Матч «Мильонариос» — «Спартак» 8 декабря 1959 года в столице Колумбии. Первый гол в матче Никиты Симоняна стал последним в его карьере. Незнакомый соперник, незнакомые мячи и первая ничья

вчера, 20:17

Продолжаем исследовать обстоятельства турне московского Спартака в Южную Америку в ноябре-декабре 1959 года. Настал черёд матчей в Колумбии. Напомним пройденное:

В первой части были представлены все члены делегации Спартака.

Во второй статье вспомнили о Николае Озерове, который когда-то играл за дубль Спартака в воротах. И оставил прекрасные дневниковые записи о турне Спартака в 1959 году.

Третья часть была посвящена матчу Спартака с Фламенго и весёлой вечеринке обеих команд после матча.

В четвёртой части рассказано о благотворительном матче с клубом Атлетико Минейро в Белу-Оризонти.

В пятой части был рассказ о матче с уругвайским Насьоналем в Монтевидео.

Предыдущий матч, третий в турне, Спартак провёл в Монтевидео, столице Уругвая. Чтобы добраться до места проведения следующего матча, советской делегации пришлось попутешествовать по континенту.

Первым делом надо было попасть в Рио-де-Жанейро — крупнейший авиаузел, оттуда самолёты летают по всему миру, не только по своему континенту.

Посмотрите на карту перелётов спартаковцев из Монтевидео в Боготу, столицу Колумбии. В столице Аргентины Буэнос-Айресе была смена самолёта. В Рио ещё раз меняли самолёт. И было несколько промежуточных посадок:

Николай Озеров в своих заметках подробно описал это путешествие. В Рио спартаковцы 5 часов отдыхали от самолетов, взлётов и посадок. Перелёт из Манауса в Боготу занял 4 часа — можете представить длительность всего этого перемещения из одной столицы в другую через две другие столицы, Рио ведь тогда был столицей Бразилии.

Вы видите, что Манаус — это практически экватор, так как находится на одной широте с Эквадором. Это жара, это тропики, экзотика во флоре и фауне. Кое-что из диковинного увиденного там перечислил Николай Озеров в своих текстах о турне.

А вот с чем ошибся Н.Озеров, так это с высотой столицы Колумбии над уровнем моря. Наш многократный чемпион в теннисе непринуждённо сообщает, что Богота находится на высоте 640 метров над этим самым уровнем моря. Аксель Вартанян в своей летописи (2011 г. в газете СЭ ), не особо проверяя, повторил этот параметр, даже округлив его не по правилам до 700 метров (со словом почти). Акселю простительно, он учитель русского языка, а не математики, тем более не географии. А вот Николай Озеров, возможно, первую цифру упустил.

Богота находится на высоте 2650 метров (ну, либо 2640 было первоначально у нашего комментатора задумано). Это довольно высоко, требуется привыкание.

Между прочим, стадион El Campin в Боготе, на котором предстояло играть, должен был стать главной ареной ЧМ -86. Но Колумбия тогда отказалась от проведения мундиаля, выручила Мексика. Так вот стадион Ацтека в Мехико расположен ниже (2200 м), чем El Campin (2650).

По всей видимости, спартаковцы прибыли в Боготу в субботу 5 декабря ближе к полудню. В моём распоряжении есть всего одна ежедневная колумбийская газета El Tiempo (Время). Нескольких номеров в первые дни в архиве как раз не хватает. Начнём с номера за 6 декабря.

В холле гостиницы в Боготе после утомительных перелётов:

Узнаваем капитан команды Игорь Нетто по центру. Слева, вполне возможно, киевский динамовец Юрий Войнов. Справа от капитана на диване, скорее всего, Виктор Мишин. На заднем плане, как мне видится, Иван Мозер.

Те, кто был на ногах, разбирались со списком кому с кем расселяться:

Начальник команды Н.П. Старостин и главный тренер Н.А. Гуляев оглашают весь список. Между ними два олимпийских чемпиона, два Анатолия — Ильин и Маслёнкин. Возможно, я ошибаюсь в распознавании двух игроков на фото.

