Матч «Насьональ» — «Спартак» 3 декабря 1959 в Монтевидео. Капитаны команд неизвестны. Уругвайцы произвели 4 замены вместо 3 и всё равно доигрывали матч вдесятером

вчера, 20:40

Продолжаем рассказ о турне московского Спартака в Южную Америку. Содержание предыдущих «серий».

В первой части были представлены все члены делегации Спартака.

Во второй статье вспомнили о Николае Озерове, который когда-то играл за дубль Спартака в воротах. И оставил прекрасные дневниковые записи о турне Спартака в 1959 году.

Третья часть была посвящена матчу Спартака с Фламенго и весёлой вечеринке обеих команд после матча.

В четвёртой части рассказано о благотворительном матче с клубом Атлетико Минейро в Белу-Оризонти.

Турне московского Спартака в конце 1959 г. после двух матчей в Бразилии продолжилось в Монтевидео, столице Уругвая. Из ноября в декабрь, из Бразилии в Уругвай.

В аэропорту Carrasco в 22 часа местного времени 30 ноября приземлился борт из Рио со спаратковской делегацией.

Признаться, до последнего момента на руках о матче в Монтевидео был лишь протокол матча, предоставленный Дмитрием Трифоновым, в виде набранного текста латиницей в Worde. Да был ещё один очень размытый скан из какой-то уругвайской газеты, также с протоколом и описанием голов. Я описание голов прочитать не смог, помог наш человек в Уругвае Иван Эгинссон. Правда, он и сам не смог разобрать текст, но помог ИИ. Да, были еще записи Николая Озерова и Игоря Нетто, плюс воспоминания Саркиса Овивяна.

Уругвайских источников крайне мало. Их газеты того времени ещё поискать надо в оцифрованом виде. Были ссылки, по которым ранее находил информацию — увы, сейчас они даже с ВПН не открываются.

Нашлась одна всего газета, которую ранее не смотрел, просто была сохранена ссылка. Вот эта ссылка и сработала.

Газета El Bien Publico (Общественное Благо в переводе, а совсем не про приличную публику) стала единственным источником информации. Ну, и, конечно, соцсети, сайты и блоги, посвященные клубу Насьональ. Сразу предупрежу — все сканы из указанной газеты весьма бледные, фото просто никудышные, но других пока нет.

Что удивило в освещении визита Спартака?

Николай Озеров в своих записях отмечает, что спартаковцев в аэропорту, не смотря на поздний час, встречала советская колония. «Колонией» их назвал Н.Озеров, кого он имел в виду — не ясно, служащих посольства и торгпредства или эмигрантов. Да плюс встречала их масса фото- и просто корреспондентов Только вот где все эти фото? Не видел ни одного. Но и смотреть, повторюсь, особо негде.

В Общественном Благе 1 декабря была заметка о прибытии советской делегации, безо всяких фото. Что удивительно — перечислены все члены делегации по должностям. Переводчик Смоленский был Олегом, а не Алексом, как у бразильцев. Но в списке было лишь 19 футболистов — не значился в этом списке Евгений Холмогоров. Вот теперь и думай — ездил он или нет в то турне?

Жили спартаковцы в отеле Ermitage, что в районе Поситос, у пляжей, у океана.

Как водится на следующий день была экскурсия по городу, другие обязательные в таких случаях встречи.

Если помните, то оба матча в Бразилии заканчивались вечеринками — в Рио совместно с игроками Фламенго, в Белу-Оризонти без игроков Атлетико Минейро.

А вот уругвайцы сделали всё наоборот. Они днём устроили небольшой фуршет, а вечером пригласили всю делегацию на природу, мы бы сказали «на шашлыки».

Это, кстати, зафиксировано и в заметке в газете. Но вот чего не было в газете, так это подробностей отдыха на всю катушку на природе. Но эта часть подробно расписана у Саркиса Овивяна.

Хотите верьте, хотите нет, но дело было так. К спартаковцам присоединились игроки Насьоналя. Атмосфера дружеская, слово за слово, дело дошло и до «зелёного змия». Наши сперва отнекивались. Потом, видя как уругвайцы без зазрения совести опрокидывают одну за одной, — и наши подтянулись. В общем, режим нарушили все. А завтра игра.

