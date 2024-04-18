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Вратарь «Астон Виллы» получил две жёлтые карточки в матче, но не был удалён

вчера, 23:18
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль2 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил жёлтую карточку во время серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций с «Лиллем» за то, что мешал сопернику пробить одиннадцатиметровый.

Что примечательно, у игрока уже было предупреждение на 39-й минуте встречи. Футболист не был удалён с поля, так как с сезона 2020/21 действует правило, при котором вынесенные по ходу игры устные предупреждения и жёлтые карточки не переносятся на серию пенальти.

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Все комментарии
873rkcftj9sx
873rkcftj9sx
сегодня в 00:49
Можно куражится ещё на две жёлтые в серии пенальти))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
Представил себе: вратаря удаляют, замены нет, на серию пенальти в ворота становится защитник...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 00:02
Мартинес еще с ЧМ оставил неприятный осадок...мерзковат
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
вчера в 23:59
Этот тормоз своим мерзким поведением на ЧМ бесил
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:29
Я был в шоке, когда судья побежал показывать Мартинесу желтую карточку, т.к у того уже была желтая! Сразу мысли в голове , а как дальше продолжится серия?! А оказалось, что существует такое вот правило! Незнал...
А Мартинес конечно тот еще мудк, в первом тайме получил желтую за затяжку времени и весь матч напрягал судью
Гость
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