«Балтика» попросила ЭСК разобрать победный гол «Динамо»

«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с победным голом «Динамо».
По мнению калининградцев, мяч, забитый нападающим Муми Нгамалё на 90+9-й минуте был засчитан после фола защитника Фабиана Бальбуэны.
«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с победным голом «Динамо».
По мнению калининградцев, мяч, забитый нападающим Муми Нгамалё на 90+9-й минуте был засчитан после фола защитника Фабиана Бальбуэны.
В мире нет справедливости-её завоёвывают,или покупают.Потом докажи,что это контрафакт ,или симулякр.
В мире нет справедливости-её завоёвывают,или покупают.Потом докажи,что это контрафакт ,или симулякр.
Для Вас, сегодня, пока не финал, (очень надеюсь на финал) но игра- ответственная, со всех точек зрения... Вобщем, Удачи!!!!!!!
Для Вас, сегодня, пока не финал, (очень надеюсь на финал) но игра- ответственная, со всех точек зрения... Вобщем, Удачи!!!!!!!
Удачи, Вам сегодня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи, Вам сегодня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!