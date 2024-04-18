Вратарь «Астон Виллы» получил две жёлтые карточки в матче, но не был удалён

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил жёлтую карточку во время серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций с «Лиллем» за то, что мешал сопернику пробить одиннадцатиметровый.
Что примечательно, у игрока уже было предупреждение на 39-й минуте встречи. Футболист не был удалён с поля, так как с сезона 2020/21 действует правило, при котором вынесенные по ходу игры устные предупреждения и жёлтые карточки не переносятся на серию пенальти.
А Мартинес конечно тот еще мудк, в первом тайме получил желтую за затяжку времени и весь матч напрягал судью
А Мартинес конечно тот еще мудк, в первом тайме получил желтую за затяжку времени и весь матч напрягал судью