Матч был назначен на 21-30 в четверг, 3 декабря на стадионе Сентенарио в Монтевидео.

Небольшое отступление

28 ноября 1959 состоялся последний тур чемпионата Уругвая. Претенденты на титул Насьональ и Пеньяроль очков не потеряли и ноздря в ноздрю завершили двухкруговой турнир из 10 команд. Разность мячей не считали — на 20 марта следующего года назначили финальный матч.

В предпоследнем туре обе команды встречались в очном поединке. 22 ноября на Сентенарио минимально победил Насьональ. Был практически полный стадион, 70 тысяч зрителей. Тот матч судил Пабло Виктор Вага, он же будет судить и матч со Спартаком. Кстати, он же судил и финальный матч в марте 1960 года.

После 28 ноября из клуба Насьональ в распоряжение сборной Уругвая отбыли 5 основных игроков из всех линий: вратарь Роберто Соса, защитник Орасио Троче, полузащитники Рубен Гонсалес и Хуан Месиас, нападающий Гильермо Эскалада.

С 5 по 25 декабря в Эквадоре проводился турнир Копа Америка. Это был уже второй в том календарном году турнир Копы, его назвали экстра.

Кстати, спартаковцы присутствовали на матче двух составов сборной Уругвая перед отбытием в Эквадор.

Все 5 игроков Насьоналя в Эквадоре сыграли во всех 4 матчах сборной, без замен, Эскалада забил 2 гола. Уругвай выиграв 4:0 у хозяев, 3:0 у Бразилии и 5:0 у Аргентины. В последнем туре, уже недосягаемые для конкурентов, сыграли вничью 1:1 с Парагваем.

Знакомтесь, чемпионы Южной Америки конца 1959 года:

В верхнем ряду стоят 4 игрока Насьоналя. Нападающий Гильермо Эскалада был темнокожим, он сидит крайним справа.

В верхнем ряду слева направо тренер Хуан Карлос Кораццо, Хуан Карлос Месиас, Рубен Адан Гонсалес, Марио Мендес (клуб Sud America), Орасио Флорентин Троче, Алсидес Сильвейра (Sud America) и Роберто Эдуардо Соса.

Кстати, из Пеньяроля не было ни одного игрока в той сборной. Между прочим, для 24-летних вратаря Сосы и защитника Троче это были первые игры за сборную. Оба были в составе Уругвая на двух мундиалях (1962 и 66 годы), Троче закончил играть в 1969, а вратарь захватил и начало 70-х. Троче свой последний матч за сборную сыграл на ЧМ -66, в четвертьфинале заехал в ухо Уве Зеелеру, за что и был удалён с поля.

Вот без таких футболистов предстояло сыграть Насьоналю против Спартака.

Для справки. На матч Насьональ — Пеньяроль было продано более 48 тысяч билетов. Сумму сборов разделить на это число купивших билеты — средняя цена билета была 2,6 песо.

А вот на матч со Спартаком цена на билет взлетела вверх, составив почти 5 песо.

Уже после матча футбольный обозреватель уругвайской газеты посетовал, что слишком задирают цену на матч. Процитирую его: «Что касается цен на билеты, также есть надежда на более реалистичный подход. Недопустимо, чтобы цены были заоблачными для команд чемпионского уровня, в то время как для матчей с участием команд, состоящих в основном из резервистов и представляющих собой второсортную силу, эти цены неоправданно высоки».

Отмечу, что в протоколах в уругвайских газетах всегда публиковали три числа: число купивших билет в кассе до матча, общий сбор за билеты и количество зрителей. Количество зрителей было всегда больше числа купивших билеты — люди ходили по сезонным абонементам, клубным картам и т.п. На «эль классико» 22 ноября из 70 тысяч зрителей на Сентенарио более 21 тысячи прошли именно по клубным картам.

К слову, цена на билет на финальный матч сезона 59-го года, который состоялся 20 марта 1960, составляла в среднем 3,5 песо.