Заголовок статьи о прибытии делегации из Советского Союза в газете был таков: «Мы приехали реабилитироваться». В номере за 5 декабря (нет этого выпуска в архиве) Н.П. Старостин прямо сказал, что его команда не боится ни колумбийских, ни венесуэльских футболистов. Отдохнём, попривыкнем к погоде и покажем настоящий спартаковский футбол.

Колумбийские клубы «Мильонариос» и «Индепендьенте Санта Фе», с которыми предстояло встретится в ближайших двух матчах в Боготе, были сильнейшими в стране. Спор о чемпионстве в местном чемпионате шёл между этими клубами. Санта Фе были в ранге действующего чемпиона. Но в текущем сезоне дела у команды не ладились, едва в конце дотянулись до 3-го места.

В местном чемпионате играли 12 команд, в 4 круга, с марта по декабрь. В воскресенье 6 декабря состоялся очередной тур, после которого Мильонариос остался на первой строчке в турнирной таблице с перевесом в 3 очка над второй командой из Медельина. Оставалось сыграть два тура.

Летом в Боготе было футбольное пиршество. 21 июня на стадионе El Campin игрался очередной тур и состоялось «классико» — Миллионеры против Санта Фе. Впервые изготовили несколько дополнительных трибун и разрешили зрителям заполнить пространство между полем и трибунами. Был аншлаг, 30 тысяч зрителей.

Вот так выглядел стадион тогда:



Кстати, сбор за матч составил 80 000 песо, и это при полном аншлаге.

А в начале июля в Колумбию прилетел мадридский Реал, к тому времени уже 4-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов — 3 июня Реал выиграл очередной финал.

В составе Реала были Ди Стефано, Пушкаш, Хенто, Сантамария и все остальные кумиры «сливочных».

Ди Стефано зрители ждали особо. Ведь он играл за клуб Мильонариос с 1949 по 1953 годы, в так называемую эпоху Эльдорадо. В местном чемпионате в 100 с небольшим матчах Ди Стефано наколотил около 90 голов за Миллионеров, трижды выигрывал чемпионат, один раз Кубок страны.

В конце марта 1952 Реал, в год празднования своего 50-летия, играл в Мадриде против Мильонариоса — и проиграл 2:4 неуступчивым гостям, в составе которых было 8 аргентинцев. Среди них особо выделялся Альфредо Ди Стефано, оформивший дубль. И сразу на аргентинца «положил глаз» Сантьяго Бернабеу. Но только в следующем году, с конца сентября, Ди Стефано стал играть за мадридцев.

И вот в 1959 Ди Стефано вернулся на поле знакомого ему стадиона El Campin — но теперь уже в форме Реала.

Матч состоялся 5 июля. Аншлаг, всё те же 30 тысяч зрителей. Но сбор составил уже 320 000 песо, в 4 раза больше, чем на «классико».

Уровень цен на билеты на различные трибуны можете посмотреть:

Снизу приписка: Билеты поступят в продажу в пятницу, 3-го числа. Всем детям старше 5 лет необходим билет. Билеты для членов клуба и гостей рассчитаны только на одного человека.

Стоячие места были по 8 песо. На матче со Спартаком цена в стоячие сектора упала вдвое.

Интересно посмотреть и протокол матча с Реалом, как в местной газете «шифровали» все события матча:

По минутам расписан ход событий каждого тайма. В легенде внизу дана расшифровка: A — гол, F — фол, G — офсайд, H — угловой, I — удаление, J — замены, K — травмы и N — игра рукой.

Как видим из этой «шифровки», гол сначала забили хозяева — Уго Контрерас на 25-й минуте второго тайма (значит, на 70-й). А вот ничью Реалу добыл как раз Ди Стефано на 81-й минуте матча. Тот же Контрерас был удалён на 85-й минуте.

Состав Мильонариоса в этом протоколе плохо пропечатался. Но они и с Санта Фе 21 июня, и с Реалом 5 июля, и со Спартаком 8 декабря играли примерно в одном и том же составе.

Перед игрой с Реалом целых два состава Мильонариоса сфотографировались в центре поля:

Среди этих 22 игроков колумбийского клуба есть все те 13 футболистов, которые в декабре сыграли против Спартака. Но это фото не совсем чёткое, поэтому познакомимся с игроками Мильонариоса поближе попозже.

