43
Неужели! Хоть одно нормальное нововведение.
shur
shur ответ Attaccante_22 (раскрыть)
сегодня в 15:39
...не говори, родоначальники им всё можно!!!
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 15:39
Давно пора.

Из-за этого устаревшего правила английские клубы плохо выступают в Лиге чемпионов. То, что они выиграли в Лиге чемпионов – это скорее подвиг и достойно уважения. Премьер-лига является конкурентной лигой, за исключением последних нескольких лет. Раньше там соревновались «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», затем «Манчестер Сити» начал свой путь. Из этих команд сейчас соревнуются только три — «Арсенал», «МС» и «Ливерпуль». А в Бундеслиге, если не считать текущего сезона, «Бавария» играла практически без конкуренции 10 лет. В Ла Лиге Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, других просто нет. Третьего назвал только из-за пару сезонов, в основном там конкурировали Реал и Барса. Так себе конкуренция. Вот почему английские клубы часто проигрывают в Лиге чемпионов, а Реал как свежий Феникс летит вверх. 15 лет назад, когда «Барса» была сильна, она без всякого лишнего напряжения играла в Лиге чемпионов. Сейчас не в состоянии, потому что структура клуба устарела.

Сравните Кубок Короля с Кубком Англии - горы и равнины. В Англии даже есть Кубок Лиги, я даже не понимаю, зачем существует этот турнир. Так что это умное решение, оно давно назрело.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:30
Это правильное решение, еще бы пораньше начинать кубковые игры. А то из-за переноса матчей на весну выходит очень много игр....
Attaccante_22
Attaccante_22
сегодня в 15:14
Ну наконец-то, созрели.
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