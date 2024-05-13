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УЕФА назвал судейские бригады на финалы Лиги Европы и Лиги конференций

вчера, 18:59

Финал Лиги Европы между «Аталантой» и леверкузенским «Байером» обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Встреча пройдёт на «Дублин Арене» в Ирландии 22 мая.

Помогать румынскому судье будут его соотечественники Василе Флорин Маринеску и Михай Овидиу Артене. Четвёртый арбитр — Иван Кружляк, резервный ассистент — Бранислав Ганцко (оба — Словакия). VARПол ван Букел (Нидерланды), Каталин Попа (Румыния) и Роб Диперинк (Нидерланды).

На финальной игре Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина», которая состоится 29 мая на «АЕК Арене» в Афинах, в качестве главного арбитра будет работать португалец Артур Диаш.

Ассистентами станут Паулу Соареш и Педру Рибейру (оба — Португалия). Четвёртый судья — Гленн Нюберг, резервный помощник — Махбод Беиджи (оба — Швеция). VARТьяго Мартинш (Португалия), Кристиан Дингерт и Марко Фритц (оба — Германия).

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 20:42
В финале Лиги Европы на ВАРе будет Попа 😄
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:16
НАШИХ, НЕЙТРАЛЬНЫХ НУЖНО БЫЛО СТАВИТЬ...
Гость
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