Спартак по прибытию сразу же договорился о тренировке. Она состоялась, прямо на стадионе El Campin, как только футболисты отдохнули от перелётов.

В газете, конечно, появились фото с той тренировки:

Узнаёте кого-нибудь из спартаковцев? Конечно, на переднем плане вратарь Валентин Ивакин, в футболке и трусах. Впереди него, но в тренировочном костюме и в белых кедах бежит неувядающий Никита Симонян. В светлой форме, сдаётся, это Виктор Мишин. Между ним и Ивакиным бежит Виктор Чистяков. А за вратарём следует Анатолий Солдатов.

Вы помните, что на Ивакина повесили «всех собак» за два последних гола от Насьоналя в Уругвае. И было решено, что против колумбийцев в воротах сыграет динамовец Владимир Беляев. Не просто решено, а он фигурировал в предварительном составе для прессы. И в бразильских, и в колумбийских газетах перед матчем публиковали спартаковский состав, начинавшийся с фамилии Беляев.

Ладно состав. В анонсах матча в газете фамилия динамовского вратаря была упомянута отдельно — он же играл в 1957 в воротах Динамо в ходе их турне по Южной Америке.

Вот анонс матча из газеты:

Под крупными буквами SPARTAK написано: 8-кратный чемпион России со всеми основными игроками и Беляев из Динамо Москва.

Интересен и текст справа от броской вывески матча. Сам матч состоится в 15-30 по местному времени. На разогреве будет матч очередного тура чемпионата страны между клубами Букараманга и Санта Фе. Билеты для игроков-любителей, запасных и баскетболистов из клубов «Мильонариос» и «Санта-Фе» доступны на Северной молодежной трибуне (секция «Горрионес»). Билеты от обоих клубов действительны на обе игры «Спартака».

и Санта Фе. Цены по разным трибунам, в среднем раза в полтора ниже, чем на матч с Реалом. Стоячие в два раза дешевле. Под ценами два предложения: Для детей нужен билет. Матч по телевидению транслироваться не будет.

В последнем абзаце также интересно: Билеты (вероятно, пропуска) для игроков-любителей, запасных и баскетболистов из клубов «Мильонариос» и «Санта-Фе» доступны на Северную молодежную трибуну (секция «Горрионес»). Билеты от обоих клубов действительны на обе игры «Спартака».

С тренировки Спартака было в газете и ещё одно фото:

На переднем плане спартаковец из Еревана Саркис Овивян. Я был очень удивлён, когда в отчёте о матче в газете местный обозреватель со знанием дела назвал Овивяна армянским игроком. Симоняна тоже отмечали за прекрасный футбол, но такого про него не писали.

Кто на фото вместе с Овивяном, возможно, Виктор Чистяков.

Знаете ли вы, что в Колумбии есть город Армения, названный так ещё в конце 19 века? С армянским народом это название как-то связано, но как именно — спорят сами колумбийцы до сих пор.

То ли на этой тренировке, то ли ещё раньше, но Владимир Беляев получил травму. Так что Ивакину пришлось играть во всех матчах. А в протокол матча против Мильонариоса 8 декабря тренерам пришлось в качестве резервного вратаря вписывать в протокол баскетболиста Олега Смоленского. И Старостину, и Гуляеву понравилась прыгучесть Олега, его цепкость (на тренировке). Слава Богу, с Ивакиным в играх ничего не стряслось, баскетболист не понадобился.

Немного о тренере клуба Мильонариос. С сезона 1959 команду тренировал Габриэль Очоа Урибе. Своё 30-летие тренер отметил 20 ноября 1959 года. С 1948 года он появился в клубе Мильонариос в качестве вратаря. А начинал свой спортивный путь вообще в конном спорте. До 1953 он стал 4-кратным чемпионом страны с Миллионерами. Потом играл в Бразилии, потом вновь вернулся к Амбассадорам (прозвище клуба Мильонариос). В 1958 закончил играть и сразу влился в тренерский штаб.