В газетной заметке, где говорилось о фуршете (ланчем они назвали), а потом и основательном обеде для Спартака, отмечено также, что от клуба Насьональ в распоряжение команды Спартак на весь день 3 декабря были прикомандированы два кинезиолога-реабилитолога, и были даже названы их имена — Альфредо Гандуслиа и Бонифасио Онега.

Что же было не так с тем самым пикником и возлияниями? Со слов Саркиса Овивяна зачинщиками возлияний были «липовые» игроки Насьоналя. Никого из тех, кто выпивал со спартаковцами накануне, в составе Насьоналя на игре не было. Это была такая изощрённая уругвайская хитрость — «це понятые, це подставные…»

В день матча над Монтевидео разразилась гроза и прошёл страшный ливень. Поле было основательно раскисшим. Но играли на нём обе команды, условия одинаковы для всех. А в советском футболе бытовала и такая присказка: «Кто не пьёт, тот не играет».

Вот и протокол матча из газеты:

Обращаю внимание на несколько фактов. В скобках после фамилий указан номер игрока. Для уругвайцев, вышедших на замену, номера почему-то не указаны.

Кто был капитаном каждой из команд из газеты не ясно — не указывали.

Игоря Нетто уругвайские газеты упорно ставили среди защитников, в наших газетах Нетто как и всегда, был в полузащите.

Фото Спартака перед матчем. Тут лиц не разобрать, но зато ясно видно, что вместе с командой фотографировались двое местных специалистов, у одного из которых на футболке на груди можно различить большой круг, внутри которого проглядывается буква K (кинезиолог):

Да, качество никудышное. Ивакин узнаётся по форме и росту. Сергей Сальников в нижнем ряду слева, после уругвайца. Над ним, несомненно, Игорь Нетто. После Сальникова, скорее всего, Маслёнкин. С мячом Ильин, далее Исаев. По идее, внизу справа должен быть кто-то коренной спартаковец. Но похоже, что крайний справа на фото присел спартаковец из Еревана — Саркис Овивян. В верхнем ряду слева стоит Солдатов. По центру стоит очень похожий на Понедельника. По обе стороны от Виктора Корнеев и Крутиков. По причёске узнаваем Крутиков, он ближе к Ивакину.

А кто из двух уругвайцев Бонифаций, а кто Альфредо — это уже из неосуществимого.

Ни у кого из нижнего ряда никаких вымпелов не видно (это на предмет выявления капитана). В газете до матча, где про фуршет и обед, сказано, что на фуршете капитаны команд обменялись вымпелами. В газете с отчётом о матче (почти вся полоса, включая 4 фото) слово «капитан» встретилось лишь однажды. Но к этому мы ещё подойдём.

Самое время познакомиться с футболистами уругвайского клуба поближе. В Уругвае в течение календарного года основные клубы проводят кроме чемпионата страны ещё два турнира. Основной чемпионат играется с июля-августа по ноябрь-декабрь, практически без пауз, игры в субботу-воскресенье. Если приезжают иностранные команды, то с ними матчи проводят среди недели: так было в 1957 с московским Динамо, в 1958 с мадридским Реалом. А в 1959 чемпионат уже закончили, так как сборной нужно было готовиться и участвовать в Копа Америка.

В апреле-мае 4 лучших уругвайских клуба по итогам прошлогоднего чемпионата страны разыгрывают так называемый Четырехугольный турнир (Campeonato Cuadrangular AUF), в один круг.

В мае-июне в Уругвае играют так называемый Campeonato Competencia (просто Соревнование). Это те же 10 команд первого дивизиона в один круг разыгрывают этот приз. В 1959 победителем этого Соревнования стал Насьональ. Вот фото чемпионского состава:

Пятеро футболистов на этом фото играли со Спартаком. В верхнем ряду с левого края стоит полузащитник Карлос Диего Кольясо (24 года). С мячом в руках стоит Эмилио Вальтер Альварес (20 лет) — защитник, но со Спартаком играл в центре полузащиты. С четырьмя остальными игроками верхнего ряда вы уже знакомы — игроки сборной на Копа Америки в декабре 1959.

