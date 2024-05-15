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Команды АПЛ проведут голосование за отмену VAR со следующего сезона

вчера, 20:09

Клубы Английской Премьер-Лиги проведут голосование за отмену VAR с сезона 2024/25.

Официальное предложение об этом выдвинул «Вулверхэмптон». Оно будет рассмотрено на ежегодном собрании всех команд чемпионата Англии, которое состоится 6 июня.

Для принятия любого изменения правил требуется 2/3 голосов или же голоса четырнадцати из двадцати представителей клубов АПЛ.

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Вулвз
Перевод с nytimes.com Фото: Сайт АПЛ
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 01:32
Не VAR нужно отменять, а судей жестко наказывать за ошибки! Судьи АПЛ это что-то с чем-то!!! Ошибаются часто, уровень судейства слабый, совершают много ошибок влияющих на результат той или иной команды....до сих пор бесит отчет судей на VAR в матче Ньюкасл - Арсенал, которые после многократного просмотра засчитали гол,а в отчете записали так....(несмогли найти нужного ракурса, что бы подтвердить ошибку судьи в поле)....смех да и только
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:14
На самом деле без вар сколько было забито голов с офсайда и сколько было не поставленных и поставленных ошибочно пенальти. Т.е. вар сделал голы более справедливыми и скорее всего клубы проголосуют ЗА ВАР. Но без ВАР смотреть интереснее и динамичнее, пусть и с ошибками рефери. Ошибки это часть футбола, что тренеров, что игроков, что президентов клубов, что судей.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:21
Поддерживаю это предложение Вулверхэмптона. Давно пора отменить ВАР, все равно от него толку нет, судейские ошибки с введением ВАРа не прекратились, получается, что ВАР - это пустая трата денег и времени. Фанатам придется принять то, что футбол невозможен без ошибок и смириться с этим. Ошибаются все: игроки, тренеры и судьи не исключение.
рже
рже
вчера в 21:57
Надо отменять этот вар на х..., и оффсайд, зачем?футбол будет интересней, ну забил игрок сантиметр рука в офсайде и что?, не было красиво?
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:45
Какая дичь и мракобесие. Все равно что голосовать за возвращение к керосиновым лампам и отмену электричества.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:33
ВАР нужен. Без ВАР немало "Анри" играя рукой будут выводить команду дальше, а "ирландцы" будут вылетать. Просто ВАР надо правильно использовать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Вар нужен. И то, что инициатор её отмены - Волки, а не к примеру Сити, показательно.
Ведь голы из метровых оффсайдов и руки Бога - для дворовых кудесников мяча и бабушек у подъезда, которым такие премудрости до лампочки... А профи должны играть по правилам, и правила должны Быть в реале.
Другое дело - нет спроса со стороны банды небритого словенца из Ньона и лысого шарлатана из Цюриха за вопиющие ляпы и откровенные провалы игр, влекущие коверканье результата и последующее копьёломательство болельщиков.
И самое парадоксальное - ни у кого нет права поднимать и оспаривать некомпетентность и предвзятость судейства..., более того, кто разевает рот, тот очередной Сальвадор Альенде.

