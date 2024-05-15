Команды АПЛ проведут голосование за отмену VAR со следующего сезона

Клубы Английской Премьер-Лиги проведут голосование за отмену VAR с сезона 2024/25.
Официальное предложение об этом выдвинул «Вулверхэмптон». Оно будет рассмотрено на ежегодном собрании всех команд чемпионата Англии, которое состоится 6 июня.
Для принятия любого изменения правил требуется 2/3 голосов или же голоса четырнадцати из двадцати представителей клубов АПЛ.
в любом случае, с вар или без, все контролирует человек
люди не надежны и часто необъективны в своих решениях.
взять любой матч, абсолютно любой, лч, чм.
сколько раз были скандалы, накосячили люто с вар и что с того?
ну бываает, типа отстранили судью, а толку, очки клубам не вернули,
переигровки нет.
ВАР просто доводит ситуацию до совершенного АБСУРДА!!!
убивают футбол и интерес к нему.
в любом случае, с вар или без, все контролирует человек
люди не надежны и часто необъективны в своих решениях.
взять любой матч, абсолютно любой, лч, чм.
сколько раз были скандалы, накосячили люто с вар и что с того?
ну бываает, типа отстранили судью, а толку, очки клубам не вернули,
переигровки нет.
ВАР просто доводит ситуацию до совершенного АБСУРДА!!!
убивают футбол и интерес к нему.
И то, что некоторые судьи у них работают на Федерации, которым де-факто (но не де-юре) принадлежат некоторые клубы, и для них это норма, хотя это очевидный конфликт интересов, вот это зашквар.
И то, что некоторые судьи у них работают на Федерации, которым де-факто (но не де-юре) принадлежат некоторые клубы, и для них это норма, хотя это очевидный конфликт интересов, вот это зашквар.