В нижнем ряду — нас интересуют трое нападающих. Второй слева, с мячом под коленом — это Эктор Родригес (24 года). Следом Вальтер Гомес, терзавший наших защитников все 75 минут, которые он провёл на поле. 17 декабря 1959 этому нападающему исполнилось 32 года, за сборную Уругвая он сыграл в 4 матчах в середине 40-х. Крайний справа — это парагваец Хуан Анхель Ромеро, левый вингер, которому в конце декабря того же 1959 стукнет 25.

20-летний Альварес был признан лучшим игроком в составе Насьоналя. Этот темнокожий футболист уникальный в истории футбола Уругвая: он сыграл более 500 матчей за клуб Насьональ, до сих пор рекорд. В честь 30-летнего Альвареса в декабре 1969 был организован матч на стадионе Сентенарио между Насьоналем и Остальная Америка. Он играл за клуб до 1970 года. На ЧМ -62 он сыграл во всех 3 матчах, а на ЧМ -66 просидел в запасе.

На фото Альварес с персональным трофеем как раз в день матча в его честь в 1969:

По всей видимости, если верить википедиям, Альварес единственный из уругвайцев, в честь которого устроили подобный матч. После этого памятного матча Альварес сыграл ещё почти в 50 за клуб.

В воротах против Спартака у Насьоналя стоял Хуан Карлос Кардиналь (25 лет). В сборную на игры на Копа Америка был вызван Роберто Соса. А вот в последних 7 турах чемпионата Уругвая 1959 в воротах Насьоналя неизменно стоял Кардиналь, пропустил всего 1 гол в тех матчах (это часть октября и весь ноябрь).

Так выглядел вратарь Кардиналь:

За сборную Уругвая Кардиналь не играл ни разу.

В защите у Насьоналя играли Хулио Авальос (27 лет) и Эдельберт Ди Фабио (25). Авальос был новичком в клубе, ни в одном официальном матче в 1959 он не играл, только в товарищеских. Вот и со Спартаком его поставили в основе:

Ди Фабио, напротив, играл в основе в последних 9 турах чемпионата страны 1959 года:

В полузащите со старта играл 23-летний Хорхе Родригес Андраде, не так часто игравший вообще:

Нигде не указано, что этот Андраде являлся родственником Виктору Родригесу Андраде, чемпиону мира 1950, племяннику чемпиона мира 1930 Хосе Леандро Андраде. Хотя внешне вроде похожи и Виктор, и Хорхе.

На 85-й минуте матча Хорхе Андраде получил травму. Доктора выбежали на поле, пытались подремонтировать его, но все усилия оказались напрасными — играть Андраде дальше не мог. А ведь к тому времени обе команды уже провели по 3 разрешённые замены. Далее так, как написано в газете — капитан гостей вмешался и дал согласие арбитру встречи на ещё одну замену у соперника. Это как раз тот случай, когда в отчёте встретилось слово «капитан» — ни фамилии, ни имени не было упомянуто. У нас принято считать, что капитаном был Игорь Нетто. Вероятнее всего, у Насьоналя капитаном был самый возрастной игрок Вальтер Гомес — но к 85-й минуте Гомеса уже не было на поле.

Вместо Андраде на поле выпустили защитника Эдуардо Гролья (27 лет):

Этот защитник активно играл за клуб в 1954-55 годах, потом реже, в 1957-58 вообще ни в одном официальном матче не участвовал, в 1959 у него всего 1 матч в чемпионате страны.

Два гола в ворота Спартака забил правый крайний 20-летний Эктор Сальва. Он с 1958 в клубе. Играл в основе в 8 последних матчах в чемпионате Уругвая 1959, забил 3 гола, в том числе дубль в ворота клуба Серро 14 ноября. Чуть ранее у него был дубль в товарищеском матче, причём Сальва забил после выхода на замену. Дубль Спартаку стал его последним в Насьонале, играл там он до февраля 1962.

В сборной Уругвая Сальва стал играть с 1960, с большими перерывами. На его счету 1 матч на ЧМ -66 против Германии в четвертьфинале. Последний матч в футболке национальной команды у Сальва был в июле 1967 году, причём в тот месяц играл и за первую сборную, и за вторую. В сборной забил всего 1 гол в 1966 против Парагвая.

