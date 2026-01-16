Ондино Вьера — знаменитый тренер, полное имя которого до сих пор на многих ресурсах путают с кем-то

1768582919

В прошлый раз был материал о матче московского Спартака с Насьоналем из Монтевидео 3 декабря 1959 года. Кроме всех футболистов уругвайского клуба, принимавших участие в матче, я представил и тренера Ондино Вьера (Ondino Viera).

При первом знакомстве с биографическими данными этого тренера сразу бросилось в глаза, что в википедии на многих языках у него указаны две даты рождения, хотя и в одном году.

Я плотно работал с сайтом atilio.uy, посвящённом целиком клубу Насьональ. На этом ресурсе тренер представлен в самом правильном варианте его полного имени и с верной датой рождения:

Обратите внимание на последнюю часть его имени — Freitas — это девичья фамилия его матери. Иногда встречается написание Fleitas, в некоторых архивных документах так и есть, но чаще идёт Freitas.

У тренера двойное имя — Ondino Victor, чаще всего его называли просто Ондино Вьера.

Однако практически во всех вариантах википедий — в 9 из 11 мною просмотренных — вы не найдёте второго имени Виктор, а уж Фрейтас тем более. Сплошь Ондино Леонель, а материнская фамилия и вовсе какая-то редкая — Паласерес.

Что удивительно, но на сайте familysearch, где и можно отыскать архивные документы, есть собранная ветка по Ондино Леонелю Вьера и нет такой ветки для Ондино Виктора. Вернее, ветка по Ондино Виктору была, а потом её один, вероятнее всего, уругваец переделал в Леонеля в 2022 году. Это я уже покопался в хронологии изменений по этой ветке.

Самое смешное, что причиной переименования стал оч-ч-ч-че-нь авторитетный ресурс — испанская версия википедии. Смешно. Эта испанская версия появилась в 2011 году, с неё потом все стали копировать и переделывать на своих языках. В 2010 вышла итальянская версия, но там не стали заморачиваться и везде пишут просто Ондино Вьера — и до сих пор. На польском тоже кратко, на немецком в тексте статьи кратко, а в табличке под фото снова вылез Леонель.

Пытаюсь до сих пор связаться с инициатором переименования, пока тишина. Как и в случае с другими поисковиками, кто формировал ветку по этому тренеру или по его родственникам.

Первый же не особо въедливый поиск на сайте familysearch показал, что есть Ондино Виктор Вьера, родившийся 10 сентября 1901 года в городе Мело в Уругвае. Указаны имена отца и матери. Откуда взялись Леонель и Паласерес — я и сейчас не знаю. Ни в одном из найденных архивных документов нет и намёка на такие имена — поразительно.

Известно, что Ондино Вьера 17 лет работал в Бразилии тренером. В 1943 году он возглавлял клуб Васко да Гама. В 1945 клуб выиграл чемпионат штата Рио, в первой половине 1946 выиграл ещё два турнира — всё это под руководством уругвайца.

И тут как гром среди ясного неба, накануне чемпионата штата 1946 года Ондино Вьера решил уйти с поста тренера и заняться каким-то другим делом, не связанным с футболом.

27 июня 1946 в газете A Noite (RJ) первая полоса была посвящена этой сенсационной новости. Даны два фото уругвайского тренера и его рукописный текст с объяснением своего решения.

Вот одно из фото с печатным текстом его объяснения под фото, на португальском:

Обратите внимание на последнюю строчку в подписи под фото — Ондино Виктор Вьера.

А вот и рукописный вариант этого объяснения, на испанском:

Собственноручно уругваец написал в конце послания: Ондино Виктор Вьера, 27 июня 1946.

«Я перестал работать тренером в „Васко“ не потому, что хотел уйти из „Васко“, а потому, что решил не работать футбольным тренером в 1946 году. Моя позиция не связана с личной неприязнью, ненавистью или обидой, которым нет места в моих чувствах. Я был другом и намерен оставаться другом людей в „Васко“. Хочу ясно дать понять, что мой жест означает лишь паузу в моей карьере, которая может быть временной или постоянной».

В следующем году Вьера тренировал Ботафого. И так далее без каких-то длительных перерывов в карьере.

Через 9 лет, в 1955 г. всё в тех же бразильских газетах было сообщение о том, что проработавший в клубах Васко да Гама, Ботафого, Флуминенсе, Палмейрас, Бангу, Атлетико Минейро тренер из Уругвая Ондино Виктор Вьера уезжает на родину, чтобы тренировать клуб Насьональ:

Как видим, уругваец как был Ондино Виктором, так им и остался. Никаких Леонелей…

Понятно, что и между этими годами, и ранее в бразильской прессе его двойное имя встречалось. Например, в Рио в 1952 вышел очередной (третий) выпуск Списка частных автомобилистов столицы Бразилии. А это более 600 тысяч фамилий, с указанием не только имени владельца, но и марки машины, и адреса, по которому авто зарегистрирован. Ондино Виктор Вьера владел легковым Студебекером. Адрес интересный — улица Пинейро Машадо, 92. В этом месте расположен стадион клуба Флуминенсе и Президентский дворец. Мы об этом дворце рассказывали — спартаковцы в ноябре 1959 посещали жену президента Бразилии, дарили ей модель Спутника.

