Вратарь «Астон Виллы» получил две жёлтые карточки в матче, но не был удалён

1713471495

вчера, 23:18

Вратарь «Астон Виллы» получил жёлтую карточку во время серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций с «Лиллем» за то, что мешал сопернику пробить одиннадцатиметровый.

Что примечательно, у игрока уже было предупреждение на 39-й минуте встречи. Футболист не был удалён с поля, так как с сезона 2020/21 действует правило, при котором вынесенные по ходу игры устные предупреждения и жёлтые карточки не переносятся на серию пенальти.