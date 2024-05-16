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ЭСК: «Гол Нгамалё в ворота „Балтики“ засчитан правильно»

вчера, 23:40
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЭСК считает, что гол нападающего «Динамо» Муми Нгамалё в ворота «Балтики» засчитан верно, несмотря на фол защитника Фабиана Бальбуэна на латерале Роберто Фернандесе:

Судья правильно засчитал взятие ворот ФК «Балтика» на 99-й минуте матча.

Контакт, произошедший перед взятием ворот между Бальбуэна и Фернандесом, по мнению всех членов комиссии, был игровым и не являлся наказуемым.

Атакующий игрок, находившийся почти неподвижно, не совершает наказуемого движения ногами или руками в сторону соперника.

Контакт, произошедший с телом обороняющегося игрока, является обычным футбольным контактом, который произошел в результате движения игроков, без существенного влияния на игру в мяч или контроль мяча.

Ввиду того, что действия атакующего игрока не являлись очевидно наказуемыми, комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот ФК «Балтика» и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 11:00
Удобная позиция у ЭСК!...Если клуб не подал апелляцию-значит все хорошо ("НЕТ ТЕЛА-НЕТ ДЕЛА")..как по мне..эти тунеядцы от тура до следующего тура обязаны просматривать сами все игры и выносить свой вердикт на правомерность того или иного решения судейской бригады...
Capral
Capral
сегодня в 10:06
Со мной, он дискутировал.
Балтика, так выиграет у Зенита, как я- стану молодым и здоровым.

Ничего, Краснодар Зениту не обеспечит, поскольку, Зенит обречён, в силу бездарности своего тренера.

Несмотря на то, что я, уже много лет, сознательно отказался от боления за Динамо, на сегодня, мой, некогда любимый и родной клуб, больше других достоин чемпионства!!! И, никакого возмездия не будет.
Интерес
Интерес
сегодня в 09:26
С кем бедолага Баск дискутирует???Какие-то невидимые оппоненты.
И так понятно :Умерла так умерла!
Но вот случится так,что "Балтика" обыграет "Зенит" в Кубке,а "Краснодар" обеспечит победу "Зениту" в чемпионате,и это будет отложенное возмездие юбилейному "Динамо".
6q7jwhwkgnsv
6q7jwhwkgnsv
сегодня в 05:49
Вот так просто взяли и отмазали судью.
баск
баск
сегодня в 02:25
Взаимно. Спок ночи
баск
баск
сегодня в 02:15
А, да, какой-то такой случай с заменой формы я смутно вспоминаю, смешно было..))
баск
баск
сегодня в 02:04, ред.
Это конечно, в советское время в еврокубках все болели за наших, независимо от клуба.
Но это ведь, по-большому счёту, и сейчас почти также
баск
баск
сегодня в 01:56, ред.
Ну, я про один мяч не именно из 78 года.
Вероятно это было раньше, давнЕе. Запомнилось только, что это была телетрансля из Тбилиси, хозяева выигрывали у кого-то, мяч улетел в район 10-го примерно ряда, и его зрители пустили по ряду вдоль всей чаши и так и не отдали.

Судейка и зафиксировал окончание. А оставалось, кажется, минуты 3-4, если не больше
баск
баск
сегодня в 01:43
Так ведь тогда правила компенсированного времени ещё вроде не было..

А случались и совсем анекдотичные вещи.
Когда этого правила не было и к тому же играли одним мячом.
Остаётся несколько минут, команда-хозяин поля ведёт в счёте, мяч улетает в аут на трибуны..

И болельщики долго не отдают его в поле, вплоть до нескольких минут)
Время матча и истекает. Всё, судья- свисти..))
pq9r988uk2yq
pq9r988uk2yq
сегодня в 01:24
Ну а толку??
баск
баск
сегодня в 01:19, ред.
Конечно вопросы имеются, сам подход в виде добавления к компенсированному
слишком противоречив, но сейчас таковы правила, так что гол Муми законен.

Скандал с Реалом помню конечно, этот случай как раз и вобрал в себя все
недостатки практики компенсации компенсированного.
Но насчёт "раньше было правильнее"- отнюдь не уверен..

Ты же не можешь не помнить, в какую тягомотину при желании иные могли превратить чуть ли не весь второй тайм при помощи многообразных затяжек времени, а это было, на мой взгляд, всё же противнее сегодняшних вольных судейских трактовок.
баск
баск
сегодня в 00:58
Чего его видеть-то, Витя? В инете полно обзоров матча, в том числе и этот эпизод, ищи и обрящешь..))
Времени добавили ещё относительно немного (+7), игра была жёсткой, особенно во втором тайме. Народ, соответственно, много валялся.

Третий гол был забит в начале 99' в ходе последней атаки Динамо, переиграли компенсированное время минуту с копейками- позволять закончить последнюю атаку, даже и с некоторым переигрыванием компенсированного- обычная судейская практика, соответствующая рекомендациям ФИФА.
Гость
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