Габриэль Очоа знаменит тем, что стал первым в истории колумбийского футбола вратарём, который забил гол в матче, играя в качестве полевого игрока. Было это в конце ноября 1952, а точнее 30 ноября, матч клуба Букараманга против Миллионеров. В основе вышел как обычно Ди Стефано. Но его пришлось срочно заменять, так как его жена должна была вот-вот родить второго ребёнка и тот помчался к супруге. Вместо Ди Стефано в игру выпустили Очоа, т.е. в нападение. Он и забил. Счёт матча 7:1 в пользу фаворита турнира.

В том сезоне вратари у Мильонариос отличились. Чуть больше месяца назад, 19 октября, Хулио Коцци (аргентинец) забил гол в матче, будучи вратарём — он реализовал пенальти. Это первый гол вратаря в истории колумбийского футбола. Два первых удара с точки Баэс, нападающий Миллионеров, не забил, но арбитр усматривал каждый раз нарушение правил от вратаря клуба Депортиво Кали. В третий раз пробивать тот нападающий отказался. Тогда капитан Франсиско Сулуага и Ди Стефано позвали 30-летнего вратаря Коцци…

На фото оба вратаря Габриэль Очоа и Хулио Коцци:

Millos — так сокращённо пишут название команды Мильонариос. Очоа по образованию был врачом. Но он стал самым успешным колумбийским тренером, у него титулов очень много. С Мильонариос он становился чемпионом как тренер в 1959, 1961—63, потом и в 1972, а затем и с другими клубами.

Итак, во вторник 8 декабря на стадионе El Campin в Боготе был сыгран международный товарищеский матч Мильонариос — Спартак (Москва).

Зрителей, согласно газетному отчёту, набралось 20 000, не аншлаг. Но сбор был явно выше обычных сборов с матчей чемпионата страны — 180 000 песо.

Как написано в газетном отчёте капитаны Игорь Нетто и Кабо Сулуага обменялись вымпелами, а советский капитан вручил колумбийскому капитану ещё и букет цветов.

Николай Озеров в своих воспоминаниях подробно написал про клуб Мильонариос, откуда такое название (миллионеры), и что в составе у них 5 аргентинцев — 4 нападающих и 1 полузащитник.

В стартовом составе у Миллионеров аргентинцы, понятно, были, но не все из 5: Родольфо Авила, Рикардо «Пибе» Диас, Орландо Ляррас и Вальтер Марколини. Первые двое точно не нападающие. На замену вышел ещё один аргентинец Улильо Асеведо, но тогда же с поля ушёл и Марколини. Так что всех пятерых аргентинцев Миллионеры задействовали в матче со Спартаком, но на поле одновременно находились только четверо. На самом деле в списке игроков клуба были и ещё аргентинцы.

Один парагваец играл постоянно в основе — это вратарь сборной Парагвая на ЧМ -50 Пабло Сентурион. О нём был рассказ ранее. Там же говорили и о Викторе Вега, это ещё один парагваец он вышел на замену в матче со Спартаком. Чёткие фото Виктора Вега есть в указанной статье.

Спартаковцы вышли на поле, неся в руках национальный флаг Колумбии, что вызвало активную поддержку у зрителей. Игроки Мильонариоса также выбежали на газон с флагом — красным полотнищем с серпом и молотом:

Фото сделано главным тренером Спартака Николаем Гуляевым.

Справа с вымпелом капитан команды Мильонариос Франсиско Сулуага. Это ветеран команды, он играл в команде с 1948, ровесник тренера Очоа. Вместе с Ди Стефано и Адольфо Педернерой завоёвывал титулы для команды в начале 50-х и позже, уже без названных аргентинцев. Был практически бессменным центральным защитником. Как и многолетним капитаном клуба. На фото 1952 года Кабо (его прозвище) Сулуага с вымпелом, Ди Стефано и Педернера стоят над ним правее:

В верхнем ряду справа налево стоят Уго Рейес, Альфредо Ди Стефано, Адольфо Педернера, Антонио Баэс (который отказался бить пенальти в третий раз) и Рейнальдо Мурин.

В нижнем ряду Кабо Сулуага, Хулио Рамирес, Нестор Рауль Росси, вратарь Хулио Коцци, Исмаэль Сориа и Рауль Пини. Тогда вот аргентинцев было много.

