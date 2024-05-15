«Аль-Наср», за который выступает Роналду, интересуется Фернандешем

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вчера, 14:50

«Аль-Наср» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» .

По информации источника, в саудовском клубе считают португальца хорошим вариантом для усиления полузащиты, но также существует понимание того, что осуществить трансфер будет сложно. МЮ хочет сохранить футболиста, однако английский клуб стремится снизить нагрузку на зарплатный фонд, в связи с чем может расстаться с рядом игроков.

В команде из Эр-Рияда выступает партнёр Фернандеша по сборной Португалии .