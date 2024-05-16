ЭСК: «Гол Нгамалё в ворота „Балтики“ засчитан правильно»

ЭСК считает, что гол нападающего «Динамо» Муми Нгамалё в ворота «Балтики» засчитан верно, несмотря на фол защитника Фабиана Бальбуэна на латерале Роберто Фернандесе:
Судья правильно засчитал взятие ворот ФК «Балтика» на 99-й минуте матча.
Контакт, произошедший перед взятием ворот между Бальбуэна и Фернандесом, по мнению всех членов комиссии, был игровым и не являлся наказуемым.
Атакующий игрок, находившийся почти неподвижно, не совершает наказуемого движения ногами или руками в сторону соперника.
Контакт, произошедший с телом обороняющегося игрока, является обычным футбольным контактом, который произошел в результате движения игроков, без существенного влияния на игру в мяч или контроль мяча.
Ввиду того, что действия атакующего игрока не являлись очевидно наказуемыми, комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот ФК «Балтика» и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию.
Времени добавили ещё относительно немного (+7), игра была жёсткой, особенно во втором тайме. Народ, соответственно, много валялся.
Третий гол был забит в начале 99' в ходе последней атаки Динамо, переиграли компенсированное время минуту с копейками- позволять закончить последнюю атаку, даже и с некоторым переигрыванием компенсированного- обычная судейская практика, соответствующая рекомендациям ФИФА.
Времени добавили ещё относительно немного (+7), игра была жёсткой, особенно во втором тайме. Народ, соответственно, много валялся.
Третий гол был забит в начале 99' в ходе последней атаки Динамо, переиграли компенсированное время минуту с копейками- позволять закончить последнюю атаку, даже и с некоторым переигрыванием компенсированного- обычная судейская практика, соответствующая рекомендациям ФИФА.
слишком противоречив, но сейчас таковы правила, так что гол Муми законен.
Скандал с Реалом помню конечно, этот случай как раз и вобрал в себя все
недостатки практики компенсации компенсированного.
Но насчёт "раньше было правильнее"- отнюдь не уверен..
Ты же не можешь не помнить, в какую тягомотину при желании иные могли превратить чуть ли не весь второй тайм при помощи многообразных затяжек времени, а это было, на мой взгляд, всё же противнее сегодняшних вольных судейских трактовок.
слишком противоречив, но сейчас таковы правила, так что гол Муми законен.
Скандал с Реалом помню конечно, этот случай как раз и вобрал в себя все
недостатки практики компенсации компенсированного.
Но насчёт "раньше было правильнее"- отнюдь не уверен..
Ты же не можешь не помнить, в какую тягомотину при желании иные могли превратить чуть ли не весь второй тайм при помощи многообразных затяжек времени, а это было, на мой взгляд, всё же противнее сегодняшних вольных судейских трактовок.