С Адольфо Педернерой и капитаном Сулуагой наши футболисты встретятся на ЧМ -62 в Чили. Аргентинец Педернера был тогда тренером сборной Колумбии, а Сулуага — капитаном команды, да ещё он стал автором первого гола в истории Колумбии на мундиалях в ворота Уругвая. Забил, кстати, с пенальти, никого не звал пробить вместо него.

А Нестора Росси советские футболисты могли видеть на ЧМ -58 в составе сборной Аргентины.

Отчёты о матче в колумбийской газете не то чтобы поминутно описывали ход матча. Но поподробнее, чем в Советском спорте.

Если помните, в статье о подготовке Спартака к матчу с Фламенго упоминались мячи венгерского производства, которые спартаковцы привезли с собой. Бразильцы такими мячами не играли. Как оказалось, и в Колумбии о таких мячах также не ведали. И как в финале первого чемпионата мира в 1930, перед матчем в Боготе в 1959 также был выбор каким мячом будут играть в первом тайме.

Местная газета написала, что в первом тайме играли югославским мячом, совершенно не знакомым местным игрокам. Понятно, что речь шла о венгерском мяче.

Как и обещал Н.П. Старостин, чтобы показать настоящий спартаковский футбол в основе в линии атаки вышла вся старая гвардия — вышел и Симонян, и Сальников, Ильин и Исаев и так играли в каждом матче до этого. На правый край поставили прекрасно действовавшего в предыдущих играх Саркиса Овивяна, он же тоже спартаковец, хоть и из солнечного Еревана.

С первых же минут закипела борьба. Солдатов сфолил на темнокожем Марино Клингере, но свистка не последовало. С разных углов штрафной площади били спартаковцы. Ильи пробил вдоль ворот. Мощным ударом Исаев проверил бдительность вратаря — плотный удар понравился публике, как и удачная игра вратаря Сентуриона.

На 3-й или 4-й минуте Сальников отпасовал на край Овивяну, тот навесил в центр штрафной и Никита Симонян головой отправил мяч в «девятку». Вот так начало!

Газета El Tiempo отметила первые 20 минут игры как превосходный футбол, который продемонстрировали гости. Спартаковцы задавили Миллионеров скоростью и натиском. Но, увы, забить более не смогли, оборона у хозяев играла также на высоте. Потом скорости немного снизились.

На 38 минуте тренер Габриэль Очоа срочно внёс коррективы в состав — вместо аргентинца Марколини вышел парагваец Виктор Вега, а вместо местного Альфонсо Гарсии в игру вступил аргентинец Асеведо. Хозяева явно обновили линию атаки, проигрывать не входило в их планы — Реал и тот едва вырвал ничью, а тут неведомый Спартак…

Зрители энергичными аплодисментами проводили спартаковцев в раздевалку на перерыв.

А в перерыве сказалось всё-таки высокогорье. Все наши футболисты дышали через маски от кислородных баллонов.

Посмотрите на парней в синих футболках, которые противостояли Спартаку:

Фото, понятное дело, не с этого матча. Но здесь 12 из 13 участвовавших в матче игроков Мильонариоса. Отсутствует на фото лишь парагваец Виктор Вега (где увидеть его крупным планом вы уже знаете, ссылка на статью была ранее).

Второй тайм начался с активных действий хозяев. Уже на 30-й секунде Ивакин парирует опасный удар.

Местный обозреватель, правда, очень удивлялся тому, что такой опытный и непроходимый защитник как темнокожий Гальего раз за разом проигрывал единоборства юркому Овивяну №7. В первые 5 минут после перерыва Мильонариос подал подряд 3 угловых — но Ивакин и его партнёры ликвидировали все угрозы.

На 60-й мин вместо Исаева на поле вышел Виктор Чистяков №12. За минуту до этого вышедший на замену Виктор Вега опасно бил по воротам Ивакина — сейв вратаря, мяч отлетает в стойку, но с внешней стороны, покидая поле.

На 68-й мин наш защитник Анатолий Крутиков пытался выбить мяч подальше от своих ворот — но попал в соперника, а мяч отскочил к левому инсайду Марино Клингеру. Тот не останавливаясь, продвинулся дальше и сходу пробил в дальний угол. Ивакин оставался на ногах и только взглядом проводил мяч в свои ворота:

Марино Клингер вошёл в историю, как специалист по русским вратарям — на ЧМ -62 именно его удар в ворота Льва Яшина установил окончательный счёт матча с Колумбией 4:4. А ведь вели 4:1…

Вот ещё один острый момент с участием Клингера и Ивакина в том матче на El Campin:

Марино Клингер пытался пробить головой, но Ивакин завладел мячом, момент второго тайма. Эх, кабы в цвете такое фото!