Эктор Родригес был основным игроком последние два-три сезона, в завершившемся чемпионате страны провёл почти все матчи, забил 3 гола. На 65-й минуте матча со Спартаком Родригес был заменён. В Спартаке также была произведена замена в это время.

Вместо Эктора Родригеса вышел центральный нападающий Петронило Акоста. Этому парню в последний день ноября исполнилось только 19 лет. В основе он провёл два предыдущих матча, т.е. играл в двух последних турах чемпионата — это были его первые официальные матчи за клуб.

Спартаковцы также на 65-й мин произвели замену — вместо олимпийского чемпиона Анатолия Исаева вышел 20-летний Игорь Численко.

Следующий момент для замен наступил через 10 минут. На 75-й мин у Спартака вышел Иван Мозер вместо другого олимпийского чемпиона Анатолия Ильина.

А у Насьоналя были заменены сразу двое. Вместо Вальтера Гомеса вышел ещё один 19-летний форвард — аргентинец Эктор Гауна. В клубе он только с 1959 года, в чемпионате Уругвая сыграл только в 3 матчах (в основе), голов не забивал. Зато сыграл до этого в 5 товарищеских и забил 3 гола. Вот и Спартаку Гауна забил 2-й гол.

Гауна был рослым игроком:

Подпись к фото выше идёт справа налево, не перепутайте.

В стартовом составе, в отсутствии сборника Эскалады, на левом фланге вышел Хорхе Феррери. Это ещё один 19-летний игрок в Насьонале. Матч со Спартаком был всего вторым у него за Насьональ, первым в основе. Официальных матчей за клуб он не сыграл в ту пору.

Вместо Феррери на 75-й мин вышел 24-летний Рауль Нуньес. Этот правый инсайд заиграл в Насьонале ещё 18-летним. В сезоне 1958 он забил в ворота клуба Феникс 5 голов подряд. В сезоне 1959 сыграл только в 2 матчах чемпионата страны (в августе и сентябре), голов не забивал.

Первый гол был забит ближе к 20-й минуте игры. В отчёте Советского спорта и в уругвайской газете сказано, что Вальтер Гомес, Эктор Родригес и Эктор Сальва на правом краю разыграли нехитрую комбинацию. Последовал навес в центр штрафной, где Маслёнкин головой выбил мяч вновь на правый фланг атаки уругвайцев. Мяч попал в ноги Сальва, который, находясь в штрафной в непростой ситуации, смог ударить по воротам сильно и над вратарём. Мяч попал в перекладину и затем в ворота. В Советском спорте написано, что Сальва «точно и спокойно» посылает мяч в ворота.

В заметках Николая Озерова есть другие нюансы этого эпизода, которые объясняют раннюю замену у Спартака.

Н.Озеров пишет, что мяч в середине поля потерял Корнеев, и Сальва «ударом под перекладину открывает счёт». Уругвайская газета настаивает на том, что Сальва нанёс мощный удар средней высоты.

Есть фото, кажется, этого гола. Это фото было в отчёте после матча. А номере чуть позднее было ещё одно фото, в подписи к которому утверждается, что это первый гол. Но, видимо, газетчики ошиблись — то был 3-й гол.

Итак, первый гол, отскок от перекладины:

Подпись к фото гласит: «Превосходство, которое „Насьональ“ демонстрировал и постепенно укреплял с каждой минутой, окончательно закрепилось в этом эпизоде, когда вратарь „Спартака“ Ивакин тщетно нырнул, и мяч, посланный Сальва, залетел в сетку, подчеркнув неожиданность действия нападающего и запоздалую реакцию Ивакина».

Всё-таки поближе надо дать лица двух активных участников той атаки Насьоналя:

Кстати, Вальтер Гомес несколько сезонов между играми за Насьональ провёл в Италии, в основном в клубе Палермо.

