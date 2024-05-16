ЭСК: «Гол Нгамалё в ворота „Балтики“ засчитан правильно»

ЭСК считает, что гол нападающего «Динамо» в ворота «Балтики» засчитан верно, несмотря на фол защитника на латерале Роберто Фернандесе:

Судья правильно засчитал взятие ворот ФК «Балтика» на 99-й минуте матча.