Вскорости после пропущенного гола тренеры Спартака решили всё-таки выпустить в атаку не спартаковца — вместо Ильина вышел Виктор Понедельник. У него был момент, опасно пробил головой по воротам, но парагваец Сентурион отвёл угрозу.

Никита Симонян провёл весь матч без замен, но в конце уже были сложности с дыханием (как пишут колумбийцы). Но ветеран показал класс на протяжении матча. И позже колумбийцы были обескуражены сообщением, что Симонян решил закончить игровую карьеру — он в том матче был одним из лучших на поле, а уж среди центрфорвардов — однозначно самый лучший.

Сальникова в конце тренеры заменили, выпустив Виктора Мишина. Все подустали. Как написала колумбийская газета: В итоге — коллективная усталость. Вкус победы для «синих» и безразличие среди «красных».

И, честно сказать, спартаковцам совсем не понравился мяч, которым играли во втором тайме.

Жаль, что в колумбийской газете не напечатали «шифровку» матча Мильонариоса со Спартаком, наподобие той, что была после матча с Реалом. Было бы любопытно посмотреть, да и минуты замен у Спартака практически примерные.

Опять же поражаюсь подготовленности местного обозревателя. Он хвалил Солдатова, назвал его Фельдмаршалом обороны, согласно его фамилии. Хм, про фамилию Понедельник ему никто ничего не перевёл, а то и на этой фамилии он вывел бы целую теорию.

Ещё одно фото матча Мильонариос — Спартак:

Парагваец Сентурион и аргентинец Авила защищают ворота колумбийской команды. Вдали, возможно, Виктор Чистяков.

Матч судил аргентинский арбитр — всё-таки пятеро аргентинцев было на поле постоянно! — Обдулио Гальо (Obdulio Gallo). Есть и его фото:

Кстати, на фото матч двух эквадорских команд. Такой вот у них там интернационал.

Следующий матч у Спартака предстоял только в воскресенье 13 декабря, на этом же стадионе, с командой Санта Фе. Именно поэтому этот клуб играл свой очередной матч чемпионата страны не в воскресенье 13 декабря, а также 8 декабря, за два часа до матча Спартака с Миллионерами.

В дни перед матчем с Санта Фе советская делегация посетила местные музеи и достопримечательности. Особенно впечатлила коллекция золотых изделий из древности, от местных индейских племён. Также были восхищены соляными катакомбами, где из глыб соли был высечен храм.

Игорь Нетто в своём воспоминании о турне в журнале Огонёк (№4 за 1960) вспомнил и о корриде. Наши посетили после одной из тренировок это кровавое действо. Капитану не понравилось, ушёл раньше, остальные досмотрели с удовольствием.

Особо популярным развлечением были походы в кино, ну, и тренировки. Местные жители узнавали наших футболистов на улицах города, аплодировали им, восхищались. И называли чаще всего команду не Спартак, а Спутник — слово, которое стало понятно всему миру два года назад.

Ещё один вариант состава клуба Мильонариос в 1959 году, без раскраски и привлечения ИИ:

Здесь и форма немного другая. Но стадион всё тот же, видно где располагались дорогие места.

Сезон Мильонариос завершил ударно. В следующем туре 13 декабря они одержали победу. Разрыв между преследовавшим их клубом из Медельина вырос до 5 очков. А играть оставалось всего один матч — чемпионы досрочно. Кстати, они играли тот решивший исход турнира матч «на разогреве» у Спартака и Санта Фе.

На радостях, и желая всё-таки дожать Спартак, Миллионеры договорились провести ещё одну, внеплановую, встречу с москвичами. Чтобы не ломать график перемещений Спартака, колумбийский клуб для повторного матча полетел вместе со Спартаком в Венесуэлу. Но об этом рассказ впереди. Ещё ведь с Санта Фе не разобрались…

И, как обычно, в конце протокол матча.