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«Аль-Наср», за который выступает Роналду, интересуется Фернандешем

вчера, 14:50

«Аль-Наср» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу.

По информации источника, в саудовском клубе считают португальца хорошим вариантом для усиления полузащиты, но также существует понимание того, что осуществить трансфер будет сложно. МЮ хочет сохранить футболиста, однако английский клуб стремится снизить нагрузку на зарплатный фонд, в связи с чем может расстаться с рядом игроков.

В команде из Эр-Рияда выступает партнёр Фернандеша по сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:12
Он не настолько стар чтобы переходить в СА, ещё много пользы может принести в Европе
vitya_7474
vitya_7474
вчера в 15:19
Зачем Бруно верблюжая лига. Лучше в другой Европейский клуб уйти.
Baggio R.
Baggio R. ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:04, ред.
Опять Роналду будет требовать переписывать голы Бруно на него)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:57
Спасибо за напоминание, что Криштиану выступает за Аль-Наср....)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:56
Снова Бруну затмит Роналду, как в МЮ.
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