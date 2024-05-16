Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стали известны имена арбитров на матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 14:18

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

18 мая (суббота)

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; VARСергей Иванов; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; VARАлексей Сухой; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Сафьян; VARАртём Чистяков; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Тюмин.

19 мая (воскресенье)

«Урал» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; VARАртём Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Рубин»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Куликов; VARЯн Бобровский; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Константин Аверьянов; VARВладислав Безбородов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VARАндрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.

20 мая (понедельник)

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VARАлексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп выступил за отмену VAR
Сегодня, 14:26
ЭСК: «Гол Нгамалё в ворота „Балтики“ засчитан правильно»
Вчера, 23:40
В АПЛ пытаются отменить VAR. Один из клубов лиги организовал провокацию
Вчера, 10:01Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии11
ОфициальноКоманды АПЛ проведут голосование за отмену VAR со следующего сезона
15 мая
«Балтика» попросила ЭСК разобрать победный гол «Динамо»
14 мая
ОфициальноУЕФА назвал судейские бригады на финалы Лиги Европы и Лиги конференций
13 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:29
судите честно, арбитры !
3689zsw7efqd
3689zsw7efqd
вчера в 16:15
А где судья Иванов, так активно помогавший конским?
a-league
a-league
вчера в 15:57
Казарцева так-то уже посадить давно должны были, а он всё судит и судит, судит и судит ...
nxxdz5c6qvcn
nxxdz5c6qvcn
вчера в 14:42
Игры последние самые ответственные... Только меньше грубых ошибок!
альсато
альсато
вчера в 14:33
к чему это..да какая разница, кто обслуживает матч..если играть не умеешь-ни кто и ни чего тебе не поможет))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:30
Ну , что сказать - свистки и флажки им в помощь...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 