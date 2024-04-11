Гранды АПЛ испугались снятия очков. Придумали новую финансовую систему

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вчера, 23:21

Накажут только «Манчестер Сити»?

В АПЛ боятся шантажа инвесторов

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс такой перепуганный каждый раз, когда спрашивают о финансовых нарушениях клубов лиги, что становится понятно – миллиардеры со всего мира угрожают чиновникам. Все понимают, что даже самые популярные клубы мира не всегда зарабатывают столько, как тратят. Не только в «Манчестер Сити» и «Челси» вкладывали сторонние деньги, чтобы получить дорогой состав.

Вот только по «Правилам безубыточности и постоянного развития», которые работают в АПЛ , нужно жестко наказать множество клубов. Если с «Эвертона» сняли 10 пунктов всего за одно нарушение, то как поступить с «Манчестер Сити», где расследуют 115 случаев махинаций? «Ирисок» наказали, потом откатили штраф до шести баллов, а затем нашли ещё одно нарушение. Вот только проблема связана отчасти со старыми.

Но «Эвертон» не один из клубов Лиги чемпионов, его снова наказали. «Ноттингем Форест» тоже получил минус четыре пункта и подал апелляцию, хотя это клуб мутного греческого бизнесмена. Также под ударом «Шеффилд Юнайтед». Их нарушения были в низшей лиге, лишат двух пунктов в новом сезоне в случае вылета. Карусель из наказаний может добраться до «Челси», ведь расследуют трансферы Грановской.

Спортивные обвинители получили от адвокатов Боэли документы, которые заставляют спросить: а все ли деньги за трансферы «Челси» перечислял футбольным клубам? Под вопросом сделки с российским миллиардером, который раньше владел «Анжи». И даже трансфер Азара из «Лилля» в «Челси». Также все понимают, что сложно назвать 1 миллиард евро, который Боэли потратил недавно на новичков, «прибылью» клуба.

Для получения футбольного преимущества в АПЛ привыкли неприлично много тратить. При этом чем сильнее востребован игрок – тем наглее его агент и выше зарплата. В результате можно нарыть компромат практически на все клубы, если следовать нынешним правилам о лимите на чистый убыток за определенное время. И хотя остальные гранды будут настаивать на лишении «горожан» титулов и снятии очков, ищут выход.

В УЕФА признали полный провал ФФП

Чеферин предлагает забыть определение «финансовый фейр-плей». Выдумка времен президента УЕФА Платини оказалась бесполезной, особенно если помнить о задаче не дать богатым оторваться от бедных команд. Кто с огромными деньгами спонсоров и самый наглый – обходил законы. А кто скромнее – получал штрафы и дисквалификации в еврокубках, как некоторые клубы РПЛ . Теперь планируют изменить подход.

Концентрация не на том, чтобы все «доходы» клуба были честными, а на том, чтобы эти самые доходы не тратились строго на игроков – зарплаты, комиссионные агентам и трансферные расходы, или амортизацию, если выплаты разбиты по годам. Проще говоря, мечтают дойти в точку, где не будет повторения истории «Барселоны». Там разбрасывались деньгами, а теперь клуб чуть не склеил ласты с отправкой в Сегунду.

Новый подход УЕФА похож на расчет процента от оборота, хотя по-умному его величают «коэффициент расходов на команду». В АПЛ соглашаются, что им такой контроль подходит лучше. На бумаге хотят стимулировать продуктивность – думать о заработках и удачных продажах, а не только о безумных покупках. А на данный момент нагрузка от зарплат и трансферов на клубы зашкаливает, что ведет к фиктивным спонсорам.

Теоретически все красиво, но это мягкий вариант ограничений. Никто не будет следить за тем, чтобы спонсоры клубов были реальными большими компаниями с доходами от рекламы, а не коморкой в подвале, по адресу которой зарегистрировали «Рога и копыта». И эта фирма выдаст МЮ или «Челси» сто миллионов фунтов, хотя капитал компании оценен в тысячу. Но в УЕФА боятся Суперлиги, поэтому смягчили позицию.

Остается проблема многолетних нарушений

Допустим, изменили систему, проголосовали в июне за «коэффициент расходов». Можно усложнить систему, когда заработная плата плюс трансферы, компенсации при разрыве контракта и агентская комиссия делятся на операционный доход с поправкой на справедливую стоимость клуба, прибыль от продажи игроков и другие трансферные доходы, вроде аренд. Вот только даже в таком мире, где не следят за тем, чьи деньги заходят в клубы, многие команды АПЛ не влезут в лимит.

Настолько зажрались, что 85 % от доходов это много. Для клубов из еврокубков планируют опустить планку до 70 %, ведь у них выше реальные доходы после премиальных УЕФА . Но здесь снова беда, клуб с доходами в 400 млн фунтов на год не выживет на 280 миллионов, привыкли тратить больше. Также думают отделить клубы из Лиги чемпионов от других еврокубков, где премиальные заметно ниже. Но пока финансовая картина за последний год, по которому есть данные, огорчает.

«Манчестер Сити» тратит на зарплаты 423 млн фунтов в год, «Ливерпуль» — 373, а «Челси» 340 млн евро. Но данные на конец прошлого сезона, суммы выросли после летних трансферов. А вот зимних сделок не было, чиновники из АПЛ напугали грандов наказанием для «Эвертона». Финансовая пропасть в АПЛ лишь выросла. Пока «Манчестер Сити» тратит 423 млн, у «Брайтона» на зарплаты уходит 115 млн фунтов. Как прикажите соперничать с «горожанами» без нарушения финансовых правил?

Также новая идея смягчить правила не мешает говорить о правосудии. Раз наказали «Эвертон», то впереди вердикт для «Манчестер Сити». Конкуренты держат в уме вариант бросить клуб Гвардиолы под поезд. И на днях Хосеп сделал глупость, которая настроит публику против его клуба. Тренер надел часы стоимостью больше 1 миллиона фунтов. Весят всего 19 граммов, лимитированная коллекция в честь теннисиста Надаля, 50 экземпляров на всю планету. И вряд ли Хосеп их купил сам.