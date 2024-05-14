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«Балтика» попросила ЭСК разобрать победный гол «Динамо»

вчера, 11:01
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с победным голом «Динамо».

По мнению калининградцев, мяч, забитый нападающим Муми Нгамалё на 90+9-й минуте был засчитан после фола защитника Фабиана Бальбуэны.

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Все комментарии
alexamit
alexamit ответ c7wjb7y2vhj8 (раскрыть)
вчера в 18:30
А хо-хо не хо-хо?
lotsman
lotsman
вчера в 16:06
А чего его рассматривать, Динамо должен был победить и точка. А все эти рассмотрения просто бла бла.
Интерес
Интерес
вчера в 14:02
Остаётся совсем немного :Победить "Локомотив","Ростов","Спартак" и "Зенит"-и вы на коне!
В мире нет справедливости-её завоёвывают,или покупают.Потом докажи,что это контрафакт ,или симулякр.
Сп62
Сп62
вчера в 13:43
Даже если б он ногу сломал кому-то из балтийцев, результат не отменят.
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:41
А я всёравно пью.
39v6yssnf6wq
39v6yssnf6wq
вчера в 12:44
Бесполезное дело, разве не видно как тянут Динамо в чемпионы.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:24
Когдато, Н.П.Старостин, после победного кубкового матча Спартака, на вопрос журналиста- было ли сложно одолеть соперника, сказал: "А когда, они, кубковые матчи были лёгкими"?!

Для Вас, сегодня, пока не финал, (очень надеюсь на финал) но игра- ответственная, со всех точек зрения... Вобщем, Удачи!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:16
Спасибо! Спартак сильнее...но Балтика упрётся)...посмотрим...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:12
Ну, Маэстро- Вы неповторимы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не примите за лесть, но только факты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи, Вам сегодня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 12:04, ред.
Поздно пить "Балтика 0" )...
альсато
альсато
вчера в 11:59
Разобрать по полочкам и винтикам с гаечками то можно, но факт остается и останется таким каким оповестило футбольное табло!...Динамо с победой!
Capral
Capral
вчера в 11:35
Футбольный БОГ разберётся...
c7wjb7y2vhj8
c7wjb7y2vhj8
вчера в 11:27
Толку разбирать - надо отменять.
STVA 1
STVA 1 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 11:12
Действительно... Когда почки отказали))) Хотя я везде 2:2 ставил
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:09
Поздно пить "Боржоми"...
Гость
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