Как видим замена на 36-й минуте у Спартака была обоснованной. Алексей Корнеев во втором матче в Бразилии играл во втором тайме, заменив Юрия Войнова. Теперь киевлянину пришлось срочно войти в игру, чтобы купировать нервозность в центре поля. Отчасти ему это удалось. Конец первого тайма и первая половина второго прошли с некоторым порывом Спартака. Правда, кпд их действий был почти на нуле.

Ещё одно фото из уругвайской газеты:

Приведу вновь перевод подписи к этому фото: «Вальтер Гомес, опекавший Солдатова, получил пас от Ромеро и, имея мяч под ногами, быстро ворвался в штрафную площадь „Спартака“, чтобы нанести низкий удар, попавший в правую штангу. Отскок мяча был отбит Ивакиным за пределы поля. Универсальность Вальтера Гомеса оказалась проблемой, которую россияне не смогли решить, поскольку вся их оборонительная мощь основана на скорости, качестве, которое в данном случае оказалось неэффективным».

Надо сказать, в этой уругвайской газете был толковый футбольный обозреватель. Его имя Серхио Декаукс. Думаю, обстоятельные подписи под каждым фото также его.

Упомянутый парагваец Ромеро также достоин «показаться» поближе:

В газетном отчёте после матча было и ещё одно фото момента матча:

На этом фото сразу угадывается Игорь Нетто на переднем плане. А подпись к фото и подробна, и характерна для того матча: «Солдатов, проявив похвальную стойкость, сумел остановить и отбить мяч, который, подхваченный Вальтером Гомесом, неизбежно должен был попасть в сетку, поскольку вратарь Ивакин нырнул в другую сторону. За спиной защитника Нетто оставался наготове, блокируя возможный проход Сальвы. И защита, и нападающие России постоянно использовали свои тела, оставаясь в рамках допустимых норм».

Обозреватель уругвайской газеты очень точно подметил в своих заметках о матче, что спартаковцы очень сильно увлекались персональной защитой. Центральный защитник Маслёнкин, бросая свою зону, уходил вслед за Гомесом в любую сторону от центра, оголяя линию обороны.

Скорость спартаковцев была большой, а пасы неточные. И как метко описывал обозреватель — нужна не скорость как таковая, а ритм игры. А вот этого у Спартака вообще не было.

Во втором тайме Овивяна перевели с правого края на левый, Ильин стал играть справа. Было много движения, но завершающих ударов почти не было, много потерь. Сальников очень часто падал, едва получая пас от партнёров.

Почти час игры счёт держался минимальным. А вот в последние 5 минут случился провал, в основном из-за нелепых ошибок Ивакина.

На 85-й минуте, после четвёртой замены у Насьоналя, тот же Ромеро овладел мячом в центре поля, продвинулся вперёд и выдал отличный пас налево, на набегавшего Гауну. Он в одно касание сыграл с Нуньесом и оказался за спинами спартаковской линии обороны, увлёкшейся поддержкой своей атаки. Гауна, не входя в штрафную, перебросил вышедшего неосмотрительно вперёд Ивакина. Мяч летел в дальний угол, угодил в штангу, отскочил почти вдоль линии ворот. Ивакин сориентировался, бросился и парировал удар — но, как оказалось, мяч уже пересёк линию ворот. Арбитр Пабло Вага зафиксировал взятие ворот.

За две минуты до конца уже Гауна подобрал мяч в центре, двинулся к воротам Спартака, обошёл и Маслёнкина, и Крутикова, и дал пас поперёк поля на Сальву. Ивакин выскочил на перехват, но нерасчётливо. Сальва перебросил мяч через вратаря и забил гол. Однако, сам нападающий, не совладав со скоростью, врезался в стойку. Травма была серьёзная, матч Насьональ доигрывал вдесятером.

В заметках Н.Озеров утверждает, что Сальва не по своей воле врезался в штангу — преследовавший его Маслёнкин поспособствовал.

Уругвайская газета отметила у спартаковцев лишь Овивяна за его активность.