Когда нет ответственности, тогда любое дело можно довести до абсурда и вседозволенности, что сейчас поголовно в еврокубках и нац. футбольных первенствах и происходит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:59
это понятно, что система не будет отменят.слишком много вложено.
много в бизнесе повязано
pomor45
pomor45
вчера в 20:43, ред.
Сначала появления идеи ВАР я был ярым её сторонником. Считал, что эта система будет хорошим подспорьем судьям выносить для выявления нарушений и поможет им выносить более справедливые решения. В этом практически не ошибся, но, вместе с тем, увидел другую сторону системы, проявившуюся на практике. Судьи получили высокоточный инструмент, а у игроков его нет. Получается, образно говоря, что судья вооружён микрометром при определении того же офсайда, а игрок должен ориентироваться на поле на глазок. Судья высматривает нарушение по нескольку минут, с помощью целой компании, а игрок один и на всё про всё у него мгновение. Это крайне неравноценные условия. Поэтому сейчас я против ВАР на поле . Футбол - игра человеческая, не роботы электронные, вооруженные контрольной техникой, играют, а живые люди, так пусть и судит их живой человек без технических средств. Человеческий фактор усилится? Так это тоже составляющая человеческой игры. А, вот, при разборе претензий к судейству на комиссиях технические средства вполне допустимы, но только, как средство для совершенствования правил и установления отсутствия (присутствия) умышленных действий судьи, а не для преследования судьи по любому неправильному решению.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:40
при том я понимаю и сторонников вара.
коррупция есть и в футболе, как и в любом сфере.
уверен, если вар убрать, судьи начнут закрывать глаза на явные нарушения,
когда одинаковые эпизоды трактуют по разному, но часто в пользу топ клубов.
беспредел был есть и будет.
а судей прощали за человеческий фактор.
давай вспомним как все началось.
и если углубиться в историю, так сказать, ко времени когда это только продвигалось, те кто топил за это нововведение, в основном делали упор на нарушения в штрафной.
типа "вот, сыграл рукой, а арбитр не увидел.." тогда казалось, что это раз и навсегда устранит ошибки судей, и футбол наконец то станет более честным.
хотели по справедливости, но сделали еще большой беспредел)))
мы стали злее. и циничнее.
да, с появлением ВАР мы стали еще злее, потому что начали понимать, что никаких оправданий этим решениям уже нет.
если мы не будем совершать ошибок, мы перестанем ими быть.
нет идеальных людей, и потому мир хорош в несовершенстве.
и в этом и заключается прелесть игры футбол == в ошибках.
если в футболе их не будет, то он превратиться в унылую формулу 1, которую я больше не смтотрю.
надеюсь, все европейские лиги, и российская лига тоже, отменят вар.
ибо вар == это просто инструмент, как топор.
который отсекает отфутбола самое лучшее что есть в игре.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:32
Когда не было ВАР было очень много скандалов.
Даже Фергюсон тему судейства часто поднимал и ФА делало даже предупреждение, так как протокол запрещает обсуждать решение судей в матчах.
Не будет ВАР недовольных будет очень много и ФА все равно не будет рассматривать их жалобу.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:30, ред.
Никто уже не отменит ВАР. С вводом ВАР, конечно же, интрига изменилась/уменьшилась. Но многие ошибки, которые были до ВАР, остались в прошлом. Сейчас тоже осталось достаточно много непонятного. Лучше б рассмотреть новые предложения для того, чтоб улучшить качество ВАР. К примеру, в Ла Лиге вводить систему определения взятия ворот, во всех Лигах вводить автоматическое определение оффсайда. К счастью, многие грубые ошибки, которые допускались судьями (специально или случайно), остались в прошлом. Теперь более менее стало, главное, чтоб доработали эту систему. Можно ввести переигровку( как бы глупо это не звучало), если из-за ошибки судьи проиграет команда или же, к примеру, ввести возможность посмотреть ВАР в таких случаях, как в концовке матча Валенсия - Реал Мадрид.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 20:28
Отменять VAR глупость, проблема АПЛ не в VAR, а в том, что они закрывают глаза на всё подряд ради денег.

И то, что некоторые судьи у них работают на Федерации, которым де-факто (но не де-юре) принадлежат некоторые клубы, и для них это норма, хотя это очевидный конфликт интересов, вот это зашквар.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27
давно против вар. футбол сделали стерильным.))
в любом случае, с вар или без, все контролирует человек
люди не надежны и часто необъективны в своих решениях.
взять любой матч, абсолютно любой, лч, чм.
сколько раз были скандалы, накосячили люто с вар и что с того?
ну бываает, типа отстранили судью, а толку, очки клубам не вернули,
переигровки нет.
ВАР просто доводит ситуацию до совершенного АБСУРДА!!!
убивают футбол и интерес к нему.
t0s1k
t0s1k
вчера в 20:27
всегда прикалывает когда футболист забивает он бежит к трибунам, орёт, показывает фирменный жест, вся команда его поздравляет, а тем временем судья уже кастрюлю на плиту поставил картошку варить и бац... )) кто то за несколько пасов до гола плечом не правильно задел) и такоооой облом прям стрёмно становится за автора гола))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:26
При любом законе или порядке найдутся недовольные этим законом или порядком...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:24
Ты не в курсе этого сезона, Абу Али Мансуру ибн-Алауддину Оливеру вообще на VAR побоку)
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:24
похоже в апл наелись варом
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:15
Хотелось бы знать, чем обусловлено предложение клуба, и только затем обсуждать новость.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:12
Без вара пропадёт всё веселье !
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:11
А зачем? При Вар никто не забивает с офсайда, и никто не зарабатывает левых пенальтий (ну или почти никто, ошибки конечно бывают, но редко)
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