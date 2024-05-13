УЕФА назвал судейские бригады на финалы Лиги Европы и Лиги конференций

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вчера, 18:59

Финал Лиги Европы между «Аталантой» и леверкузенским «Байером» обслужит бригада арбитров во главе с .

Встреча пройдёт на «Дублин Арене» в Ирландии 22 мая.

Помогать румынскому судье будут его соотечественники Василе Флорин Маринеску и Михай Овидиу Артене. Четвёртый арбитр — , резервный ассистент — Бранислав Ганцко (оба — Словакия). VAR — (Нидерланды), Каталин Попа (Румыния) и (Нидерланды).

На финальной игре Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина», которая состоится 29 мая на « АЕК Арене» в Афинах, в качестве главного арбитра будет работать португалец .