Я уже говорил, что было и ещё одно фото, якобы первый гол Сальва. Но там мяч летел под перекладину, был прыжок Ивакина. А на этом фото очень похоже что 3-й гол в матче:

Здесь через Ивакина падает Гомес. К сожалению, совсем не видно разметки поля. В одних текстах утверждается, что вратарь выскочил чуть-ли не к линии штрафной. Тогда какая необходимость была у Сальвы бежать с мячом все 16 метров до линии ворот, чтобы потом врезаться в стойку? Возможно, линия вратарской — но это совсем не «далеко», это зона активной работы вратаря.

Не понятно в целом в этом моменте. Но все признаются, что это был самый интересный момент матча.

Игорь Нетто в своих воспоминаниях о турне в Огоньке, сетовал, что эти 3 пропущенных гола на Сентенарио совсем не такие, как на Маракане от Фламенго: в Рио были «трудовые» голы, а в Монтевидео трижды начинали с центра поля после грубеших своих ошибок…

В общем, на Ивакина свалили вину за проигрыш. В следующем матче, уже в Колумбии, решено, что ворота будет защищать динамовец Владимир Беляев.

Уругвайская газета El Bien Publico хоть и оказалась единственным источником, но весьма информативным.

Перед матчем на страницах газеты было ещё 3 фото спартаковцев.

Во-первых, вспомнили матч Спартака с Васко да Гамой в Москве в 1957 году. На фото Сергей Сальников забивает единственный гол в матче. Но это не то фото, что у нас известно, а с другого ракурса. Качество всё такое же никудышное.

Это известное у нас фото:

А это фото в уругвайской газете от 3 декабря 1959, момент тот же, из 1957 года:

Чётко видны лишь номера на футболках.

Было также фото тренировочной игры спартаковцев на снегу в Москве:

Посыл такой — Спартаку не страшна ни жара, ни холод.

И было фото Ивакина (после матча с Фламенго), который был отмечен прессой, хоть и пропустил 3 гола:

Фото не с Мараканы, конечно. Сказано в подписи, что это фото с матча против Динамо (Москва) в чемпионате СССР .

Тренером Насьоналя в то время был 58-летний Ондино Вьера. Сам в профессиональный футбол не играл. Стал тренером в 27 лет. В Насьональ пришел в 1930, в 1933 выиграл первый чемпионат страны с клубом. Затем несколько сезонов тренировал аргентинский Ривер-Плейт, который дважды стал чемпионом страны. Потом 17 лет тренировал бразильские клубы. Именно Вьера первым стал практиковать систему 4-2-4, которую потом перенял Висенте Феола. Бразильские клубы Флуминенсе (трижды), Васко да Гама, Атлетико Минейро становились под его руководством чемпионами штатов. В 1955 вернулся в Уругвай и возглавил вновь Насьональ, работал почти до конца сезона 1960 года.

Ондино Вьера приводил к чемпионству парагвайский клуб Гуарани, параллельно тренируя сборную Парагвая в 1963-64. Затем руководил сборной Уругвая на ЧМ -66, в команде на мундиале играл и его сын Мильтон.

Ондино Вьера (Уругвай):

Арбитр встречи Насьональ — Спартак Пабло Виктор Вага, как уже говорилось в самом начале, судил финальный матч чемпионата Уругвая 1959 между Пеньяролем и Насьоналем 20 марта 1960 года. Это был резонансный матч, особенно резонансным выдалось судейство.

Большую часть того решающего матча счёт оставался 0:0. На 78-й минуте Луис Кубилья наконец счёт окрыл — Пеньяроль повёл. Но тут же на поле вспыхнула драка. Арбитру пришлось удалить сразу 8 футболистов — по 4 из каждой команды, у Насьоналя пошли в душ Карлос Д. Кольясо, Рубен Гонсалес, Вальтер Гомес и Гильермо Эскалада. В концовке Пеньяроль забил ещё один гол и стал чемпионом.

Уругвайский арбитр Пабло Виктор Вага (Pablo Victor Vaga Albergati) судил и другие матчи, в том числе и Кубка Либертадорес, и отборочные к ЧМ -62. Но именно эти 8 удалений болельщики помнят хорошо.

На фото Пабло Виктор Вага и два лайнсмена перед матчем 20 марта 1960:

На матче со Спартаком лайнсмены были совершенно другие.