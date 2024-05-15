Команды АПЛ проведут голосование за отмену VAR со следующего сезона

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вчера, 20:09

Клубы Английской Премьер-Лиги проведут голосование за отмену VAR с сезона 2024/25.

Официальное предложение об этом выдвинул «Вулверхэмптон». Оно будет рассмотрено на ежегодном собрании всех команд чемпионата Англии, которое состоится 6 июня.