УЕФА назвал судейские бригады на финалы Лиги Европы и Лиги конференций

Финал Лиги Европы между «Аталантой» и леверкузенским «Байером» обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.
Встреча пройдёт на «Дублин Арене» в Ирландии 22 мая.
Помогать румынскому судье будут его соотечественники Василе Флорин Маринеску и Михай Овидиу Артене. Четвёртый арбитр — Иван Кружляк, резервный ассистент — Бранислав Ганцко (оба — Словакия). VAR — Пол ван Букел (Нидерланды), Каталин Попа (Румыния) и Роб Диперинк (Нидерланды).
На финальной игре Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина», которая состоится 29 мая на «АЕК Арене» в Афинах, в качестве главного арбитра будет работать португалец Артур Диаш.
Ассистентами станут Паулу Соареш и Педру Рибейру (оба — Португалия). Четвёртый судья — Гленн Нюберг, резервный помощник — Махбод Беиджи (оба — Швеция). VAR — Тьяго Мартинш (Португалия), Кристиан Дингерт и Марко Фритц (оба — Германия).