Приведу лишь один архивный документ, где указано полное имя Ондино, дата его рождения и имена его родителей. Это документ о регистрации брака с Лиа Балего Годиньо в 1929 году.

Немного подсветил разными цветами текст архивного документа — желтым цветом выделены даты, голубым имена. Даты как и всегда в таких документах полностью написаны словами.

Документ датирован 11 мая 1929 года. Брак регистрировался между Ондино Виктором Вьера, родившимся 10 сентября 1901, отца которого звали Амаро Лино Вьера, а мать Паулина Аделаида Флейтас, оба уругвайцы.

Именно в этом документе фамилия матери написана как Флейтас, а не Фрейтас.

Супруга Лия Балего Годиньо 1904 г.р. по национальности уругвайка, но её отец Армандо Балего был бразилец, а её мать Теодора Годиньо уругвайкой.

В октябре 1930 у Ондино и Лии родился первенец Сесар Ней Вьера — это уже из другого документа сведение.

Между прочим, чем дольше работал в Бразилии Вьера, тем всё чаще и чаще в бразильской прессе его фамилию стали писать на португальский манер — Виейра (Vieira).

В блоге, посвящённом клубу Ботафого, уругвайца представили так:

Он был талантливым тренером. Ведь это именно он стал первым применять систему 4-2-4, отойдя от годами привычной «пирамиды» 2-3-5.

Впрочем, это не предмет данной статьи. Тренировал он 17 клубов за свою жизнь. Был у руля двух сборных — Парагвая в 1963 и Уругвая в 1966, в том числе и на чемпионате мира.

С ЧМ -66 связан и ещё один миф. Многие ресурсы авторитетно заявляют, что Ондино Вьера — тренер сборной Уругвая на мундиале — стал первым в истории Кубка мира тренером, у которого в команде играл его сын.

Под номером 18 в группе атаки в 3 матчах группового этапа играл 20-летний Мильтон Вьера:

Как пишут уругвайские историки, Мильтон был двоюродным племянником тренера сборной. Это значит, что Мильтон был сыном одного из двоюродных братьев Ондино Вьера.

Как выяснилось, у Ондино было два двоюродных брата, а может и больше. Точно при такой путанице восстановить картину сложно.

Знаю только, что отец Ондино, которого звали Амор Лино Вьера, умер в 1950 в возрасте 74 лет, и оставил после себя семерых детей, в том числе и ещё 4 сыновей. Ондино был самым старшим из них.

Разница в возрасте между тренером и игроком довольно приличная — 45 лет. На племянника как-то не очень тянет. У меня есть версия, что Мильтон был всё-таки внучатым племянником либо троюродным внуком (по возрасту). По-испански они пишут как sobrino segundo. Переводчик на компьютере может дать оба приведённых мною варианта на русском. Слово segundo обозначает «второй» — вторая ветвь в роду. Словом primo (первый) они называют двоюродных братьев (и сестёр). Sobrino — это племянник. В общем — есть нюансы.

Знаю, например, из аргентинской газеты, что 21-летний Мильтон в 1968 уже был женат — на 17-летней Марии Елене Дутра. В то время Мильтон подписал контракт с Бока Хуниорс и появился в аргентинской прессе:

А вот имена его родителей никак не поддаются поиску, чтобы понять, кем он был всё-таки — внуком или племянником. Но уж точно не сыном.

Сайт rsssf в разделе Кубка мира Родственники, в подразделе Отцы тренировали сыновей, первыми в списке указывает Ондино и Мильтона Вьера на ЧМ -66. Пообщался с автором этой страницы, сообщил ему об этой неточности. Он поблагодарил, но вот пока внести изменения не торопится. И другие ресурсы усиленно педалируют тему отца и сына в случае с уругвайцами Вьера. Не поддавайтесь провокации, это миф. А вот точную степень родства, возможно, удастся установить. По крайней мере, надежда на это есть.

На ЧМ -66 Ондино Вьера во главе 11 футболистов Уругвая выходил на первый матч своей команды против хозяев турнира англичан. Строй английских игроков возглавлял Альф Рэмзи (Рамсей привычнее):

Фотографий-то знаменитого тренера Вьера хватает. Не хватает только порядка на всяческих ресурсах с написанием его полного имени

ОНДИНО ВИКТОР ВЬЕРА ФРЕЙТАС (ONDINO VICTOR VIERA FREITAS)

Только с датой смерти тренера Ондино Вьера есть полное единодушие. Ондино Вьера умер на 96-м году жизни 27 июня 1997 года.